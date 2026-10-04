En el fútbol moderno, la grandeza de los clubes no se mide por el volumen de lo que gastan, sino por su capacidad para ver lo que otros no ven y moverse antes que ellos, algo que la historia de Michael Olise con el Bayern de Múnich refleja con claridad.

El jugador que dejó el Crystal Palace hace dos años se ha convertido hoy en el futbolista de mayor valor de la Bundesliga (180 millones de euros según Transfermarkt). En cambio, los grandes clubes ingleses parecen observar desde lejos una oportunidad que tuvieron al alcance de la mano.

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La paradoja es que Olise es un producto completamente del entorno inglés. Nació en Londres, pasó por las academias del Arsenal, el Chelsea y el Manchester City, y brilló a pocas millas de sus estadios. Y, pese a ello, ninguno de estos clubes logró retenerlo ni recuperarlo.

El Chelsea fue el que estuvo más cerca, y perdió la operación dos veces. En el verano de 2023 activó la cláusula de rescisión de 35 millones de libras esterlinas, pero fracasó, según reveló el experto Duncan Castles, porque no siguió los procedimientos legales correctos. Así, el jugador firmó un nuevo contrato con el Palace.

Y al año siguiente el club londinense volvió a la carga, para luego echarse atrás ante el coste. En cuanto al Manchester United, el jugador siguió siendo apreciado por dos direcciones consecutivas de los Red Devils, sin que la admiración se tradujera en una decisión, mientras que el Newcastle quedó fuera de la carrera por motivos económicos.

Una apuesta ganadora

En la otra orilla, el Bayern se movió con confianza. Fue la única parte dispuesta a satisfacer las exigencias del jugador y de su club, y pagó hasta 60 millones de euros. Pero el dinero no fue la palabra decisiva. Según el diario británico «Telegraph», Olise eligió al Bayern por la Liga de Campeones, y tras unas conversaciones tempranas con el técnico Vincent Kompany, en las que este lo convenció con su proyecto.

Detrás de la operación estuvieron los directores deportivos del club bávaro, Max Eberl y Christoph Freund. Y quizá lo que mejor resume la filosofía del Bayern de Múnich es el reconocimiento del presidente de honor, Uli Hoeness, de que no conocía en absoluto al jugador francés, y de que el club depositó toda su confianza en sus responsables deportivos.

Y el resultado llegó para proclamar que el Bayern de Múnich ganó la apuesta: 111 partidos, 45 goles y 47 asistencias. Todo ello de un jugador que no había disputado ningún partido con la selección absoluta de Francia ni en la Liga de Campeones cuando fichó por el campeón récord de la Bundesliga. Pero Olise no fue un golpe de suerte, sino el fruto de un sistema que sabe lo que quiere y domina en gran medida el arte de cazar talentos.



