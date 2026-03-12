Cómo conseguir paquetes de viaje para el Real Madrid vs Girona: hoteles, vuelos, entradas y mucho más

Celebra el espíritu competitivo de esta temporada y asegúrate tu asiento para un enfrentamiento de alto riesgo en el corazón de la capital española, cuando el Real Madrid se enfrente al Girona el 12 de abril.

Tras el mes sagrado y las celebraciones del año, no hay mejor manera de darse un capricho que una peregrinación al recién renovado Santiago Bernabéu.

Tanto si eres un madridista de toda la vida como un purista del fútbol, GOAL ha seleccionado las mejores formas de encontrar asientos, desde entradas generales muy demandadas hasta paquetes de viaje y hospitalidad de élite diseñados para ofrecer una experiencia premium a los aficionados.

¿Cuándo es el Real Madrid vs Girona?

Fecha y hora Partido Lugar Paquetes de viaje Entradas Domingo, 12 de abril de 2026 (por confirmar) Real Madrid vs Girona Santiago Bernabéu Paquetes Entradas

Esté atento al calendario oficial de La Liga, ya que la hora exacta del inicio del partido suele confirmarse aproximadamente cuatro semanas antes del mismo.

¿Dónde comprar paquetes de viaje para el Real Madrid vs Girona?

Conseguir entradas para el Bernabéu es muy difícil a través de las taquillas habituales. Dada la gran cantidad de seguidores que tiene el club, las entradas suelen agotarse casi inmediatamente entre los socios.

Para los aficionados internacionales, la opción más sencilla es a través de socios de paquetes de viaje como 7tickets. Ofrecen reservas completas que incluyen entradas para los partidos, vuelos y estancias en hoteles en un solo paquete. En lugar de limitarse a comprar una entrada, los aficionados de Oriente Medio pueden disfrutar de una experiencia de viaje completa y sin estrés.

¿Qué incluye el paquete de viaje de 7tickets?

El paquete de 7tickets es un itinerario futbolístico cuidadosamente seleccionado que se encarga de todos los detalles logísticos, permitiéndote centrarte en disfrutar del ambiente de Madrid.

El paquete Real Madrid vs Girona incluye:

Entrada oficial para el partido: entrada garantizada al Santiago Bernabéu.

entrada garantizada al Santiago Bernabéu. Estancia de 3 noches en un hotel de 4 estrellas: relájese en un alojamiento de alta gama y de calidad contrastada en el centro de Madrid.

relájese en un alojamiento de alta gama y de calidad contrastada en el centro de Madrid. Traslados privados al aeropuerto: un conductor profesional le recibirá a su llegada y le llevará de vuelta al aeropuerto.

un conductor profesional le recibirá a su llegada y le llevará de vuelta al aeropuerto. Traslados al estadio el día del partido: llegue al estadio cómodamente, evitando el intenso tráfico del día del partido y las abarrotadas líneas de metro.

¿Cuánto cuestan los paquetes de viaje para el Real Madrid vs Girona?

Cuando se trata de ver al 15 veces campeón de Europa, el paquete de 7tickets ofrece una estructura de precios transparente y competitiva que refleja la naturaleza premium de la experiencia.

Actualmente, este paquete de viaje con todo incluido tiene un precio aproximado de 1324 $ por persona.

Aunque se trata de una inversión, el valor es evidente: un único precio cubre su entrada garantizada al partido (lo que puede ser difícil de conseguir), una estancia de varias noches en un lujoso hotel de 4 estrellas y todos los traslados privados esenciales. Al fijar esta tarifa, los aficionados del GCC pueden evitar las volatiles subidas de precios que afectan al mercado hotelero de Madrid durante los fines de semana de partidos importantes.

El nuevo Santiago Bernabéu: una maravilla moderna

A partir de 2026, el Santiago Bernabéu se habrá transformado por completo en el estadio más moderno del mundo. Esto es lo que puedes esperar:

El techo retráctil y el campo: una maravilla de la ingeniería que garantiza que el partido se dispute en condiciones perfectas, independientemente del tiempo que haga.

una maravilla de la ingeniería que garantiza que el partido se dispute en condiciones perfectas, independientemente del tiempo que haga. La pantalla de vídeo de 360 grados: una experiencia visual inmersiva que envuelve todo el interior del estadio.

una experiencia visual inmersiva que envuelve todo el interior del estadio. La pasarela: da un paseo por la parte superior del estadio y disfruta de unas vistas impresionantes del skyline de Madrid.

da un paseo por la parte superior del estadio y disfruta de unas vistas impresionantes del skyline de Madrid. Museo del Real Madrid: visita la sala de trofeos más laureada del fútbol mundial, con la extensa colección de títulos de la Liga de Campeones del club.

¿Qué hacer en Madrid?

Madrid es una ciudad llena de cultura, elegancia y una energía increíble. Con tu paquete de viaje, tendrás tiempo de sobra para explorar:

El Palacio Real: Visita el palacio real en funcionamiento más grande de Europa, una obra maestra de la arquitectura barroca.

Visita el palacio real en funcionamiento más grande de Europa, una obra maestra de la arquitectura barroca. Compras de lujo: diríjase al barrio de Salamanca para encontrar boutiques de alta gama y marcas de renombre mundial.

diríjase al barrio de Salamanca para encontrar boutiques de alta gama y marcas de renombre mundial. Gastronomía halal: Madrid ofrece una excelente variedad de opciones gastronómicas con certificación halal, especialmente en el centro de la ciudad, que van desde la cocina tradicional marroquí hasta la fusión moderna.

Madrid ofrece una excelente variedad de opciones gastronómicas con certificación halal, especialmente en el centro de la ciudad, que van desde la cocina tradicional marroquí hasta la fusión moderna. Parque del Retiro: pasa una tarde tranquila en el pulmón verde de la ciudad, visitando el Palacio de Cristal y remando en el lago.

¿Dónde comprar entradas para el Real Madrid vs Girona?

Las entradas se pueden adquirir a través de varios canales, pero es fundamental utilizar fuentes fiables.

Aunque la página web oficial del club es la fuente principal, las entradas para los partidos importantes suelen agotarse antes de llegar al público general.

Para los aficionados internacionales que buscan una entrada garantizada, los mercados secundarios como StubHub ofrecen una alternativa fiable. Estas plataformas permiten buscar entre varias categorías de asientos, desde los «Fondo» detrás de las porterías hasta los asientos VIP «Tribuna», incluso cuando la taquilla oficial está agotada.

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Real Madrid vs Girona?