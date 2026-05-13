¿Cómo funciona la Copa Mundial de la FIFA? Explicación del formato, las fases y las reglas

La Copa Mundial de la FIFA se celebra cada cuatro años para coronar a la mejor selección del mundo. Argentina es la actual campeona tras vencer a Francia en la final de 2022.

Los equipos se clasifican para la fase final tras superar un torneo en una de las seis regiones de la FIFA:

AFC (Asia)

CAF (África)

CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe)

CONMEBOL (Sudamérica)

OFC (Oceanía)

UEFA (Europa)

La próxima Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, marcando la primera vez que tres países la acogen.

Además, el torneo pasará de 32 a 48 equipos —16 más que en Catar 2022—, por lo que se jugarán 104 partidos.

¿Cuál es el formato de la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo comienza con una fase de grupos en la que participan las 48 selecciones. El sorteo de la fase de grupos tendrá lugar en diciembre de 2025 y creará 12 grupos de cuatro selecciones. Cada selección se medirá a las otras tres de su grupo en un formato de todos contra todos.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria, que culmina con la final y consagra al campeón.

¿Cómo funciona la fase de grupos?

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Cada equipo jugará tres partidos en la fase de grupos, uno contra cada rival. Los encuentros durarán 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos.

Cada victoria suma tres puntos, el empate uno y la derrota ninguno. La diferencia de goles —goles marcados menos encajados— puede definir la clasificación.

Los dos primeros de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria. Los ocho terceros, ordenados por puntos y diferencia de goles, se suman a los 12 líderes y sublíderes para completar los dieciseisavos.

¿Qué pasa si dos o más equipos empatan a puntos al final de la fase de grupos?

Si hay empate a puntos, se aplicarán hasta siete criterios de desempate.

1. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados. 2. Mejor diferencia de goles en los partidos entre ellos. El mayor número de goles marcados en los partidos de la fase de grupos entre los equipos implicados. La mejor diferencia de goles en los tres partidos de la fase de grupos. El mayor número de goles marcados en los tres partidos de la fase de grupos. La puntuación más alta en «juego limpio» en los tres partidos de la fase de grupos Según la clasificación mundial de la FIFA.

¿Qué pasa en la fase eliminatoria del Mundial?

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Tras la fase de grupos llega la eliminatoria directa: octavos, cuartos, semifinales y final.

En el Mundial 2026, la fase eliminatoria empezará el 28 de junio. Los equipos que superen la fase de grupos avanzarán a la ronda de 32. Disputarán partidos a vida o muerte hasta la final.

Los partidos durarán 90 minutos; de haber empate, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Si persiste la igualdad, se definirá por penaltis.

¿Cómo se gana una tanda de penaltis?

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Cada equipo lanza cinco penaltis de forma alternativa; el que marque más goles gana.

Si tras cinco lanzamientos la igualdad persiste, se prosigue con tiros adicionales hasta que un equipo marque y el otro falle en la misma ronda.

Si ambos marcan los cinco, se prosigue hasta que uno falle y el otro acierte en la misma ronda (“muerte súbita”).

Formatos anteriores de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo ha evolucionado mucho desde 1930.