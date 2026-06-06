Cómo conseguir entradas para ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial: entradas para el Mundial de Portugal, información y más

Los aficionados quieren ver a Cristiano Ronaldo y a la selección portuguesa en el Mundial de 2026 en Norteamérica.

¿Conseguirá Portugal arrollar fácilmente a sus rivales de grupo en Houston y Miami? Podrías estar en Estados Unidos para descubrirlo.

Deja que GOAL te guíe en la compra de tus entradas: cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Portugal en el Mundial 2026?

A pesar de haber marcado contra 48 países diferentes en su carrera internacional, Cristiano Ronaldo aún no ha anotado contra los rivales de Portugal en la fase de grupos: República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT) NRG Stadium (Houston) Entradas Martes 23 de junio Portugal vs Uzbekistán (12:00 h CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Sábado 27 de junio Portugal vs. Colombia (19:30 ET) Estadio Hard Rock (Miami) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Portugal 2026?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora , fuera de sorteo: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

, fuera de sorteo: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Portugal 2026?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar disponibilidad.

¿Qué se puede esperar de Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026?

Ronaldo, que debutó con Portugal en 2003, lideró la clasificación con cinco goles.

Con 143 goles en 226 partidos con Portugal, lidera la lista de máximos anotadores internacionales, 27 tantos por encima de Lionel Messi.

Tres de sus ocho goles mundialistas llegaron en un duelo de fase de grupos ante España en 2018, cuando completó su hat-trick con un tiro libre en el 88’ para empatar 3-3.

No es casualidad que el ascenso de Portugal en la clasificación de la FIFA coincida con la irrupción de Cristiano. Antes de Corea/Japón 2002, solo habían jugado dos Mundiales en 70 años.

Desde entonces ha disputado todos los Mundiales y alcanzó el cuarto puesto en 2006, además de ganar la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.