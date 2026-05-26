Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial 2026 en México: información sobre los estadios, calendario de la Ciudad de México, ciudades y más

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La capital mexicana, que ya acogió dos finales, comparte protagonismo con Guadalajara y Monterrey, sedes de otros encuentros.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre entradas para esos partidos: dónde conseguirlas y cuánto costarán.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial en México?

En México se jugarán 13 partidos: 10 de fase de grupos y 3 de eliminatoria.

Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial de 2026 en México

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora , donde las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

, donde las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de 2026 en México?

Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta de entradas. Estas son las primeras estimaciones:

Etapa Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo 2026 en México?

Los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México se jugarán en tres sedes:

Estadio Banorte (Ciudad de México), con capacidad para 83 000 espectadores.

con capacidad para 83 000 espectadores. Estadio BBVA (Guadalupe): 53 500

53 500 Estadio Akron (Zapopan): 48 000

Qué se puede esperar de los partidos de la Copa del Mundo de 2026 en México

En ediciones anteriores, México llenó sus estadios y se espera que vuelva a hacerlo, pese a compartir la organización con Estados Unidos y Canadá.

Tras 40 años de espera, el máximo torneo regresa al país. México ya organizó las recordadas Copas de 1970 y 1986, y ahora se convierte en el primer país en acoger tres veces la cita masculina.

Las dos mejores actuaciones de México en un Mundial, ambas como anfitrión —llegó a cuartos en 1970 y 1986—, animarán a los seguidores de El Tri a apoyar a su selección.

Además, la selección mexicana no pierde en casa desde octubre de 2018 (1-0 contra Chile), suma 20 partidos invicta y sigue.

Además de México, Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia y Túnez jugarán al menos dos partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano.