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Cómo conseguir entradas para los octavos de final de Brasil: precios del Mundial, información sobre los partidos en el estadio de Houston, ofertas de última hora y mucho más

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Brasil se enfrentará a Japón en la primera ronda de los eliminatorios del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Este lunes 29 de junio, en Houston, Brasil busca su sexto título mundial ante Japón en un duelo de dieciseisavos muy esperado.

Tras ganar con autoridad el Grupo C, la Seleção llega como favorita.

Sin embargo, Japón no será un rival fácil. Los Samurai Blue superaron un grupo complicado sin perder y ya sorprendieron a Alemania y España en Catar 2022.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas para el Mundial 2026, incluyendo cómo conseguir tickets para Brasil-Japón y sus precios.

¿Cuándo se juega el partido de la ronda de 32 del Mundial entre Brasil y Japón?

Cómo comprar entradas para el partido de la ronda de 32 del Mundial entre Brasil y Japón

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está activo y permite comprar o vender entradas verificadas a precios controlados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la ronda de 32 del Mundial entre Brasil y Japón?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Brasil vs. Japón en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Brasil y Japón

BRA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

JPN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Brasil contra Japón: historial reciente de enfrentamientos directos

BRA

Últimos partidos

JPN

4

Victorias

0

Empates

1

Victoria

14

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Noticias de las selecciones de Brasil y Japón

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