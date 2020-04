Cómo el USWNT pretende desarrollar el próximo grupo de estrellas siguiente el tren del Mundial

Establecer una dinastía requiere varias de generaciones exitosas y EE.UU. quiere mantener ese aura triunfal mientras el resto del mundo observa.

Para todas las fortalezas del equipo nacional femenino de EE.UU. la mayor ventaja del programa es su grupo de jugadoras.

Muchos de los mejores equipos nacionales del mundo cuentan con un puñado de jugadoras talentosas. Muchos de los mejores equipos tienen un once inicial de estrellas de clase mundial. Sin embargo, EE.UU. se ha cargado y recargado una y otra vez de leyendas que son reemplazadas por leyendas y ganadoras de Mundial que den el relevo a la próxima generación de estrellas mundiales.

Entonces, ¿cómo desarrolla el USWNT, el equipo nacional de fútbol estadounidense, a su próxima generación para ganar el Mundial? ¿Cómo hace para cultivar un programa lleno de estrellas mientras el resto del mundo observa y trata de mejorar? Quizá lo más importante, ¿cómo continúas innovando desde la cúspide mientras todos los demás esperan a que te resbales?

Más equipos

Esas son las preguntas a las que se enfrenta en este momento y la forma en que respondan a esas preguntas marcará la diferencia entre el dominio continuo o volver al resto de equipos mortales.

Durante años fue fácil ver esas respuestas. Según la mayoría de las métricas, EE.UU. ha estado a la vanguardia del fútbol femenino durante años y tienen el éxito para demostrarlo. Pero es justo decir que, en los últimos años, varios países han comenzado a ponerse al día en lo que respecta al fútbol femenino.

Países como , , , , e han reunido los mejores programas con un mayor enfoque en el desarrollo juvenil. Durante años, Estados Unidos jugó en su propio 'pequeño mundo', pero ese mundo se está reduciendo cada año.

Este hecho se evidencia en las recientes actuaciones del USWNT a nivel juvenil. Tanto los equipos Sub-20 como el Sub-17 se estrellaron en sus respectivos Mundiales en las etapas de 2018. Los resultados juveniles no fueron los mejores y hay motivos para preocuparse. El USWNT actual, el que triunfó en Francia el verano pasado, contó con 11 jugadoras mayores de 30 años y solo tres menores de 25 años.

Debido a esas preocupaciones, el USWNT recurrió a Kate Markgraf como directora general y le asignó varios trabajos clave en el proceso.

El primero fue contratar a un entrenador para reemplazar a Jill Ellis, lo que llevó a cabo con el nombramiento de Vlatko Andonovski. El segundo fue refinar y mejorar los programas juveniles de modo que el USWNT necesitaría una nueva base desde el nivel inferior de la configuración del juvenil.



"2020 será un éxito personal si ayudo a construir colectivamente, con el grupo de entrenadores, una infraestructura que pueda ayudar a mejorar el desarrollo de las jugadoras, la identificación y los mecanismos de exploración", dijo Markgraf a The Athletic en enero. "Eso es todo: ¿puedo hacer esas tres cosas? ¿Y hacerlo en todos los niveles de la pirámide? Ya sea a nivel profesional, si son equipos nacionales dado que se está teniendo discusiones en los niveles juveniles".

"¿Cómo resolvemos esta etapa juvenil? Está más fracturada, y siempre va a estar fracturada, para ser honestos, con el modelo de pago por partido, pero ¿cómo lo hacemos donde no está tan fracturado? ¿Cómo? ¿Lo mitigamos tanto como sea posible, donde podemos obtener un mejor desarrollo de la jugadora? Entonces, ese es mi objetivo. Una oportunidad de construir una infraestructura alineada. No es que no lo hubiera antes, pero quedaba mucho cuando todos se fueron, así que ¿cómo podemos hacerlo para que no dependa de la persona? Entonces, si por ejemplo, un entrenador se va, no estamos comenzando desde cero con toda esa propiedad intelectual, toda la información está en un solo lugar ".

Como aludió Markgraf, el sistema de fútbol juvenil estadounidense es diferente a cualquier otro en el mundo. Es un problema que ha obstaculizado el progreso del equipo nacional de hombres de EE.UU. durante muchos años, con clubes y academias de pago para el desarrollo del fútbol universitario y finalmente, el 'draft' (sistema de elección) o un acuerdo local.

En general, ese sigue siendo el camino para aquellos en el sistema juvenil USWNT. De las 20 jugadoras en la última lista sub-20, solo dos, la estrella de los Portland Thorns, Sophia Smith, y la centrocampista de Koln, Talia DellaPeruta, eran profesionales. El juego universitario, para bien o para mal, sigue siendo una parte vital del desarrollo del talento en este país.

La buena noticia es que en general ese sistema ha funcionado bien. Prácticamente todas las principales estrellas de USWNT han actuado en el fútbol universitario. Sin embargo, hay fallos clave. La temporada de otoño más corta limita la práctica y el tiempo de juego, algo que serían valiosos para una jugadora en crecimiento. Sin embargo, en un mundo donde a las mujeres generalmente no se las pagan los multimillonarios contratos que hacen con sus homólogos los hombres, la educación es un plan de respaldo clave.

