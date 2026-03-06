La Copa del Rey de Campeones, la competición eliminatoria más prestigiosa de Arabia Saudí, ha alcanzado su punto álgido. Las semifinales de este año suponen un choque de titanes, con los cuatro grandes del reino y los aspirantes emergentes luchando por un puesto en la histórica final.

El cuadro de este año incluye un emocionante El Clásico saudí, ya que el Al Ahli se prepara para recibir al Al Hilal en Yeda. Al mismo tiempo, la sorpresa del torneo, el Al Kholood, se enfrenta al peso pesado Al Ittihad.

GOAL ha recopilado la guía definitiva para asegurarte tu lugar en las gradas. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para comprar entradas para las semifinales de la Copa del Rey ahora mismo.

¿Cuándo son las semifinales de la Copa del Rey?

La fase de semifinales de la Copa del Rey 2025-26 está prevista actualmente para mediados de marzo.

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Miércoles, 18 de marzo de 2026 (22:00) Al Kholood contra Al Ittihad Estadio Al Hazm Club (Al-Rass) Entradas Miércoles, 18 de marzo de 2026 (22:00) Al Ahli contra Al Hilal Estadio Al Inma en KASC (Yeda) Entradas

¿Dónde comprar las entradas para las semifinales de la Copa del Rey?

La forma principal y más fiable de conseguir entradas para las semifinales de la Copa del Rey es a través de Webook, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Saudí de Fútbol y la Liga Profesional Saudí.

La mayoría de las entradas oficiales del club se canalizarán a través de esta plataforma, por lo que los aficionados deberán crear una cuenta y unirse a colas virtuales durante los periodos de alta demanda.

Sin embargo, debido a la enorme popularidad de clubes como Al Hilal y Al Ittihad, las entradas oficiales suelen agotarse a los pocos minutos de salir a la venta. Si las entradas están agotadas, la mejor alternativa es recurrir a mercados secundarios como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para las semifinales de la Copa del Rey?

Los precios de las entradas para la Copa del Rey varían en función del estadio y del perfil de los clubes participantes. Las semifinales suelen tener un ligero aumento de precio en comparación con las rondas anteriores, pero sigue habiendo opciones asequibles para los aficionados ocasionales. Actualmente, las entradas más baratas cuestan aproximadamente 60 SAR en los mercados secundarios, aunque suelen ser para las gradas superiores o las secciones detrás de la portería.

A continuación se ofrece un desglose general de los precios que se pueden esperar:

Entrada general: 60 SAR - 150 SAR (la mejor relación calidad-precio)

60 SAR - 150 SAR (la mejor relación calidad-precio) Categoría 1 (lado del campo): 200 SAR - 450 SAR

200 SAR - 450 SAR Premium/Silver: 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Oro/Hospitalidad: 1200 SAR - 3500+ SAR (incluye acceso al salón y catering)

Tenga en cuenta que, en el caso de un partido importante como el Al Ahli contra el Al Hilal, los precios en plataformas como Ticombo pueden fluctuar en función de la demanda. Si ve una entrada que se ajusta a su presupuesto, suele ser aconsejable asegurarla inmediatamente en lugar de esperar hasta que se acerque la fecha del partido.

¿Cómo puedo conseguir entradas para las semifinales de la Copa del Rey?

Para conseguir estas entradas hay que seguir una pequeña estrategia. Sigue estos pasos para no perderte la acción:

Sigue los canales oficiales: Sigue a la Federación Saudí de Fútbol (SAFF) y a los clubes específicos (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) en las redes sociales. Normalmente anuncian la fecha y la hora exactas de la «venta general» a través de Webook. Regístrate con antelación: crea tu cuenta en Webook.com y Ticombo con antelación. Esto te ahorrará unos segundos preciosos cuando se pongan a la venta las entradas y el tráfico del sitio web se dispare. Consulte el mercado de reventa: si se pierde la venta inicial, diríjase directamente a Ticombo. Busca paquetes de hospitalidad: si tienes un presupuesto mayor y quieres evitar el estrés de la venta general, busca paquetes de hospitalidad o «Gold». Estos suelen estar disponibles durante más tiempo que las entradas estándar.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Al Inma

La semifinal entre Al Ahli y Al Hilal se disputará en el estadio Al Inma, situado dentro del prestigioso complejo King Abdullah Sports City (KASC) en Yeda. A menudo considerado parte del territorio Shining Jewel, este recinto es famoso por su ambiente electrizante y sus instalaciones de última generación.

El estadio está diseñado para ofrecer una visión sin obstáculos desde todos los asientos, lo que lo convierte en uno de los mejores lugares de Asia para ver fútbol. Cuenta con un moderno sistema de refrigeración para garantizar la comodidad de los espectadores incluso durante las cálidas noches de Yeda. Para los aficionados que se desplacen al partido, el estadio está bien comunicado por las principales carreteras, aunque se recomienda llegar al menos dos horas antes del inicio del partido.

El complejo KASC cuenta con un amplio aparcamiento, pero se llena rápidamente durante los partidos importantes de copa.

Si va a asistir al partido entre Al Kholood y Al Ittihad, que se disputará en el estadio Al Hazm Club de Al-Rass. Aunque es más pequeño y acogedor, ofrece una sensación de «cercanía al campo» que hace que las sorpresas en la copa sean aún más posibles.