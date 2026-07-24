Para explotar al máximo el enorme potencial ofensivo de los blancos, el técnico estrella portugués planea aparentemente en el Bernabéu una recuperación del legendario juego de transición de tiempos pasados. Según información del diario deportivo español, la prioridad especial del proyecto de Mourinho pasa por aprovechar el funcionamiento del juego combinativo que Güler ya había desarrollado con Kylian Mbappe al inicio de la pasada temporada.

La idea táctica detrás de esta medida sigue un patrón probado: Mbappe ocupa en el Madrid exactamente el mismo rol que en su día desempeñó Cristiano Ronaldo. Por su parte, Güler, de 21 años, está considerado internamente como la pieza ideal para replicar aquellas tareas que Özil dominó brillantemente durante su etapa de tres años con la camiseta blanca.

La comparación entre ambos futbolistas de técnica depurada no es en absoluto nueva y ya circula en los medios españoles desde el traspaso de Güler de Fenerbahce a Madrid por 30 millones de euros en el verano de 2023. Además de sus raíces turcas en común, ambos jugadores brillan por un juego de pase progresivo, una sobresaliente visión de juego en espacios muy reducidos y la capacidad de desarmar defensas replegadas con el pase decisivo.

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¿Cómo planea Jose Mourinho contar con Arda Güler en el Real Madrid?

Que precisamente Mourinho vuelva ahora a asumir la responsabilidad en la banda encaja con las especulaciones. Al fin y al cabo, fue el técnico de 63 años quien durante su primera etapa en el Real sacó el máximo rendimiento de Özil.

Desde su llegada a la capital española, la evolución de Güler no se ha estancado en absoluto, aunque hasta ahora se le ha resistido un puesto fijo de titular en una plantilla repleta de talento. Sus minutos se repartieron de forma variable entre el extremo derecho, el carril interior derecho y algunas tareas ocasionales en la salida de balón desde atrás, una circunstancia que al menos demostró su capacidad de adaptación táctica.

Ahora, Mourinho quiere sacar el máximo de un jugador de este perfil, especialmente fuerte en el juego combinativo y la creatividad. Por el momento, Mundo Deportivo deja abierta la incógnita de si el técnico, que actualmente trabaja intensamente en la estructura de la plantilla, ya ha plasmado internamente este plan.

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El plan de Mourinho con Arda Güler: "Mesut Özil 2.0"

El proyecto se ve favorecido por las fechas de la preparación de la temporada. Debido a la temprana eliminación de la selección turca en el Mundial, Güler regresa sin la carga de una larga serie de partidos internacionales. Esto le brinda a Mourinho la poco habitual oportunidad de trabajar durante el verano de forma ininterrumpida con el centrocampista sobre el campo de entrenamiento, antes de que arranque la competición oficial.

De este modo, Güler tiene la oportunidad de postularse de forma duradera para un papel principal claramente definido dentro del sistema. Para Mourinho, a su vez, la pretemporada representa la fase de pruebas para determinar si el plan con un rol al estilo de "Mesut Özil 2.0", como lo llama el periódico, realmente ofrece los resultados deseados. En cualquier caso, Güler ya ha dejado entrever en el pasado que tiene las condiciones futbolísticas para ello.