Cómo fue la visita de Mbappe al Real Madrid de niño y por qué no lo ficharon

Hace ya mucho tiempo, los caminos de Kylian Mbappé y del Real Madrid se pudieron unir. El por aquel entonces pequeño Kylian viajó a Madrid junto al resto de su familia con 14 años invitados por Zinedine Zidane. Fue en diciembre de 2012 y aprovechó el viaje principalmente para rendir una visita a la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Esas horas invertidas en el centro de entrenamiento madridista le permitieron hacerse fotografías con varios miembros de la primera plantilla, entre los que destacaba su ídolo desde la infancia y estrella del conjunto blanco: Cristiano Ronaldo. También presenció in situ en el Santiago Bernabéu el encuentro liguero ante el Espanyol de aquel curso como un aficionado más. Parecía todo encaminado a que el chaval se enrolara en las categorías inferiores de La Fábrica, como reconoció el propio Zidane en una rueda de prensa una vez, pero no fue así.

El motivo por el que no se decidió a dar el salto al club de Concha Espina fue su intención de no querer abandonar su Francia natal a una edad tan temprana, como bien declaró a "ESPN" en una entrevista. No obstante, en el verano de 2017, el Real Madrid intentó su fichaje de nuevo poniendo sobre la mesa 214 millones de € entre traspaso y variables, tal y como descubrió "Football Leaks" y "Der Spiegel". Los motivos para decantarse por el PSG fueron los mismos.