Cómo conseguir paquetes VIP para el Mundial de 2026: entradas premium, opciones de compra y mucho más

Sentarse en estadios de última generación y ver a los mejores jugadores del planeta luchar por la gloria mundial es una emoción única en la vida para los aficionados al fútbol.

Los afortunados que vayan a asistir a la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica este verano pueden mejorar aún más la experiencia comprando paquetes de hospitalidad o entradas.

Deja que GOAL te explique todas las opciones disponibles para la hospitalidad de la Copa del Mundo este verano, incluyendo paquetes, precios y mucho más.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y abarcará 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo 2026

Las entradas o paquetes VIP oficiales de la Copa del Mundo de 2026 están disponibles exclusivamente a través de la Plataforma de Hospitalidad de la FIFA o de On Location, el proveedor oficial de servicios VIP del torneo.

Los paquetes varían según el nivel de lujo y el número de partidos incluidos. La mayoría incluye asientos premium, comida gourmet y acceso exclusivo a salas VIP.

Los paquetes están disponibles de la siguiente manera:

Un solo partido

Fase de grupos: cualquier partido de una selección que no sea del país anfitrión (excluidas CAN, MEX y USA)

Octavos de final/Cuartos de final/Final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos, dependiendo del estadio

Son válidos todos los días de partido y todas las fases

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA

Sigue a mi equipo

Ve a tu equipo en acción en todos los partidos de las primeras fases, independientemente de la sede.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de la ronda de 32

Todos los días de partido y todas las sedes son válidos

«Sigue a mi equipo» no está disponible en este momento para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.)

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

También hay disponibles palcos privados y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

¿Cuánto cuestan las entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026?

Las entradas oficiales de hospitalidad para la Copa del Mundo de 2026 varían significativamente según el nivel, el paquete y el estadio. Las estimaciones de precios son las siguientes:

Partido individual: a partir de 1400 USD por persona

a partir de 1400 USD por persona Serie de sedes: a partir de 8275 USD por persona

a partir de 8275 USD por persona Sigue a mi equipo: a partir de 6.750 USD por persona

a partir de 6.750 USD por persona Palcos y boxes privados: los palcos para un solo partido cuestan a partir de unos 43 200 USD, mientras que los boxes privados completos para grupos (normalmente de 6 a 12 personas) para una serie de sedes superan los 100 000 USD.

No olvides estar atento a la página web de la FIFA para obtener más información, así como a otras páginas como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas y paquetes.

¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo de 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).