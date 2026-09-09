Turquía recibe a Italia en el Atatürk Sports Complex de Bursa el lunes 28 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en el Stadio Renato Dall'Ara de Bolonia una semana después. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A1 de la Liga A, que también incluye a Francia y Bélgica, y ofrece a los aficionados dos oportunidades de ver a la Azzurra en acción ante una Turquía decidida a evitar el descenso de la máxima categoría.

Este emparejamiento pone fin a un frenético bloque inicial para Italia, que disputa cuatro partidos en solo 11 días contra Bélgica, Turquía, Francia y de nuevo Turquía. Con la clasificación para los cuartos de final y la permanencia en juego, esta eliminatoria a doble partido tiene un peso real para ambas naciones.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para Italia vs Turquía, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.





¿Cuándo es el saque inicial de Turquía vs Italia en la Liga A de la UEFA Nations League?

El Turquía vs Italia se disputa en el Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu de Bursa, con el saque inicial programado para este partido de la Liga A de la UEFA Nations League.

UEFA Nations League A - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

¿Dónde comprar entradas para Italia vs Turquía?

Las entradas para el partido de Bursa se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Turca de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol) son el equivalente para el partido de vuelta en Bolonia.

Ticombo es la opción a la que acudir si las entradas de la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia gama de opciones de asiento para el partido inaugural en el Atatürk Sports Complex de Bursa, así como anuncios para la vuelta en el Stadio Renato Dall'Ara de Bolonia.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre después de que terminen los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

Anuncios verificados – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que da a los compradores un abanico más amplio de disponibilidad una vez se agotan los cupos oficiales

Entradas para la afición visitante – los cupos de Bolonia para los aficionados turcos desplazados se gestionan a través de los canales de la FIGC y pueden ser limitados

Mercado secundario – Ticombo es la opción a la que acudir si las entradas de la web oficial están agotadas

Dado lo cargado que está este tramo de partidos para Italia, se recomienda reservar con antelación para ambos encuentros de este emparejamiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para Italia vs Turquía?

Los precios oficiales para el partido de Bursa se fijan a través de los canales de venta de entradas de la Federación Turca de Fútbol, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible al precio oficial mientras haya cupo. Los precios oficiales de la FIGC se aplican del mismo modo para el partido de Bolonia.

Ticombo es la opción a la que acudir si las entradas de la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Entradas más baratas (Bursa): desde unos 40 € hasta 50 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías en el Atatürk Sports Complex

Entradas de gama media (Bursa): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Bolonia: se espera que los precios en el Stadio Renato Dall'Ara sigan una línea similar, con la demanda creciendo a medida que se acerca el encuentro

Como ocurre con cualquier partido de un grupo competitivo, los precios pueden variar a medida que se acerca la fecha, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Turquía vs Italia, Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Turquía vs Italia

Turquía ha sumado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre Estados Unidos en el Mundial el 26 de junio, después de derrotas anteriores en la fase de grupos ante Australia (0-2) y Paraguay (0-1). En esos cinco encuentros, Turquía marcó ocho goles y encajó siete, mostrando tanto capacidad ofensiva como fragilidad defensiva.

Italia ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Grecia en un amistoso el 7 de junio, y también venció a Luxemburgo por 1-0 tres días antes. Sus únicas derrotas en esta racha llegaron ante Bosnia y Herzegovina en un clasificatorio para el Mundial y en una derrota por 1-4 frente a Noruega en noviembre de 2025. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Turquía vs Italia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó con un empate 0-0 en un amistoso disputado en Italia el 4 de junio de 2024. En los últimos cinco duelos directos, Italia presenta el mejor balance, incluido un triunfo por 3-0 sobre Turquía en la Eurocopa 2020 de la UEFA y una victoria por 3-2 en un amistoso de 2022 en Turquía. Los otros dos encuentros anteriores, en 2002 y 2006, terminaron ambos 1-1.

Clasificación de Turquía vs Italia

En el Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, Turquía ocupa actualmente la cuarta posición e Italia es tercera.