Los 20.º Juegos Asiáticos regresan a Japón por primera vez en 32 años, con la prefectura de Aichi y la ciudad de Nagoya como sedes del mayor evento multideportivo del continente del 19 de septiembre al 4 de octubre de 2026, aunque la competición comienza en realidad nueve días antes, el 10 de septiembre, con las rondas preliminares de fútbol. Reconocidos como el segundo mayor acontecimiento deportivo del mundo, solo por detrás de los Juegos Olímpicos de Verano, los Juegos Asiáticos reúnen a unos 45 Comités Olímpicos Nacionales y 15.000 atletas cada cuatro años bajo el Consejo Olímpico de Asia, y esta es solo la tercera vez que Japón los acoge, después de Tokio en 1958 y Hiroshima en 1994.

GOAL tiene todo lo que necesitas para planificar tu viaje a Japón, incluido el calendario completo deporte por deporte, dónde se venden las entradas, la horquilla actual de precios y cómo conseguir las localidades más baratas antes de que desaparezcan.

¿Cuándo son los Juegos Asiáticos 2026?

Fecha y hora Deporte Ubicación Entradas 10 sep - 4 oct Fútbol Toyota Stadium, Ecopa, Nagai Stadium y otros recintos, Japón Entradas 18 sep - 25 sep Baloncesto Aichi International Arena, Nagoya Entradas 19 sep Ceremonia de apertura Paloma Mizuho Stadium, Nagoya Entradas 19 sep - 21 sep Ciclismo (ruta) Circuito de la ciudad de Shinshiro, Shinshiro Entradas 19 sep Pentatlón moderno Anjo Sports Park, Anjo Entradas 20 sep - 21 sep Triatlón Gamagori City Triathlon Venue, Gamagori Entradas 20 sep - 23 sep Soft Tennis Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya Entradas 20 sep - 23 sep Kárate (kata y kumite) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Entradas 20 sep - 23 sep Wushu (taolu) Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Entradas 20 sep - 24 sep Gimnasia artística Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Entradas 20 sep - 25 sep Natación Tokyo Aquatics Centre, Tokio Entradas 20 sep - 27 sep Atletismo (pista y campo, maratón, marcha) Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya Entradas 20 sep - 27 sep Esgrima Aichi Sky Expo, Tokoname Entradas 20 sep - 29 sep Bádminton Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya Entradas 20 sep - 29 sep Tiro Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Toyota Entradas 20 sep - 3 oct Waterpolo Nippon Gaishi Hall (Rainbow Pool), Nagoya Entradas 20 sep Artes marciales mixtas Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Entradas 20 sep - 3 oct Críquet (T20) Korogi Athletic Park, Nagoya Entradas 21 sep - 3 oct Voleibol Okazaki and Park Arena Komaki, Aichi Entradas 22 sep - 23 sep Remo Nagaragawa International Regatta Course, Gifu Entradas 22 sep - 24 sep Tenis de mesa SKY HALL Toyota, Toyota Entradas 22 sep - 24 sep Canotaje/Kayak (velocidad) Miyoshi Lake Canoe Course, Miyoshi Entradas 22 sep Hípica (concurso completo) Tokyo Equestrian Park, Tokio Entradas 22 sep - 28 sep Halterofilia Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya Entradas 22 sep - 2 oct Sepaktakraw Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Nagoya Entradas 23 sep Baloncesto 3x3 Kinjo Futo Station Square Venue, Nagoya Entradas 23 sep - 24 sep Mountain bike Obata Ryokuchi Park, Nagoya Entradas 23 sep - 2 oct Esports Aichi Sky Expo, Tokoname Entradas 24 sep Wushu (sanda) Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Entradas 24 sep - 25 sep Skateboard Aichi Sky Expo, Tokoname Entradas 25 sep - 29 sep Surf Pacific Long Beach, Tahara Entradas 26 sep - 27 sep Natación artística ToBiO Hamamatsu Swimming Center, Shizuoka Entradas 26 sep - 28 sep Kurash Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Entradas 26 sep - 29 sep Saltos Tokyo Aquatics Centre, Tokio Entradas 26 sep - 1 oct Squash Nagoya Kinjo-Futo Arena, Nagoya Entradas 26 sep - 3 oct Vela Kaiyoh Yacht Harbor, Aichi Entradas 27 sep BMX Race y freestyle Nagoya Velodrome BMX Race Course, Nagoya Entradas 27 sep - 29 sep Balonmano Kasugai City Gymnasium, Kasugai Entradas 28 sep Gimnasia en trampolín Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Entradas 28 sep - 1 oct Ciclismo (pista) Izu Velodrome, Shizuoka Entradas 28 sep - 2 oct Canotaje/Kayak (eslalon) Yahagigawa Canoe Slalom Course, Aichi Entradas 29 sep Taekwondo (poomsae) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Entradas 29-30 sep Tiro con arco (arco compuesto) Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki Entradas 29 sep - 1 oct Lucha (grecorromana) Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Entradas 29 sep - 2 oct Lucha (estilo libre) Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya Entradas 29 sep - 2 oct Escalada deportiva Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya Entradas 29 sep - 3 oct Judo Aichi International Arena, Nagoya Entradas 1 oct - 3 oct Vóley playa Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan Entradas 1 oct - 3 oct Jiu Jitsu Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya Entradas 2 oct Rugby a siete (inicio) Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Nagoya Entradas 2 oct Taekwondo virtual Toyohashi City General Gymnasium, Toyohashi Entradas 2 oct - 3 oct Gimnasia rítmica Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Nagoya Entradas 3 oct Breaking Aichi Sky Expo, Tokoname Entradas 3 oct - 4 oct Tiro con arco (recurvo) Okazaki Chuo Sogo Park, Okazaki Entradas 3 oct - 4 oct Taekwondo (kyorugi) Toyohashi Gymnasium, Toyohashi Entradas 3 oct - 4 oct Softbol Anjo Softball Ground, Anjo Entradas 4 oct Golf Kasugai Country Club East Course, Kasugai Entradas 4 oct Ceremonia de clausura Paloma Mizuho Stadium, Nagoya Entradas

