Como jugador no, ¿como DT sí? Demichelis contó su sueño de volver a River

El exdefensor, que se desempeña en las juveniles de Bayern Munich, reveló que admira a Gallardo pero alguna vez desea estar en el banco Millonario.

Martín Demichelis en uno de los jugadores que surgió de la cantera de River pero no regresó para el final de su carrera, por diversos motivos: en 2013 por decisión de Daniel Passarella y dos años más tarde, porque cuando pudo encaminar su salida de no tuvo el visto bueno de Marcelo Gallardo. Sin embargo, no guarda rencor y aseguró que sueña con la vuelta en otra función.

El exdefensor, retirado en 2017, se desempeña como entrenador del equipo Sub-19 de Bayern Munich, pero que no le cierra las puertas a por una razón: "sueño con ser entrenador de River. Es el sueño de cualquiera en esta profesión, y si no soñás con eso, tenés que dedicarte a otra cosa", reveló en una entrevista en Radio La Red.

De todas formas, dejó claro que es un fanático del proceso actual del Millonario, al afirmar que "soy hincha de River y de Gallardo, y quiero que Marcelo se quede 20 años más, por todo lo que generó no solo adentro del campo de juego, sino a nivel institución".

Micho, que no es el único postulante para suceder al Muñeco, sostuvo que podría analizar otros clubes, al explicar que "no me iría de por cualquier cosa, porque estoy en el Bayern y estoy feliz, pero estoy abierto a dirigir en Argentina siempre y cuando sea algo con una estructura interesante. Hay cosas por las cual nos mudaríamos con la familia a la Argentina, porque hoy me siento mucho más seguro con los conceptos".