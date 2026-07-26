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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Cómo conseguir entradas para la Premier League 2026/27: partidos de la primera jornada, Arsenal contra Coventry City, Manchester City contra Bournemouth y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para la Premier League de la temporada 2026/27

La Premier League inglesa sigue siendo una de las competiciones más emocionantes del fútbol mundial, con grandes clubes y jugadores que ofrecen acción semana tras semana. Tras la temporada 2025/26, los aficionados esperan con impaciencia el inicio de la 2026/27.

El Arsenal, campeón tras 22 años, deberá defender el título ante Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Aston Villa y Newcastle.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre las entradas para la Premier League, incluyendo dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Entradas para la Premier League 2026/27:Reserva ya

Próximos partidos y entradas de la 1.ª jornada de la Premier League

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
Viernes 21 de agosto, 20:00Arsenal - Coventry CityEntradas
Sábado 22 de agosto, 12:30Hull City - Manchester UnitedEntradas
Sábado 22 de agosto, 15:00Everton - Crystal PalaceEntradas
Sábado 22 de agosto, 15:00Ipswich Town - SunderlandEntradas
Sábado 22 de agosto, 15:00Nottingham Forest - Leeds UnitedEntradas
Sábado 22 de agosto, 17:30Brentford - Tottenham HotspurEntradas
Domingo 23 de agosto, 14:00Brighton & Hove Albion - Aston VillaEntradas
Domingo 23 de agosto, 14:00Manchester City - BournemouthEntradas
Domingo 23 de agosto, 16:30Newcastle United - LiverpoolEntradas
Lunes 24 de agosto, 20:00Fulham - ChelseaEntradas

Próximos partidos de la 2.ª jornada de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
Viernes 28 de agosto, 20:00Crystal Palace - Manchester CityEntradas
Sábado 29 de agosto, 12:30Liverpool - Nottingham ForestEntradas
Sábado 29 de agosto, 15:00Bournemouth - EvertonEntradas
Sábado 29 de agosto, 15:00Coventry City - Hull CityEntradas
Sábado 29 de agosto, 17:30Tottenham Hotspur - Newcastle UnitedEntradas
Domingo 30 de agosto, 14:00Chelsea - Brighton & Hove AlbionEntradas
Domingo 30 de agosto, 14:00Leeds United - BrentfordEntradas
Domingo 30 de agosto, 14:00Sunderland - FulhamEntradas
Domingo 30 de agosto, 16:30Manchester United - Ipswich TownEntradas
Lunes 31 de agosto, 20:00Aston Villa - ArsenalEntradas

Cómo comprar entradas para la Premier League

Puedes comprar entradas individuales, abonos de temporada o paquetes de hospitalidad a través de los portales oficiales de los clubes.

Los clubes de la Premier suelen vender las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a los que ya hayan ido a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si no consigues entradas por los canales oficiales o buscas entradas de última hora, puedes consultar mercados secundarios verificados como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El precio varía según el club, la categoría (adulto, joven, estudiante, mayor) y la ubicación de la butaca.

Además, la ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio: las mejores vistas cuestan más. Algunos clubes también categorizan los partidos; los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, son más caros.

Además, la Premier League mantiene un tope de 30 libras para las entradas de visitante, lo que puede ser una opción más barata o con más disponibilidad.

A continuación, GOAL ofrece un desglose de los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonos de temporadaEntradas
ArsenalEstadio Emirates31–168 £1 290 £ - 2 195 £Entradas para el Arsenal
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1 297 £Entradas para el Aston Villa
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Entradas para el Bournemouth
BrentfordEstadio Gtech Community30 £ - 60 £485 £ - 635 £Entradas para el Brentford
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34 £ - 78 £630 £ - 995 £Entradas para el Brighton
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1 095 £Entradas para el Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Entradas para el Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Entradas para el Crystal Palace
EvertonEstadio Hill Dickinson55–75 £640 £ - 965 £Entradas para el Everton
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3 100 £Entradas para el Fulham
Hull CityEstadio MKM24 £ - 35 £396 £ - 600 £Entradas para el Hull City
Ipswich TownPortman Road28–48 £469 £ - 747 £Entradas para el Ipswich
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1 159 £Entradas para el Leeds
LiverpoolAnfield30–62 £734 £ - 931 £Entradas para el Liverpool
Manchester CityEstadio Etihad30 £ - 60 £490 £ - 1 030 £Entradas para el Manchester City
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1 177 £Entradas para el Manchester United
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Entradas para el Newcastle
Nottingham ForestCity Ground45–70 £575 £ - 915 £Entradas para el Nottingham Forest
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Entradas para el Sunderland
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur40 £ - 125 £856 £ – 2 223 £Entradas para el Tottenham

Entradas parala Premier League 2026/27.Reserva ahora

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de entrada general para la temporada 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham tienen listas de espera de más de 10-20 años: el Tottenham supera los 80 000 aficionados, mientras que Liverpool y Manchester United piden décadas de fidelidad. Incluso clubes con estadios pequeños, como Brighton y Bournemouth, están agotados por alta demanda y poca capacidad.

El Fulham es la excepción: aún tiene abonos disponibles y los asigna por orden de llegada, sin lista de espera.

¿Necesitaré ser socio para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se exige o se recomienda ser socio para adquirir entradas, sobre todo para los partidos más demandados. La mayoría de los clubes aplican un sistema de venta por niveles que da prioridad a:

  1. A los abonados
  2. Socios (afiliación anual de pago)
  3. Venta general (si quedan entradas)

La afiliación suele dar acceso anticipado, puntos de fidelidad y, a veces, descuentos o contenido exclusivo. En clubes top como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, casi siempre es la única forma de conseguir entradas, pues la venta general es limitada.

No obstante, algunos clubes con mayor aforo o menor demanda suelen liberar entradas para no socios cerca de la fecha del partido si aún quedan disponibles. Tener una cuota de socio multiplica tus opciones y es la forma más segura de garantizarte un asiento.

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