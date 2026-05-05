Cómo conseguir entradas para West Ham-Arsenal: precios, horario del partido y más

El domingo 10 de mayo el West Ham recibe al Arsenal en el London Stadium. Es un derbi londinense clave: los locales luchan por la permanencia y los visitantes por el título.

El West Ham, 18.º, lucha por evitar el descenso, mientras que el líder Arsenal aspira a su primer título liguero en 22 años.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.

¿Cuándo se juega el West Ham-Arsenal de la Premier League?

Premier League - Premier League London Stadium

¿Cómo comprar entradas para el West Ham-Arsenal de la Premier League?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a socios que hayan acudido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si buscas entradas de última hora, muchos aficionados las compran en plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué esperar del West Ham-Arsenal?

El Arsenal llega al este de Londres como líder de la liga tras mantener su ventaja sobre el Manchester City con un 1-0 al Newcastle el 25 de abril. El equipo de Mikel Arteta está en una carrera histórica y, con el recuerdo fresco del posible duelo decisivo contra el City, sabe que cualquier punto perdido ahora podría ser catastrófico.

Mientras tanto, el West Ham lucha por no descender: la derrota 3-0 contra el Brentford el 2 de mayo lo mantiene en zona de peligro.

Pese a ello, bajo la batuta de David Moyes, los londinenses han mostrado carácter en casa, como reflejó su 2-1 ante el Everton el 25 de abril.

En la ida, el 28 de septiembre, aguantaron hasta caer 2-1 en el Emirates.

¿Cuánto cuestan las entradas para el West Ham-Arsenal de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho: la mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, pues las mejores vistas cuestan más. Algunos clubes además clasifican los partidos: los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y encarecen las entradas.

La Premier League limita a 30 £ las entradas de visitante, así que, si buscas ahorrar, revisa los partidos fuera de casa de tu equipo.

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