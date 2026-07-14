La fiebre del fútbol recorre Norteamérica mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 cumple su promesa de ofrecer un drama caótico, sorpresas históricas y eliminatorias de alto voltaje.

Mientras el torneo pasa de los intensos octavos de final a los decisivos cuartos de final, el cuadro se va estrechando hacia los cuatro últimos. Con gigantes del fútbol y modestos históricos peleando con uñas y dientes en Estados Unidos, Canadá y México, los dos esperados enfrentamientos de semifinales están a la vuelta de la esquina.

Si quieres vivir la historia de cerca, las entradas para las semifinales son el producto más codiciado del momento, pero tendrás que actuar rápido, ya que los mercados secundarios se calientan y los canales oficiales siguen siendo muy limitados.

La alta demanda de entradas para las semifinales refleja el increíble drama que se vive cuando cuatro grandes selecciones compiten por un puesto en la final. Para que cada entrada y cada gol sean aún más emocionantes mientras lo ves en directo, considera respaldar tus pronósticos con créditos de bonificación. Usa nuestro código promocional exclusivo de 1xbet durante el registro para reclamar tu paquete de bienvenida.

Deja que GOAL te acerque toda la información clave sobre entradas, sedes y horarios que necesitas para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este mes de julio.

¿Cuándo son las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Fecha Partido Ubicación Entradas Miércoles, 15 de julio Semifinal: Inglaterra vs Argentina Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Entradas

Cómo comprar entradas para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la Visa Presale, el Early Ticket Draw y el Random Selection Draw posterior al sorteo, han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria está ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora está actualmente en marcha, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por riguroso orden de llegada, con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

El Mercado Oficial de Reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier web secundaria para las entradas que compres.

¿Qué esperar de las semifinales del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA ha regresado oficialmente a Norteamérica por primera vez desde USA '94. Hace treinta años, pese al menor perfil del soccer en la región, aquel torneo pulverizó los registros de asistencia para convertirse en una de las ediciones más exitosas comercialmente de la historia.

Ahora, América alberga un enorme espectáculo recién ampliado a 48 equipos que ya está ofreciendo un drama sin precedentes. El cuadro actual se va estrechando a medida que el torneo se adentra de lleno en las eliminatorias de máxima exigencia.

Es algo muy distinto al guion de las semifinales del Mundial 2022 en Catar, donde Lionel Messi y Julián Álvarez guiaron con seguridad a Argentina ante Croacia con un contundente 3-0, y Francia puso fin al cuento de hadas de Marruecos con una victoria por 2-0. Este año, la estructura abierta del cuadro ha dado paso a un caos imprevisible, garantizando que los enfrentamientos entre los cuatro últimos puedan caer de cualquier lado.

La cumbre de este viaje norteamericano se acerca rápidamente. Los dos esperados enfrentamientos de semifinales se disputarán en noches consecutivas:

Semifinal 1: martes, 14 de julio de 2026, en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), en Arlington, Texas.

martes, 14 de julio de 2026, en el (AT&T Stadium), en Arlington, Texas. Semifinal 2: miércoles, 15 de julio de 2026, en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), en Atlanta, Georgia.

Con la demanda de entradas disparándose en las ciudades anfitrionas, los aficionados tienen una oportunidad histórica de asegurarse su asiento en el camino directo hacia la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si buscas una forma oficial y segura de revender o intercambiar tus entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26, el FIFA Resale/Exchange Marketplace es el canal oficial para hacerlo. El Marketplace abrió el 2 de octubre y se puede acceder a él a través de FIFA.com/tickets.

El FIFA Resale Marketplace está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) está destinado a los residentes de México.

Un punto clave para los compradores de reventa: la disponibilidad puede ser muy limitada y las entradas pueden aparecer de forma esporádica. Los aficionados que esperen asegurar entradas de reventa deberían consultar la plataforma con frecuencia, actuar con rapidez cuando aparezcan entradas y tener preparados de antemano los datos de pago.

También merece la pena echar un vistazo a revendedores secundarios, como StubHub, si buscas entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los precios en las plataformas secundarias están sujetos a la disponibilidad y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los precios de las entradas para el Mundial 2026 varían según la categoría de asiento del siguiente modo:

Categoría 1: la más cara, situada en el anillo inferior.

la más cara, situada en el anillo inferior. Categoría 2: abarca tanto el anillo superior como el inferior fuera de las zonas de la Categoría 1.

abarca tanto el anillo superior como el inferior fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: principalmente en el anillo superior, más allá de las Categorías 1 y 2.

principalmente en el anillo superior, más allá de las Categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, situada en el anillo superior fuera de las demás categorías.

Los precios fluctuarán a lo largo de las distintas fases de lanzamiento y venta de entradas, pero los asientos para las dos semifinales oscilaron originalmente entre 420 y 2.780 $, según la sede, como se muestra a continuación:

Sede Entradas AT&T Stadium (Dallas) 455 $ - 2.780 $ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ - 2.565 $



En sitios de reventa secundarios como StubHub, los aficionados pueden conseguir entradas para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde 1.181 $.

¿Cuáles son las sedes de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026?