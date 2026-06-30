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Cómo conseguir entradas para los octavos de final del Mundial: fase eliminatoria, partidos confirmados, posibles enfrentamientos, Canadá vs. Marruecos y más

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Se acercan los octavos de final, con partidos ya confirmados de Brasil, Paraguay y Canadá contra Marruecos.

Los octavos de final del Mundial 2026 ya se acercan tras concluir la fase de 32 equipos. El cuadro está definido y no hay margen de error.

Destaca el histórico Canadá-Marruecos, que abrirá el 4 dejulio en Houston. 

A medida que otros favoritos, como Brasil y Paraguay, confirman su pase, la demanda de entradas en Estados Unidos, México y Canadá se dispara.

Reservaentradaspara el Mundial.

¿Cuáles son los próximos partidos de octavos de final?

Fecha y horaDetalles del partidoLugarEntradas
4 de julio, 12:00 h CDTOctavos de final: Canadá vs. MarruecosEstadio de Houston, EE. UU.Comprar
4 de julio, 17:00 h EDTOctavos de final: Paraguay vs. Francia / SueciaEstadio de Filadelfia, EE. UU.Comprar
5 de julio, 16:00 h EDTOctavos de final: Brasil vs. Costa de Marfil / NoruegaEstadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar
5 de julio, 18:00 h CSTOctavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del CongoEstadio de la Ciudad de México, MéxicoComprar
6 de julio, 14:00 h CDTOctavos de final: Portugal / Croacia vs. España / AustriaEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar
6 de julio, 17:00 PDTOctavos de final: Estados Unidos / Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica / SenegalEstadio de Seattle, EE. UU.Comprar
7 de julio, 12:00 h EDTOctavos de final: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/EgiptoEstadio de Atlanta, EE. UU.Comprar
7 de julio, 16:00 PDTOctavos de final: Suiza / Argelia vs. Colombia / GhanaEstadio de Vancouver, CanadáComprar
Del 9 al 11 de julio, horarios variadosCuartos de final: por confirmarBoston, Los Ángeles, Miami, Kansas CityComprar
14–15 de julio, 15:00Semifinales: por confirmarEstadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU.Compra
18 de julio, 15:00 hTercer puesto: por confirmarEstadio de Miami, EE. UU.Comprar
19 de julio, inicio a las 15:00Final: por confirmarEstadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar

¿Cuáles son los próximos partidos de la ronda de 32?

Fecha y hora de inicioDetalles del partidoLugarEntradas
29 de junio, 12:00 h CDTOctavos de final: Brasil vs. JapónEstadio de Houston, EE. UU.2-1
29 de junio, 16:30 h EDTOctavos de final: Alemania vs. ParaguayEstadio de Boston, EE. UU.1-1 (Paraguay ganó en los penaltis)
29 de junio, 19:00 h CSTOctavos de final: Países Bajos vs. MarruecosEstadio de Monterrey, México1-1 (Marruecos ganó en penaltis)
30 de junio, 12:00 h CDTOctavos de final: Costa de Marfil vs. NoruegaEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar
30 de junio, 17:00 h EDTOctavos de final: Francia vs. SueciaEstadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar
30 de junio, 19:00 h CSTOctavos de final: México vs. EcuadorEstadio de la Ciudad de México, MéxicoComprar
1 de julio, 12:00 h EDTOctavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del CongoEstadio de Atlanta, EE. UU.Comprar
1 de julio, 13:00 PDTOctavos de final: Bélgica vs. SenegalEstadio de Seattle, EE. UU.Comprar
1 de julio, 17:00 h PDTOctavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y HerzegovinaEstadio del Área de la Bahía de San Francisco, EE. UU.Comprar
2 de julio, 12:00 h PDTOctavos de final: España vs. AustriaEstadio de Los Ángeles, EE. UU.Comprar
2 de julio, 19:00 h EDTOctavos de final: Portugal vs. CroaciaEstadio de Toronto, CanadáComprar
2 de julio, 20:00 PDTOctavos de final: Suiza vs. ArgeliaEstadio de Vancouver, CanadáComprar
3 de julio, 13:00 h CDTOctavos de final: Australia vs. EgiptoEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar
3 de julio, inicio a las 18:00 h EDTOctavos de final: Argentina vs. Cabo VerdeEstadio de Miami, EE. UU.Comprar
3 de julio, 20:30 h CDTOctavos de final: Colombia vs. GhanaEstadio de Kansas City, EE. UU.Comprar

¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y permite comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

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