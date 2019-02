¿Cómo formará Boca ante Godoy Cruz, por la Superliga?

El Xeneize, en el primer partido de Alfaro en La Bombonera como DT del Xeneize, recibe al Tomba. ¿Quiénes serán los elegidos por el Lechuga?

Boca jugará su primer partido de 2019 en La Bombonera. Luego del empate ante Newell's en Rosario y del triunfo sobre San Martín en San Juan, Gustavo Alfaro tendrá su primera vez en La Bombonera como entrenador del Xeneize cuando reciba a Godoy Cruz, por la fecha 17 de la Superliga.

Si bien el Lechuga no confirmó los once, hay algunos nombres que corren con más chances que otros. En principio, hay dos cambios ya anunciados por el técnico luego de su último partido: estarán desde el arranque Carlos Tevez y Darío Benedetto. Pese a sus buenas actuaciones ante el Santo, Mauro Zárate y Ramón Ábila dejarán sus lugares. "Contra Godoy Cruz van a jugar Carlos y Benedetto. No tenemos tiempo de recuperación. Tenemos que pensar el partido en los 90 minutos. Pero para adelante no invalida que puedan jugar juntos", explicó Alfaro.

Tanto con el fondo como con el centro de la mitad de cancha el DT está conforme por lo que no habría modificaciones, mientras que adelante, acompañando al Apache y al Pipa seguiría Cristian Pavón por la banda derecha. ¿Y por la izquierda? Si no repite Reynoso, su lugar podría ocuparlo el colombiano Villa.

De esta manera, esta sería la formación del Xeneize para el duelo ante el Tomba: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Mas; Campuzano, Marcone; Pavón, Tevez, Reynoso o Villa; Benedetto.