La Supercopa de la UEFA, que enfrenta al campeón de la Liga de Campeones con el de la Liga Europa, se jugará en Austria el 12 de agosto.

Hace un año, el PSG sufrió ante el Tottenham y Nuno Mendes marcó el penalti decisivo. Ahora, los de Luis Enrique vuelven a cruzarse con un rival inglés: el Aston Villa, fresco tras ganar 3-0 al Friburgo en la final de la Europa League.

GOAL te cuenta todo sobre las entradas: dónde comprarlas, precios y más.

¿Cuándo se celebra la Supercopa de la UEFA: París Saint-Germain contra Aston Villa?

UEFA Supercopa - Final Red Bull Arena

Cómo comprar entradas para la Supercopa de la UEFA: París Saint-Germain contra Aston Villa

El plazo de solicitud de entradas para el público general se abrió en la web de la UEFA el 16 de junio y finalizó el 23 de junio. En esa fase se asignaron 9.000 localidades a aficionados neutrales mediante sorteo.

Cada club recibió 7.000 entradas, y el plazo exclusivo del Villa comenzó el 25 de junio, mientras que el PSG gestionó la venta interna en la misma fecha.

Si esos periodos ya finalizaron, aún puedes conseguir entradas en la plataforma de reventa de la UEFA o en mercados secundarios verificados como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de la UEFA: París Saint-Germain contra Aston Villa?

Los precios oficiales oscilaban entre 30 y 150 €:

Fans First (asignaciones de los clubes): 30 €

Categoría 3: 50 €

Categoría 2: 90 €

Categoría 1: 150 €

Entradas de accesibilidad: 30 € (incluye una plaza gratuita para un acompañante)

Consulta las webs oficiales de los clubes y de la UEFA, y las plataformas de reventa como Ticombo, para comprobar la disponibilidad.

¿Dónde se celebra la Supercopa de la UEFA: París Saint-Germain contra Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

El Red Bull Arena (Stadion Salzburg para eventos UEFA) está en Wals-Siezenheim, barrio de Salzburgo. Inaugurado en 2003, es la casa del FC Red Bull Salzburgo de la Bundesliga austriaca.

Su capacidad habitual es de 30 188 espectadores, pero se reducirá a 28 500 para la Supercopa de la UEFA 2026.

Es su primera gran final de clubes de la UEFA, aunque ya acogió los tres partidos de Grecia en la fase de grupos de la Eurocopa 2008, cuando era campeona de Europa.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Supercopa de la UEFA?

Año Ganadores Subcampeones Resultado 2025 París Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (penaltis) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (penaltis) 2022 Real Madrid Eintracht de Fráncfort 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (penaltis) 2020 Bayern de Múnich Sevilla 2-1 (prórroga) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (penaltis) 2018 Atlético de Madrid Real Madrid 4-2 (prórroga) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (prórroga)

Supercopa de la UEFA: PSG vs. Aston Villa: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del PSG y del Aston Villa

París Saint-Germain - Aston Villa: historial de enfrentamientos directos

PSG Últimos partidos AVL 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Aston Villa 3 - 2 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain 3 - 1 Aston Villa 5 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

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