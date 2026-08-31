La Premier League inglesa sigue siendo una de las mejores competiciones del fútbol mundial por su drama y acción sin descanso, con algunos de los clubes más grandes del deporte y jugadores muy conocidos generando una emoción electrizante semana tras semana. Tras una sensacional temporada 2025/26 de la EPL, los aficionados al fútbol de todo el mundo ya están relamiéndose ante la perspectiva de lo que les espera en la campaña 2026/27.

El Arsenal defenderá la corona después de conquistar su primer título de liga en 22 años, pero tiene garantizada una dura prueba ante equipos como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de la Premier League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Próximos partidos y entradas de la jornada 3 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas vie 4 sep, 20:00 Ipswich Town vs Liverpool Entradas sáb 5 sep, 12:30 Newcastle United vs Bournemouth Entradas sáb 5 sep, 15:00 Brentford vs Sunderland Entradas sáb 5 sep, 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Entradas sáb 5 sep, 15:00 Fulham vs Crystal Palace Entradas sáb 5 sep, 15:00 Manchester City vs Coventry City Entradas sáb 5 sep, 15:00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Entradas sáb 5 sep, 15:00 Hull City vs Aston Villa Entradas dom 6 sep, 14:00 Everton vs Manchester United Entradas dom 6 sep, 16:30 Arsenal vs Chelsea Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 4 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas sáb 12 sep, 15:00 Aston Villa vs Nottingham Forest Entradas sáb 12 sep, 15:00 Bournemouth vs Brentford Entradas sáb 12 sep, 15:00 Chelsea vs Hull City Entradas sáb 12 sep, 15:00 Crystal Palace vs Ipswich Town Entradas sáb 12 sep, 15:00 Liverpool vs Fulham Entradas sáb 12 sep, 17:30 Tottenham Hotspur vs Everton Entradas sáb 12 sep, 20:00 Sunderland vs Arsenal Entradas dom 13 sep, 14:00 Coventry City vs Brighton & Hove Albion Entradas dom 13 sep, 16:30 Manchester United vs Manchester City Entradas lun 14 sep, 20:00 Leeds United vs Newcastle United Entradas

Cómo comprar entradas de la Premier League

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality, disponibles a través de los portales oficiales de entradas de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada. Después, a quienes ya han asistido antes a partidos en casa y están clasificados según puntos de fidelidad. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Si no puedes conseguir asientos a través de los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados según grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior, estudiante y sénior, pero estos tramos difieren de un equipo a otro.

Además, el lugar en el que te sientas marca una gran diferencia. La ubicación del asiento y la zona de la grada influyen significativamente en el precio, y las mejores vistas suelen tener un coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías. Por ejemplo, los duelos más atractivos ante rivales de primer nivel pueden entrar en un escalón superior, con el consiguiente aumento de precios.

También conviene señalar que la Premier League sigue limitando las entradas para la afición visitante a 30 £. Por tanto, si buscas una opción más barata o quieres ampliar tus posibilidades de ir a un partido, quizá te interese consultar los encuentros de tu equipo fuera de casa.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas para los días de partido y los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de temporada de admisión general para la campaña 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham cuentan con listas de espera de larga duración, algunas de las cuales pueden superar los 10-20 años. Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80.000 aficionados, mientras que, según se informa, Liverpool y Manchester United exigen décadas de fidelidad para conseguir una plaza. Incluso clubes con estadios más pequeños como Brighton y Bournemouth tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a la capacidad ajustada.

Fulham destaca porque actualmente dispone de varios abonos de temporada todavía disponibles, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada

¿Necesitaré una membresía para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige una membresía para comprar entradas de la Premier League, especialmente para partidos de alta demanda o de clubes con una gran masa social. La mayoría de los clubes de la Premier League utiliza un sistema escalonado de venta de entradas que prioriza a:

Abonados de temporada Socios del club (membresías anuales de pago) Venta general (si queda alguna entrada)

Una membresía suele conceder acceso anticipado a las entradas, la posibilidad de acumular puntos de fidelidad y, en ocasiones, contenido exclusivo o descuentos. En clubes de primer nivel como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, tener una membresía suele ser la única forma de acceder a entradas habituales para los partidos, ya que las oportunidades de venta general son escasas o inexistentes.

Dicho esto, algunos clubes, en particular los que cuentan con mayor capacidad o menos llenos constantes, pueden permitir a los no socios comprar entradas más cerca del día del partido si sigue habiendo disponibilidad. Comprar una membresía aumenta significativamente tus opciones y suele ser la vía más fiable para asegurarte un asiento.