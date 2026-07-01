A lo largo de la fase de grupos y de las primeras rondas eliminatorias, Toronto Stadium (BMO Field) y Vancouver Stadium (BC Place) han ofrecido ambientes inolvidables, pero la etapa canadiense de este torneo ampliado a 48 equipos ha concluido oficialmente.

Conocer los plazos de solicitud de entradas y la disposición de los estadios de Toronto y Vancouver ayuda a los aficionados a planificar un viaje inolvidable para vivir un día de partido en Canadá. Los aficionados que sigan el torneo a distancia también pueden mejorar su experiencia abriendo un nuevo perfil de juego deportivo con créditos extra de la casa. Asegúrate de aplicar nuestro código promocional verificado de Melbet durante el registro para reclamar tu bono de bienvenida.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial 2026 en Canadá?

Canadá albergó 13 partidos en el Mundial 2026 (10 de la fase de grupos y 3 de la fase eliminatoria).

Ya no quedan más partidos del Mundial en Canadá.

Calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026

Calendario de Canadá en el Mundial 2026

Fecha / Fase Partido y resultado (hora local) Estadio Estado / Entradas Viernes, 12 de junio (Grupo B) Canadá vs Bosnia y Herzegovina Toronto Stadium (BMO Field) 1-1 Jueves, 18 de junio (Grupo B) Canadá vs Catar (15:00) BC Place (Vancouver) 6-0 Miércoles, 24 de junio (Grupo B) Suiza vs Canadá (12:00) BC Place (Vancouver) 2-1 Domingo, 28 de junio (dieciseisavos de final) Sudáfrica vs Canadá (12:00) Los Angeles Stadium 0-1 Sábado, 4 de julio (octavos de final) Canadá vs Marruecos (12:00) Houston Stadium (Texas) 0-3

El posible camino de Canadá hacia la final

Si Les Rouges superan los obstáculos que tienen por delante, su posible camino hacia la gloria futbolística quedaría así: Cuartos de final (jueves, 9 de julio): Canadá vs. ganador del partido 89 (Alemania, Paraguay, Francia o Suecia)

Canadá vs. ganador del partido 89 (Alemania, Paraguay, Francia o Suecia) Semifinales (martes, 14 de julio): Canadá vs. ganador del cuadro (entre los posibles rivales de alto nivel figuran EE. UU., Bélgica, Portugal, España o Croacia)

Canadá vs. ganador del cuadro (entre los posibles rivales de alto nivel figuran EE. UU., Bélgica, Portugal, España o Croacia) Final del Mundial (domingo, 19 de julio): MetLife Stadium (Nueva Jersey)

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 en Canadá?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas del Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo aleatorio posterior al sorteo, han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria se encuentra ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora está actualmente activa, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por riguroso orden de llegada con confirmación inmediata. Esto representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

está actualmente activa, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por riguroso orden de llegada con confirmación inmediata. Esto representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo. Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que compres.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el Mundial 2026 en Canadá?

Las entradas en Canadá se dividen en cuatro categorías principales:

Categoría 1: Las localidades más caras, situadas en las gradas inferiores.

Las localidades más caras, situadas en las gradas inferiores. Categorías 2 y 3 ofrecen excelentes líneas de visión en todo el estadio.

ofrecen excelentes líneas de visión en todo el estadio. Categoría 4: Las más económicas, normalmente ubicadas en las gradas superiores.

Los precios estimados varían según la fase de la siguiente manera:

Categoría Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excluida la nación anfitriona) 60 $–620 $ Fase de grupos (partidos de Canadá, EE. UU. y México) 75 $–2.735 $ Dieciseisavos de final 105 $–750 $ Octavos de final 170 $–980 $

Los estadios de Canadá en el Mundial 2026 albergarán estos partidos.

Los partidos se disputarán en dos recintos icónicos: