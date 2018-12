Solari: "Me encanta Isco"

El entrenador argentino valoró el enfrentamiento de semifinales del Mundial de Clubes ante el Kashima.

Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, compareció en rueda de prensa previa al partido de semifinales que tendrá el conjunto blanco con el Kashima.

¿Qué importancia le da al Mundial de Clubes?

"Particularmente me encanta. Le damos la máxima importancia. para llegar aquí el Real Madrid ha tenido que ganar la Champions. Una gesta extraordinaria".

Mourinho ha sido destituido. ¿Intranquilo?

"Tengo la máxima admiración y respeto por todos mis colegas, no solo profesionales sino amateurs. Con más razón a los que han sido parte de este club. Cómo podría inquietarme que haya rumores sobre el Real Madrid, es algo que forma parte de la normalidad"

¿Entendería que Isco se marchara en invierno?

"Estamos concentrados en el partido de mañana. Los veo a todos concentrados. Cada uno puede ser determinante para que pasemos a la final".

¿Tiene la sensación de que si no gana el pensamiento sobre usted cambiaría?

"Tengo la misma visión que el primer día que estuve aquí ante ustedes, o cuando llegué en 2013 con el cadete o cuando llegué como futbolista. Entregar lo mejor cada día. Es mi filosofía y de ver el fútbol y este trabajo tan bonito".

¿Qué impresión le da Kashima?

"Tiene más experiencia que hace dos años. El bloque es el mismo. Tiene tres o cuatro extranjeros de calidad, es un equipo rápido, que le gusta el fútbol directo y será un digno rival y un partido muy bonito".

¿Cómo futbolista le gusta Isco?

"Me encanta"

¿Se identifica con Mou o Guardiola?

"Me identifico con todos los valores que representa el Real Madrid. Tiene que ser un equipo dominador e ir a por la victoria, conseguir goles, no rendirse. Para hacer eso hay que cumplir muchísimas cosas".

¿Tiene la sensación de que no estamos viendo al mejor Isco?

El artículo sigue a continuación

"Mi trabajo es que todos estén al máximo de sus posibilidades. Tanto él como el resto. Y luego yo, y es una labor ingrata y difícil, tengo que elegir quien juega, los cambios, la convocatoria. La gran mayoría lo está haciendo así y veo a los jugadores enfocados y felices con este torneo en particular. Hemos viajado con una alegría especial. Ellos ya tienen experiencia y saben que es un premio por haber ganado la Champions. Es una gesta ganar tres seguidas y cuatro en cinco años"

¿Ves véritgo en la plantilla por medirse a un equipo menor en las semifinales?

Lo que siento es que equipos menores es un punto de vista muy europeo. Me ha tocado venir desde distintas confederaciones. Son campeones de sus confederaciones. No es sencillo ganar en ningún continente. Aquí no hay equipos improvisados. Y soy un fiel seguidor de este torneo. Cuando tenía 13 o 14 años y la Intercontinental se jugaba en Tokio, con la diferencia horaria se jugaba por la mañana, y me escapaba del colegio para ir a ver el partido a un bar. Este nuevo formato es más democrático y más bonito, pero también más difícil. De ninguna manera voy a subestimar a ningún rival. Es una competición mundial y me parece preciosa"