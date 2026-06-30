Cómo conseguir entradas para ver a Christian Pulisic en el Mundial 2026: entradas para el Mundial de EE. UU., información y más

El Mundial 2026 brinda a los jugadores de la camiseta de barras y estrellas una oportunidad generacional de inspirar a Estados Unidos.
La última vez que el torneo se disputó en Norteamérica, en 1994, jugadores como Alexi Lalas y Eric Wynalda se hicieron famosos. Ahora, 32 años después, Christian Pulisic y su generación buscan seguir su ejemplo y aumentar las opciones de los anfitriones.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre entradas para el Mundial de EE. UU., incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.
Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026
Christian Pulisic ha anotado doce goles en eliminatorias con la selección de Estados Unidos, pero solo uno en un Mundial.
Sin embargo, ese tanto, marcado ante Irán en el último duelo de la fase de grupos en Catar 2022, resultó decisivo y llevó a Estados Unidos a los octavos de final.
|Fecha
|Partido (hora local)
|Estadio
|Resultado final / Entradas
|Viernes 12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)
|SoFi Stadium, Inglewood
|Estados Unidos ganó 4-1
|Viernes 19 de junio
|EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)
|Lumen Field, Seattle
|Estados Unidos ganó 2-0
|Jueves 25 de junio
|EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)
|SoFi Stadium, Inglewood
|Turquía ganó 3-2
|Miércoles 1 de julio
|EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)
|Estadio Levi's, Santa Clara
Cómo comprar entradas para el Mundial de EE. UU. 2026
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?
La FIFA usa precios variables.
En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
|Fechas
|Fase / Categoría
|Rango de precios oficial
|Rango estimado en reventa
|28 de junio - 3 de julio
|Octavos de final (recintos con gran demanda)
|225–540 $
|550–3 200 $ (1 250 $)
|Del 28 de junio al 3 de julio
|Ronda de 32 (sedes estándar)
|225–540 $
|400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
|Del 4 al 7 de julio
|Octavos de final
|240–640 $
|650–4 200 $ (1 518 $)
|Del 9 al 11 de julio
|Cuartos de final
|450 $ – 1.775 $
|850–5 500 $ (2 348 $)
|14–15 de julio
|Semifinales
|930–3.295 $
|1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto
|250–800
|500–3.500 $ (1.480 $)
|19 de julio
|Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900–38.000 $+ (15.240 $)
El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primero del Grupo D, estos son los posibles partidos que disputaría hasta llegar a la final del 19 de julio.
Si vence a Bosnia y Herzegovina el miércoles, se medirá en octavos a Bélgica o Senegal en Seattle. De ser Bélgica, buscará revancha tras el 5-2 sufrido en Atlanta en marzo.
En cuartos podrían medir fuerzas con España o Portugal, en semis con Francia y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.
|Fecha (hora local)
|Ronda
|Sede
|Posible emparejamiento
|Entradas
|1 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)
|Octavos de final
|Levi's Stadium, Santa Clara
|EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina
|6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)
|Octavos de final
|Lumen Field, Seattle
|Partido 94: vs. Bélgica o Senegal
|10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)
|Cuartos de final
|Estadio SoFi, Inglewood
|Partido 98: vs. ganador del partido 93
|14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)
|Semifinales
|Estadio AT&T, Arlington
|Partido 101: vs. ganador del partido 97
|19 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Final
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|Partido 104: vs. ganador del partido 102
Grupo D – Clasificación final
|Puesto
|Equipo
|Partidos jugados
|G
|E
|D
|Goles a favor
|Goles en contra
|Diferencia de goles
|Puntos
|Situación
|1.º
|EE. UU.
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|Clasificado
|2.º
|Australia
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Clasificado
|3.º
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|Clasificado
|4.º
|Turquía
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|Eliminado
Qué esperar de Christian Pulisic en el Mundial 2026
Aunque ha vivido momentos memorables con Borussia Dortmund, Chelsea y AC Milan, aún busca el éxito internacional.
Debutó con la selección de EE. UU. en 2016, con 17 años, y se convirtió en el estadounidense más joven en jugar un partido de clasificación para el Mundial.
A sus 27 años, el jugador al que llaman «Capitán América» aún tiene mucho que aportar. Aunque Estados Unidos se perdió el Mundial de 2018, en 2022 alcanzó los octavos de final por tercera vez en doce años y ahora aspira a más.
En 2022, Pulisic compartió el tercer lugar en premios al «Mejor jugador del partido», solo superado por Mbappé y Messi. A pesar de la eliminación en octavos, fue un logro notable que espera repetir en el gran escenario.
En septiembre de 2024, Estados Unidos nombró seleccionador a Mauricio Pochettino, exentrenador de Tottenham, PSG y Chelsea, y, pese a algunos contratiempos, espera coger impulso este verano.