Los Leones del Atlas vencieron 3-0 a Canadá, anfitriona del torneo, en el Houston Stadium. Buscan su segunda semifinal tras quedar cuartos en Catar 2018.
Para lograrlo, el jueves 9 de julio deben superar a Paraguay o a Francia, bicampeona del mundo.
GOAL te ofrece la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026, incluido cómo conseguir boletos para el partido entre Paraguay o Francia y Marruecos, y su precio.
¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Paraguay o Francia y Marruecos?
Este gran partido de cuartos de final se disputará en el Boston Stadium (Gillette Stadium).
¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Paraguay o Francia y Marruecos?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Paraguay o Francia y Marruecos?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3.200 $ (1.250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400–2.800 € (1.134 €)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
Paraguay o Francia vs. Marruecos en el Mundial: todo lo que necesitas saber
Paraguay o Francia vs. Marruecos: Estado de forma
Paraguay o Francia vs. Marruecos: historial reciente
Más información
- Cómo comprar entradas para el Mundial de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y más
- Cómo conseguir entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026: precios en el MetLife Stadium, información y más
- Guía sobre precios dinámicos: ¿qué es?
- ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial?