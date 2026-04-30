Cómo conseguir entradas para los partidos del Mundial 2026 en Canadá: información sobre estadios, calendario de partidos en Toronto y Vancouver, ciudades y más

Los aficionados al fútbol canadiense esperan con impaciencia el 12 de junio, cuando la selección canadiense, los «Canucks», debutará en el Mundial 2026 desde Toronto, en un camino histórico con el que buscan dejar huella en la Copa.
Además de los tres partidos de Canadá en la fase de grupos, los estadios canadienses albergarán duelos destacados: Alemania vs. Costa de Marfil en Toronto, Nueva Zelanda vs. Bélgica en Vancouver y el encuentro de los «Faraones» de Egipto contra Nueva Zelanda.
En Koora te ofrecemos la guía completa de entradas para los partidos del Mundial 2026 en Canadá, con precios y pasos para conseguirlas antes de que se agoten.
¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial 2026 en Canadá?
Canadá acogerá 13 partidos: 10 de fase de grupos y 3 eliminatorias. Este es el calendario completo en hora local:
|Fecha
|Partido (hora local)
|Estadio
|Entradas
|Viernes 12 de junio
|Grupo B: Canadá vs. clasificado de la ruta A de la UEFA (15:00)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Sábado 13 de junio
|Grupo D: Australia vs. clasificado de la ruta C de la UEFA (21:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Miércoles 17 de junio
|Grupo L: Ghana vs. Panamá (19:00 h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Jueves 18 de junio
|Grupo B: Canadá vs. Catar (15:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Sábado 20 de junio
|Grupo E: Alemania vs. Costa de Marfil (16:00 h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Domingo 21 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Martes 23 de junio
|Grupo L: Panamá vs. Croacia (19:00 h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Miércoles 24 de junio
|Grupo B: Suiza vs. Canadá (12:00)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Viernes 26 de junio
|Grupo I: Senegal vs. ganador de la ruta 2 (15:00)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Viernes 26 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Jueves 2 de julio
|Octavos de final: 2.º Grupo K vs. 2.º Grupo L (19:00 h)
|BMO Field (Toronto)
|Reserva ahora
|Jueves 2 de julio
|Octavos de final: 1.º del Grupo B vs. 3.º del Grupo E/F/G/I/J (20:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
|Martes 7 de julio
|Octavos de final: por determinar vs. por determinar (13:00 h)
|BC Place (Vancouver)
|Reserva ahora
Cómo conseguir entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Canadá
Los aficionados ya tuvieron oportunidades anteriores en el portal oficial de la FIFA: sorteo previo y sorteo aleatorio. ¿Te las perdiste?
Fase de venta de última hora
Si no tuviste suerte en las fases anteriores, aún tienes una última oportunidad a través de los canales oficiales: la venta de última hora, que comienza en abril. La FIFA aún no ha revelado cuántas entradas habrá, pero se esperan agotar rápidamente por la alta demanda.
Mercados secundarios (la opción más práctica y segura)
Para quienes buscan entradas para partidos específicos o no lograron comprarlas en la FIFA, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa confiable. Estas plataformas ofrecen mayor flexibilidad para elegir asientos y fechas, y te garantizan entrada aunque aparezcan agotadas en los sitios oficiales, con precios sujetos a oferta y demanda.
¿Cuáles son los precios de las entradas para el Mundial de 2026 en Canadá?
En Canadá hay 4 categorías:
- Categoría 1: las más caras, en gradas inferiores.
- Categorías 2 y 3: ofrecen buenos ángulos de visión en distintas zonas.
- Categoría 4: la más económica, ubicada en las gradas superiores.
Los precios estimados varían según la fase del torneo:
|Categoría
|Rango de precios de las entradas
|Fase de grupos (excepto países anfitriones)
|60–620 USD
|Fase de grupos (partidos de Canadá, EE. UU. y México)
|75 $ - 2 735 $
|Fase de 32
|105 $ - 750 $
|Octavos de final
|170 $ - 980 $
En plataformas de reventa como StubHub, los aficionados pueden encontrar entradas para los partidos de Canadá desde unos 265 dólares.
Estadios del Mundial 2026 en Canadá
Los encuentros se jugarán en dos iconos arquitectónicos:
- BC Place (Vancouver), con capacidad para 54 000 espectadores.
- BMO Field (Toronto): capacidad para 45 000 espectadores.
¿Qué esperar de los partidos de Canadá en el Mundial?
Aunque el hockey sobre hielo es el deporte rey, este verano el país se volcará al fútbol. La selección ha ascendido en el ranking de la FIFA y se prepara para disputar su segundo Mundial consecutivo, algo inédito.
Bajo la dirección de Jesse Marsch, los “Canucks” mostraron su potencial al llegar a las semifinales de la Copa América 2024 y vencer a Estados Unidos. Egipto, Senegal, Panamá y Nueva Zelanda completarán la fiesta.