¿Dónde comprar entradas para los Juegos Asiáticos 2026?

La forma más sencilla de comprar entradas para los Juegos Asiáticos 2026 desde fuera de Japón es a través de Ticombo, que ofrece anuncios para la gran mayoría de deportes del programa, incluidas sesiones agotadas o de gran demanda como las ceremonias de apertura y clausura, fútbol, baloncesto y judo, con todas las compras respaldadas por la garantía de la plataforma.

Por qué merece la pena echar un vistazo a Ticombo:

Asientos confirmados para sesiones que ya muestran disponibilidad limitada o nula a través del canal oficial, especialmente en los grandes eventos.

Un proceso de compra sencillo en euros, que a menudo resulta más simple para los aficionados de fuera que navegar por un sistema de registro japonés.

Cobertura de casi todos los 43 deportes, desde grandes atractivos como la natación y el atletismo hasta disciplinas de nicho como el kabaddi y el sepaktakraw.

Los aficionados que quieran precios de valor nominal también deberían registrarse para obtener gratis un Supporter ID en el sitio oficial de entradas de Aichi-Nagoya 2026, ya que es ahí donde el comité organizador vende directamente las entradas más baratas. Agencias en japonés, como Ticket Pia, TBS Tickets y CBC Ticket Center, ofrecen una vía alternativa si el sitio oficial en inglés está saturado. Una vez que se agotan las asignaciones oficiales para una sesión popular, o para los aficionados que se perdieron las ventanas de venta, Ticombo es el lugar al que acudir.

¿Cuánto cuestan las entradas para los Juegos Asiáticos 2026?

Los precios de las entradas varían enormemente según el deporte, la categoría del asiento y la cercanía de los Juegos:

Entradas oficiales más baratas: la admisión general para la mayoría de deportes parte de alrededor de 1.500 yenes , con asientos de Zona C para la mayoría de disciplinas por menos de 3.500 yenes a través del sitio oficial de entradas.

Mercado de reventa: Ticombo ofrece actualmente anuncios para sesiones de gran demanda desde alrededor de 270 euros, aproximadamente 46.000 yenes , para asientos confirmados en deportes como la lucha y el squash.

Ceremonias y finales: las entradas para las ceremonias de apertura y clausura en el mercado de reventa son considerablemente más caras, a menudo por encima de 1.000 euros , muy por encima de 170.000 yenes , para los mejores asientos que quedan.

