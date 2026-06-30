Cómo conseguir entradas para los octavos de final del Mundial: fase eliminatoria, partidos confirmados, posibles enfrentamientos, Canadá vs. Marruecos y más

Los octavos de final del Mundial 2026 ya se acercan tras concluir la fase de 32 equipos. El cuadro está definido y no hay margen de error.

Destaca el histórico Canadá-Marruecos, que abrirá el 4 dejulio en Houston.

A medida que otros favoritos, como Brasil y Paraguay, confirman su pase, la demanda de entradas en Estados Unidos, México y Canadá se dispara.

¿Cuáles son los próximos partidos de octavos de final?

Fecha y hora Detalles del partido Lugar Entradas 4 de julio, 12:00 h CDT Octavos de final: Canadá vs. Marruecos Estadio de Houston, EE. UU. Comprar 4 de julio, 17:00 h EDT Octavos de final: Paraguay vs. Francia / Suecia Estadio de Filadelfia, EE. UU. Comprar 5 de julio, 16:00 h EDT Octavos de final: Brasil vs. Costa de Marfil / Noruega Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar 5 de julio, 18:00 h CST Octavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo Estadio de la Ciudad de México, México Comprar 6 de julio, 14:00 h CDT Octavos de final: Portugal / Croacia vs. España / Austria Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 6 de julio, 17:00 PDT Octavos de final: Estados Unidos / Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica / Senegal Estadio de Seattle, EE. UU. Comprar 7 de julio, 12:00 h EDT Octavos de final: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar 7 de julio, 16:00 PDT Octavos de final: Suiza / Argelia vs. Colombia / Ghana Estadio de Vancouver, Canadá Comprar Del 9 al 11 de julio, horarios variados Cuartos de final: por confirmar Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City Comprar 14–15 de julio, 15:00 Semifinales: por confirmar Estadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU. Compra 18 de julio, 15:00 h Tercer puesto: por confirmar Estadio de Miami, EE. UU. Comprar 19 de julio, inicio a las 15:00 Final: por confirmar Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar

¿Cuáles son los próximos partidos de la ronda de 32?

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Lugar Entradas 29 de junio, 12:00 h CDT Octavos de final: Brasil vs. Japón Estadio de Houston, EE. UU. 2-1 29 de junio, 16:30 h EDT Octavos de final: Alemania vs. Paraguay Estadio de Boston, EE. UU. 1-1 (Paraguay ganó en los penaltis) 29 de junio, 19:00 h CST Octavos de final: Países Bajos vs. Marruecos Estadio de Monterrey, México 1-1 (Marruecos ganó en penaltis) 30 de junio, 12:00 h CDT Octavos de final: Costa de Marfil vs. Noruega Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 30 de junio, 17:00 h EDT Octavos de final: Francia vs. Suecia Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar 30 de junio, 19:00 h CST Octavos de final: México vs. Ecuador Estadio de la Ciudad de México, México Comprar 1 de julio, 12:00 h EDT Octavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del Congo Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar 1 de julio, 13:00 PDT Octavos de final: Bélgica vs. Senegal Estadio de Seattle, EE. UU. Comprar 1 de julio, 17:00 h PDT Octavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, EE. UU. Comprar 2 de julio, 12:00 h PDT Octavos de final: España vs. Austria Estadio de Los Ángeles, EE. UU. Comprar 2 de julio, 19:00 h EDT Octavos de final: Portugal vs. Croacia Estadio de Toronto, Canadá Comprar 2 de julio, 20:00 PDT Octavos de final: Suiza vs. Argelia Estadio de Vancouver, Canadá Comprar 3 de julio, 13:00 h CDT Octavos de final: Australia vs. Egipto Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 3 de julio, inicio a las 18:00 h EDT Octavos de final: Argentina vs. Cabo Verde Estadio de Miami, EE. UU. Comprar 3 de julio, 20:30 h CDT Octavos de final: Colombia vs. Ghana Estadio de Kansas City, EE. UU. Comprar

¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y permite comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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