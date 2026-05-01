Cómo conseguir entradas para Liverpool-Chelsea: precios, horario y detalles del partido

El Liverpool recibe al Chelsea en Anfield el sábado 9 de mayo en un partido clave para la clasificación europea y el top-4.

El Liverpool es 4.º y lucha con United y Villa por la Liga de Campeones, mientras que el Chelsea es 8.º.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Liverpool-Chelsea de la Premier League?

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool-Chelsea de la Premier League?

Hay varias opciones: entradas sueltas, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en la web oficial del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a socios que hayan acudido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si buscas entradas de última hora, muchos aficionados las compran en plataformas secundarias como StubHub.

¿Qué esperar del Liverpool-Chelsea?

Los Reds luchan por el top 4 y superan por poco al Aston Villa. En Anfield golearon 3-1 al Crystal Palace el 25 de abril, reacción necesaria tras caer ante el PSG en cuartos de la Champions.

El Chelsea, que viene de perder 3-0 con el Brighton el 21 de abril, necesita enderezar su campaña liguera y tomar impulso para la final de la FA Cup. Aun así, los Blues ya ganaron 2-1 en la ida del 4 de octubre y han demostrado ser un rival complicado.

Los aficionados estarán pendientes de Mohamed Salah, clave para que el Liverpool asalte los cuatro primeros puestos, mientras el Chelsea confía en la creatividad de Cole Palmer para aprovechar las dudas defensivas de los locales.

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