Preventa y venta general

La venta de entradas se desarrolló en tres fases. La primera, una venta anticipada restringida a residentes de las prefecturas anfitrionas, Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka, Tokio y Osaka, se celebró del 26 de febrero al 9 de marzo de 2026. Una segunda venta prioritaria se abrió a compradores de todo el mundo del 12 de marzo al 31 de marzo de 2026, aunque en esa fase todavía no se incluían entradas para atletismo, waterpolo, esports y vela. La venta general se abrió después a todo el mundo, sin restricciones regionales, el 30 de junio de 2026 a las 17:00 hora de Japón, y las ventas continúan por orden de llegada hasta la fecha de cada sesión mientras queden asientos. Se aplican límites de entradas, con un máximo de 12 por cuenta y por transacción para la mayoría de sesiones, reducido a 6 para las ceremonias de apertura y clausura.

Todo lo que necesitas saber sobre los Juegos Asiáticos

Celebrados por primera vez en Nueva Delhi en 1951, los Juegos Asiáticos son un evento multideportivo continental que organiza cada cuatro años el Consejo Olímpico de Asia, y ocupan el segundo lugar entre los mayores eventos de este tipo en el mundo tras los Juegos Olímpicos de Verano. Aichi-Nagoya 2026 es la 20.ª edición y la tercera vez que Japón los organiza después de que Tokio albergara los Juegos en 1958 e Hiroshima en 1994, un intervalo de más de tres décadas.

Esta edición presenta un programa récord de 43 deportes y 70 disciplinas, repartidos en 53 recintos de la prefectura de Aichi y otros lugares, con varios eventos que utilizarán instalaciones construidas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre ellas el Tokyo Aquatics Centre para natación y saltos y el Izu Velodrome para ciclismo en pista. Seis deportes debutan en los Juegos Asiáticos en Nagoya: surf, breaking, artes marciales mixtas, pádel, teqball y taekwondo virtual, junto con el regreso del críquet en formato T20 por primera vez desde Hangzhou 2023, con el torneo sirviendo también como prueba de clasificación asiática para el regreso del críquet al programa olímpico en LA 2028.

De forma inusual para unos Juegos de esta escala, los organizadores han optado por no construir una villa tradicional para atletas. En su lugar, los participantes se alojarán en hoteles locales, alojamientos temporales de estilo contenedor en el puerto de Nagoya y a bordo de un crucero atracado en el muelle de Kinjo con capacidad para alojar a varios miles de atletas y oficiales. Una zona gratuita para aficionados en Hisaya Odori Park, en el centro de Nagoya, estará abierta durante todos los Juegos, junto con un relevo de la antorcha que pasará por todos los municipios de Aichi a partir del 22 de agosto.

Todo lo que necesitas saber sobre el Paloma Mizuho Stadium

El Paloma Mizuho Stadium, parte del complejo deportivo Nagoya City Mizuho Park, es el recinto principal de Aichi-Nagoya 2026, ya que acoge tanto las ceremonias de apertura y clausura como el programa de atletismo a finales de septiembre. Con una capacidad de alrededor de 35.000 espectadores, se encuentra dentro de un recinto deportivo más amplio que también incluye el Mizuho Park Rugby Field y el gimnasio, lo que significa que varios deportes están a una cómoda distancia a pie unos de otros en los días más cargados del calendario.

Se puede acceder al estadio a través del metro municipal de Nagoya, con las estaciones de Mizuho Undojo-Higashi y Mizuho Undojo-Nishi dando servicio directo al parque, lo que lo convierte en uno de los recintos más fáciles de alcanzar sin coche. Los asientos abarcan desde admisión general asequible en el anillo superior hasta categorías prémium, lo que da a los aficionados con cualquier presupuesto una forma de ver en directo las ceremonias o las finales de atletismo.

Con Japón acogiendo su mayor acontecimiento deportivo en más de tres décadas, y con estrellas de todo el continente listas para pasar por Nagoya entre septiembre y octubre, se espera que la demanda para las sesiones más destacadas crezca rápido a medida que se acerquen los Juegos. GOAL recomienda consultar ya la disponibilidad de entradas en Ticombo para no perderse una sesión.