Emily Fox, que todavía es una estrella de la universidad de Carolina del Norte, ya ha sido tres veces internacional absoluta y compitió por un puesto en la lista del Mundial. Mientras tanto, el año pasado, el USWNT realizó un stage de entrenamiento con varias de las principales estrellas del fútbol universitario. Esa fue una prueba más de que la conexión sigue ahí y de que todavía es un enfoque por descubrir para ver cómo guiar a las jugadoras de la escuela al terreno profesional.

Para superar los fallos del sistema universitario y un modelo de pago por partido que limita la participación en los niveles inferiores, Markgraf y US Soccer han puesto un mayor enfoque en sus equipos juveniles. La gran movida hasta el momento fue la contratación de la jefa del Sub-20 Laura Harvey, quien dirigió el , el entonces llamado Seattle Reign FC y Utah Royals FC. ¿El objetivo? Para traer más profesionalismo a los niveles juveniles y moldear un grupo prometedor de estrellas jóvenes.

Ese equipo actualmente cuenta con una serie de futuras estrellas de USWNT. Smith tiene el segundo mayor número de goles Sub-20 en la historia del programa, solo por detrás de Sydney Leroux, habitual del USWNT, mientras que Brianna Pinto ya se ha unido a una concentración del equipo estadounidense femenino a pesar de tener solo 19 años en marzo, anotando 40 goles, y concediendo solo uno. Pinto anotó nueve de esos goles, mientras que la estrella de UCLA de 18 años Mia Fishel anotó 13 para ganar el Balón de Oro del torneo. Un total de 11 jugadores marcaron al menos un gol, mientras que 13 proporcionaron asistencia.

"Realmente me gustó el enfoque de Laura Harvey", dijo Pinto a TopDrawerSoccer. “Ella tomó una perspectiva humilde donde se presentó como la nueva jugadora en nuestra habitación. Algunas de nosotras hemos estado jugando juntas de vez en cuando durante el último año, con concentraciones con Mark (Carr) en el pasado. Ella utilizó los primeros días de nuestro stage de enero para ver cómo funciona nuestro sistema juvenil (equipo nacional), para ver cómo interactuamos con las personas de apoyo. Una vez que se sintió cómoda y tuvo la oportunidad de hablar con los entrenadores asistentes, hicieron un plan realmente detallado porque querían que todos estuvieran en la misma situación”.

Markgraf agregó en enero: "Ese nivel de sofisticación táctica es algo que para estas jugadoras que vienen de la universidad, va a ayudarlas a progresar. Lo veo como el puente perfecto hacia nuestros equipos de 23 años, y luego a nuestro equipo profesional y Pro League, para que luego estas 20 puedan llegar y realmente obtener un sitio en un equipo de NWSL, con suerte. Entonces, para mí, es una aceleración de su desarrollo en una capacidad diferente, porque van a estar expuestas. Es un equilibrio en el ciclo".

Mientras tanto, los Sub-23 muestran que hay un cambio continuo en lo que sucede después del nivel universitario. Cada uno de los miembros del equipo del Mundial USWNT 2019 ejerció su oficio en el NWSL. Mientras tanto, el equipo estadounidense Sub-23 de septiembre tenía nueve de sus 23 jugadoras jugando en el extranjero. Entre esas jugadores había varios sujetos como futuras estrellas, incluidos Hailie Mace y Alana Cook. No son los primeras estadounidenses en irse al extranjero, ya que muchas caras conocidas y jugadoras habituales del USWNT han jugado en el extranjero en un momento u otro, pero sí muestra que la NWSL (liga nacional de fútbol estadounidense) no es el siguiente paso lógico para todos y cada una de los jugadoras.

Puede confiar en esas caras conocidas por un tiempo, y puede contar con las estrellas más grandes del USWNT por más tiempo que la mayoría, pero, en algún momento, necesitan desarrollar esa próxima generación. No puede ser todo a la vez, ya que corres el riesgo de acabar con las leyendas y apresurar a las jóvenes a situaciones para las que no están preparadas. Tampoco puede ser demasiado gradual, ya que la penalidad de aguantar demasiado el mismo equipo es un fracaso que podría durar una generación. Es una línea fina, una que, al menos hasta la fecha, este programa ha tocado mejor que la mayoría.

El artículo sigue a continuación

Esa es una línea que Andonovski enfrenta en este momento. Incluso con los pospuestos, es probable que los EE.UU. cuenten con personas como Megan Rapinoe y Carli Lloyd para darles un empuje más. Después de eso, Rose Lavelle y Julie Ertz pueden llevar la vitola. Pero la clave es hacer que esto sea menos sobre los nombres y más sobre un sistema, uno que produce Rapinoes, Lloyds, Lavelles y Ertzs en cada generación.

Y ese proceso se mueve rápido. Cuando Estados Unidos ganó el Mundial en 2015, Lavelle era una júnior en Wisconsin. Mallory Pugh y Tierna Davidson tenían 17 años y participaban en el equipo de Estados Unidos Sub-20, mientras que Abby Dahlkemper era una novata de la NWSL. En 2019, todos estaban entre el escuadrón que selló la gloria en Francia.

Para cuando llegue el año 2023, es una apuesta segura asumir que Pinto, Smith, Fox y Fishel estarán presionando por sus propios lugares, y también habrá otras. Es un sistema que ha producido estrella tras estrella sin signos de detenerse. Con los ajustes de Markgraf, la profesionalidad de Smith, el liderazgo de Andonovski y un país lleno de jugadoras jóvenes inspirados en el dominio del USWNT, parece que la próxima generación está siendo preparada para el éxito.