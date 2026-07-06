João Félix llega al Mundial 2026 en su mejor momento, tras brillar con el Al-Nassr y convertirse en estrella de Portugal.

El delantero atribuye este cambio a su exentrenador, Jorge Jesus, quien lo devolvió a su posición natural y le recuperó la confianza perdida, lo que se nota en sus números.

Este lunes Portugal se mide a España en octavos de final con la mira puesta en el título.

El seleccionador Roberto Martínez, al disponer de una plantilla con muchas estrellas, ha podido rotar a los jugadores en la fase de grupos. João Félix ha sido uno de los principales beneficiarios de esta estrategia, ya que fue titular en dos partidos y descansó en los otros dos, lo que le ha permitido llegar a la fase eliminatoria en óptimas condiciones físicas.

Félix llega tras su mejor temporada, en la que marcó 26 goles y dio 18 asistencias con el Al-Nassr, conquistando la Liga Saudí.

El delantero confirmó a la cadena brasileña «Globo» que el cambio en su rendimiento empezó con Jorge Jesus, quien lo devolvió a la posición en la que se siente más cómodo.

Félix declaró: «Lo que cambió para mí la temporada pasada es que jugué en mi posición natural, que es donde me siento más cómodo y desde donde puedo ayudar al equipo de la mejor manera posible. Allí puedo desarrollar mis jugadas con el balón y actuar como creador de juego o segundo delantero».

Y añadió: «El entrenador Jorge Jesús se dio cuenta y me dio la confianza para dar lo mejor de mí. Mi compromiso nunca cambió; solo jugué toda la temporada en la posición que mejor se adapta a mí, y por eso las cosas salieron bien».

La pasada temporada, con el Al-Nassr, actuó sobre todo como segundo delantero o centrocampista ofensivo, con total libertad para crear juego, lo que se tradujo en sus mejores números y en el título de máximo goleador de la liga saudí.

Sobre su preparación para el Mundial, afirmó: «Llego con más confianza que nunca. Ha sido un año excepcional y estoy muy contento de haber ganado la liga. Estoy preparado para aportar, ya sea 70 minutos o 10, y daré todo lo que tengo».

Sobre su paso por Arabia Saudí, admitió que la realidad superó la imagen que se había hecho antes de fichar por el Al-Nassr.

Reconoce que el ritmo no es el mismo que en algunas ligas europeas, pero destaca la intensidad competitiva. Antes de ir a Arabia Saudí no se lo esperaba, y al volver a la selección no notó diferencia con sus compañeros ni rivales. Se siente en plena forma y, con la preparación adecuada, los resultados acaban llegando.

Pese a su gran rendimiento como mediapunta o segundo punta en el Al-Nassr, en los dos partidos de la fase de grupos contra Uzbekistán y Colombia jugó como extremo izquierdo, posición en la que ha admitido no sentirse tan cómodo como en el centro del campo.

Además, destacó la compenetración lograda con el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, tras un año juntos en el Al-Nassr.

«Jugar juntos todo un año te hace conocer al compañero de otra forma», afirmó. «Ya lo conocía de la selección, pero compartir día a día en el Al-Nassr me permitió entender lo que necesita y prefiere en el campo».

«Él conoce mis movimientos y yo los suyos. Sabe dónde quiero el balón y yo sé dónde prefiere recibirlo. Ese entendimiento nos da una gran ventaja, ya sea con Portugal, con el Al-Nasr o en cualquier equipo. Conocernos tan bien es un punto a favor».

Félix debutó con Portugal en 2019, ha jugado 52 partidos internacionales, marcando 12 goles y dando 5 asistencias. Ahora busca guiar a Portugal ante España, un duelo sin margen de error cuyo ganador avanzará a cuartos de final.