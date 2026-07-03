Cómo conseguir entradas para Suiza vs. Colombia o Ghana: precios del Mundial, info del partido de octavos, ofertas de última hora y más

La impecable trayectoria de Suiza en el torneo sigue cobrando un impulso increíble, lo que ha provocado un aumento sin precedentes en la demanda de entradas después de que los «Rossocrociati» se impusieran ayer por 2-0 a Argelia y se clasificaran para los octavos de final del Mundial por cuarta vez consecutiva.

Los tantos de Breel Embolo y Dan Ndoye premiaron la disciplina táctica de Murat Yakin y alimentan la ilusión de superar los cuartos de final.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Suiza y Colombia o Ghana?

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final BC Place Vancouver

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Suiza y Colombia o Ghana?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Suiza y Colombia o Ghana?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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