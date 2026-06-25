Cómo conseguir entradas para los dieciseisavos de final de Marruecos: precios del Mundial, información sobre los partidos en el Estadio de Monterrey, ofertas de última hora y mucho más

Marruecos viajará a Guadalajara el lunes tras asegurar su pase a dieciseisavos.

Tras quedar segundos en el Grupo C, por detrás de Brasil, los Leones del Atlas mostraron solidez en la fase de grupos y confirmaron su nivel de élite.

Ahora se preparan para un decisivo duelo a eliminatoria única contra el ganador del Grupo F, donde un solo error podría acabar con su histórica participación.

¿Cuándo juega Marruecos en los octavos de final?

¿Cómo comprar entradas para el partido de Marruecos en los octavos de final del Mundial?

Los principales sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los octavos de final del Mundial de Marruecos?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a los 6.730 dólares. En los mercados secundarios los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos de alta demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) 28 de junio – 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225 $ – 540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490–7 875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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