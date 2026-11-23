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Una nueva encuesta de Seton Hall Sports Poll revela que el Mundial de 2026 aumentó notablemente el interés por el fútbol en Estados Unidos. Impulsado por audiencias televisivas récord y una gran acogida entre los más jóvenes, el torneo ha dejado una huella duradera en el panorama deportivo del país.

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El torneo dispara el interés por el fútbol en Estados Unidos

El Mundial de 2026 ha impulsado considerablemente el interés por el fútbol en Estados Unidos. Según una nueva encuesta de Seton Hall Sports Poll, más de una cuarta parte de los estadounidenses (el 27 %) afirmó que el torneo aumentó su entusiasmo por este deporte. El incremento fue especialmente acusado entre quienes ya seguían el fútbol: el 70 % señaló que su interés había crecido, frente al 11 % de quienes no eran aficionados.

Los más jóvenes encabezaron esta tendencia: el 46 % de los adultos de entre 18 y 34 años declaró un mayor interés, por delante del 28 % de los de 35 a 54 años y del 12 % de los mayores de 55. Realizado en octubre de 2026 entre 1.632 adultos, el estudio pone de relieve la huella cultural duradera del torneo disputado en verano. Los resultados muestran cómo albergar la competición ha ampliado el interés por el fútbol en el país.

La final bate récords y marca un hito de audiencia televisiva

El momento de mayor repercusión del torneo llegó con la final entre Argentina y España, que atrajo al 37 % de todos los estadounidenses. La audiencia alcanzó el 80 % entre los aficionados al fútbol y el 22 % entre quienes no lo seguían, mientras que el 57 % de los adultos de entre 18 y 34 años vio la final.

«El Mundial de la FIFA 2026 dominó el panorama deportivo del verano. Según Nielsen, la final fue la retransmisión de fútbol más vista de la historia en una sola cadena estadounidense y reunió la mayor audiencia para un evento deportivo ajeno a la NFL en una sola cadena desde la Serie Mundial de 2016», afirmó Daniel Ladik, doctor y metodólogo de Seton Hall Sports Poll.

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«Los datos de nuestra encuesta, recogidos tres meses después de la final, muestran efectos importantes. Todavía observamos el impacto de cuando Estados Unidos acogió el torneo en 1994, y espero que la repercusión de 2026 sea aún mayor».

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El torneo atrae también a los espectadores deportivos ocasionales

En total, casi la mitad de los estadounidenses (el 44 %) vio al menos un partido de la competición. Aunque el 88 % de los aficionados al fútbol siguió el torneo, este también despertó un interés considerable fuera de ese grupo y llegó al 28 % de quienes no eran aficionados.

El seguimiento también fue elevado entre el público deportivo en general. Dos tercios (el 67 %) de los aficionados más entregados al deporte vieron al menos un partido, seguidos de cerca por el 57 % de quienes lo siguen ocasionalmente.

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Los datos de audiencia de la final también mostraron diferencias por sexo: el 45 % de los hombres vio el duelo entre Argentina y España, frente al 30 % de las mujeres. Entre todos los grupos de edad, los espectadores más jóvenes registraron sistemáticamente los índices de audiencia más altos.

Las actuaciones de las estrellas impulsan el seguimiento de los clubes

Más allá del orgullo por las selecciones, las grandes actuaciones individuales sobre el césped se han traducido en un interés sostenido por el fútbol de clubes. En total, el 22 % de los estadounidenses reveló que lo mostrado por un jugador concreto en el Mundial les animó a seguir a equipos profesionales de clubes después del torneo.

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Ese porcentaje ascendió al 59 % entre quienes ya eran aficionados al fútbol y al 32 % entre los aficionados al deporte en general. Los adultos más jóvenes volvieron a encabezar esta tendencia: el 41 % de las personas de entre 18 y 34 años siguió a un jugador concreto durante la temporada de clubes, al igual que el 27 % de los hombres y el 16 % de las mujeres.

Con datos sólidos registrados tres meses después de la final, las cifras apuntan a un crecimiento a largo plazo del fútbol en el país. A medida que los nuevos aficionados siguen a las estrellas del Mundial en sus clubes, el torneo de 2026 parece destinado a marcar la cultura futbolística estadounidense durante los próximos años.