Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en Canadá: información sobre los estadios, calendario de partidos en Toronto y Vancouver, y mucho más

Los aficionados al fútbol canadiense esperan con impaciencia el 12 de junio, cuando la selección canadiense, los Canucks, debutará en la Copa del Mundo de 2026 en Toronto. Los anfitriones buscan escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo.

Además, Canadá albergará otros encuentros destacados de la fase de grupos: Alemania-Costa de Marfil en Toronto, Nueva Zelanda-Bélgica en Vancouver y Egipto-Nueva Zelanda.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial 2026 en Canadá?

Canadá acogerá 13 partidos (10 de fase de grupos y 3 eliminatorios). Este es el calendario completo en hora local:

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Viernes 12 de junio Grupo B: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00 h) BMO Field (Toronto) Reserva ahora Sábado 13 de junio Grupo D: Australia vs. Turquía (21:00) BC Place (Vancouver) Reserva ahora Miércoles 17 de junio Grupo L: Ghana vs. Panamá (19:00 h) BMO Field (Toronto) Reserva ahora Jueves 18 de junio Grupo B: Canadá vs. Catar (15:00 h) BC Place (Vancouver) Reserva ahora Sábado 20 de junio Grupo E: Alemania vs. Costa de Marfil (16:00 h) BMO Field (Toronto) Reserva ahora Domingo 21 de junio Grupo G: Nueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h) BC Place (Vancouver) Reserva ahora Martes 23 de junio Grupo L: Panamá vs. Croacia (19:00 h) BMO Field (Toronto) Reserva ahora Miércoles 24 de junio Grupo B: Suiza vs. Canadá (12:00) BC Place (Vancouver) Reserva ahora Viernes 26 de junio Grupo I: Senegal vs Irak (15:00) BMO Field (Toronto) Reserva ahora Viernes 26 de junio Grupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h) BC Place (Vancouver) Reserva ahora Jueves 2 de julio Octavos de final: 2.º Grupo K vs. 2.º Grupo L (19:00) BMO Field (Toronto) Reserva ahora

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de 2026 en Canadá?

Jueves 2 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo B vs. tercer clasificado de los Grupos E/F/G/I/J (20:00 h)BC Place (Vancouver) Reserva ahora Martes 7 de julioOctavos de final: Por confirmar vs. Por confirmar (13:00 h)BC Place (Vancouver) Reserva ahora

Las principales loterías oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuáles son los precios de las entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Canadá?

En Canadá hay cuatro categorías:

Categoría 1: las más caras, en gradas inferiores.

las más caras, en gradas inferiores. Las categorías 2 y 3 ofrecen buenas vistas de todo el estadio.

ofrecen buenas vistas de todo el estadio. Categoría 4: las más económicas, ubicadas en las gradas superiores.

Los precios estimados varían según la fase del torneo:

Categoría Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto país anfitrión): 60–620 $ Fase de grupos (partidos de Canadá, EE. UU. y México) 75–2.735 $ Octavos de final 105–750 Octavos de final 170–980

Los estadios canadienses de la Copa del Mundo 2026 albergarán estos encuentros.

Los partidos se jugarán en dos recintos emblemáticos:

BC Place (Vancouver): 54 000 espectadores.

54 000 espectadores. BMO Field (Toronto): capacidad para 45 000 aficionados.

¿Qué podemos esperar de los partidos de Canadá en el Mundial?

Aunque el hockey sobre hielo sigue siendo el deporte más popular, este verano el fútbol acaparará el protagonismo. La selección canadiense ha subido en el ranking de la FIFA y aspira a llegar a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Bajo la dirección de Jesse Marsch, los «Canucks» llegan en buen momento tras alcanzar las semifinales de la Copa América 2024 y vencer a Estados Unidos.

Con Egipto, Senegal, Panamá y Nueva Zelanda también en cancha canadiense, todo está listo para un inolvidable festival de fútbol.