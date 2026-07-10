Cómo conseguir entradas para ver a Kylian Mbappé en el Mundial 2026: entradas para Francia, la lucha por la Bota de Oro y más

Kylian Mbappé adora el Mundial, y los aficionados disfrutan viéndole jugar. En Norteamérica ha marcado ocho goles en seis partidos, aumentando su cuenta personal.

Así, llegó a 20 tantos en Copas del Mundo —12 en 2018 y 2022— y superó a Just Fontaine como máximo goleador francés del torneo.

Con la selección ya suma 64 goles y superó a Olivier Giroud (57).

Se espera que siga ampliando su cuenta en la fase eliminatoria. Francia jugará la semifinal contra España el martes 14 de julio en Dallas.

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Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1 Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1 Martes 30 de junio Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Francia ganó 3-0 Sábado 4 de julio Francia vs. Paraguay (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field, Filadelfia Francia ganó 1-0 Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este) Estadio Gillette, Foxborough Francia ganó 2-0 Martes 14 de julio Francia contra España (14:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, estos son sus partidos previos a la final del 19 de julio, siempre que se clasifique.

Tras vencer a Marruecos en cuartos, Francia jugará contra España en semifinales y, de ganar, enfrentará a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza en la final.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 14 de julio (14:00 h CDT) Semifinales Estadio AT&T (Arlington) Francia vs. España Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras marcar su octavo gol en cuartos de final contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick ante Noruega en la fase de grupos, suma cinco tantos tras batir de nuevo a los Leones del Atlas.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 vs. España — Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs. Suiza – Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 vs Inglaterra - Entradas Harry Kane (Inglaterra) 6 contra Noruega - Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 contra España - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs. Noruega – Entradas Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia – Entradas

Qué esperar de Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Con 19 años, marcó un doblete en los octavos de final contra Argentina en 2018 y sumó cuatro goles en su debut mundialista.

Cuatro años después, ya en el PSG, triplicó su cuenta con ocho goles en Catar 2022. Aunque Francia fue subcampeona, Mbappé lideró la final contra Argentina con un heroico hat-trick.

Con 20 goles en Mundiales, Mbappé —ahora en el Real Madrid— es segundo en la lista histórica, a solo un tanto de Lionel Messi.

Además de las ganas de ver jugar a Kylian Mbappé, el deseo de viajar y ver a Francia en acción ha crecido, y muchos aficionados esperan su actuación en Norteamérica este verano. Los bicampeones del mundo son una de las seis selecciones que han ganado más de un título.