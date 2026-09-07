Cómo conseguir entradas para la Nations League de Inglaterra: fechas de los partidos, precios de las entradas y más

Inglaterra regresa este otoño al escenario internacional, ya que el equipo de Thomas Tuchel inicia su campaña de la UEFA Nations League 2026/27, y la demanda para ver en directo al combinado inglés ya está creciendo rápidamente. Encuadrada en la Liga A, Grupo A3, Inglaterra disputará seis partidos contra España, Croacia y Chequia entre septiembre y noviembre, lo que ofrece a los aficionados de toda Europa varias oportunidades de ver a este grupo en acción.

Tanto si estás pensando en estar en Wembley Stadium para los partidos de Inglaterra en casa como si quieres asistir a uno de los encuentros a domicilio en el continente, GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir tus entradas para la Nations League de Inglaterra, incluidos precios, disponibilidad y los mejores sitios para comprarlas ahora mismo.

¿Cuándo es la Nations League de Inglaterra?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Sábado, 26 de septiembre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs España Wembley Stadium, Londres Entradas Martes, 29 de septiembre de 2026 - 20:45 Chequia vs Inglaterra Fortuna Arena, Praga Entradas Sábado, 3 de octubre de 2026 - 18:00 Croacia vs Inglaterra Sede por confirmar, Croacia (a puerta cerrada) No disponibles Martes, 6 de octubre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs Chequia Wembley Stadium, Londres Entradas Jueves, 12 de noviembre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs Croacia Wembley Stadium, Londres Entradas Domingo, 15 de noviembre de 2026 - 20:45 España vs Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas

El partido a domicilio del 3 de octubre en Croacia se disputará a puerta cerrada tras una sanción de la UEFA, por lo que no se pondrán a la venta entradas para el público para ese encuentro.

¿Dónde comprar entradas para la Nations League de Inglaterra?

La forma más sencilla de conseguir entradas para los partidos de Inglaterra en la Nations League, tanto en casa como fuera, es a través de StubHub. Como uno de los mayores mercados de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia gama de opciones de asientos para todos los partidos de Inglaterra en esta campaña, desde Wembley Stadium en Londres hasta los desplazamientos a la Fortuna Arena de Praga y al Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Estas son las razones por las que StubHub es la opción de referencia para esta campaña:

Más allá de la asignación oficial – útil una vez que se agotan las entradas del England Supporters Travel Club y de los abonados afiliados a la FA para los partidos en casa

Garantía FanProtect – todas las compras están respaldadas, lo que da tranquilidad a los compradores de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

No se requiere membresía – para los partidos fuera de casa en Praga y Madrid, StubHub ofrece una vía fiable para conseguir asientos sin necesidad de ser miembro de un club o federación

Opciones hospitality – asientos acolchados y acceso a salas disponibles en Wembley para las visitas de España y Croacia

Amplia selección de asientos – desde localidades en el anillo superior detrás de las porterías hasta asientos premium centrados junto a la línea de medio campo

Dado el atractivo de estos encuentros, especialmente el partido inaugural contra España, se recomienda encarecidamente reservar con antelación. Al ser el encuentro con más probabilidades de agotarse pronto, las entradas para un lleno absoluto en Wembley suelen moverse rápido una vez se abre la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Nations League de Inglaterra?

Los precios de las entradas para la Nations League de Inglaterra varían en función del partido, la ubicación del asiento y lo cerca que compres de la fecha del encuentro. Aquí tienes un desglose aproximado de lo que puedes esperar en StubHub:

Entradas más baratas: desde unos 45 € – asientos en el anillo superior detrás de las porterías, la forma más accesible de entrar a un partido este otoño

Entradas de gama media: asientos centrados junto a la línea de medio campo, a un precio sensiblemente más alto

Premium y hospitality: a partir de 300 € para el partido más importante del grupo, Inglaterra vs España en septiembre, con asientos acolchados, acceso a salas y extras adicionales el día del encuentro

Entradas para los partidos fuera de casa (Praga y Madrid): por lo general más asequibles en precio de salida que una gran noche en Wembley, aunque la disponibilidad para la asignación de Inglaterra es limitada

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios en el mercado secundario pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si tienes un presupuesto concreto. Conviene también vigilar StubHub en los días previos a cada partido, ya que las caídas de última hora en el inventario pueden hacer bajar los precios ocasionalmente, especialmente en los encuentros fuera de casa, donde la demanda es menor que en Wembley.

Todo lo que necesitas saber sobre la Nations League de Inglaterra

La UEFA Nations League 2026/27 es la quinta edición de la competición desde su creación, e Inglaterra vuelve a encontrarse en la Liga A, la máxima categoría del fútbol internacional europeo. Integrada junto a España, Croacia y Chequia en el Grupo A3, Inglaterra afronta un calendario exigente que pondrá a prueba sus credenciales ante selecciones con reciente pedigrí en torneos.

Algunas cosas que conviene saber sobre lo que hay en juego:

Ascensos y descensos están en juego entre ligas, en función de cómo termine el grupo

También puede haber una vía para la clasificación a futuros torneos , ya que un buen rendimiento en la Nations League puede ofrecer una puerta trasera hacia la clasificación para la Eurocopa a los equipos que se queden cortos por otras vías

Seis partidos en una ventana comprimida – todos los encuentros del grupo se disputan entre septiembre, octubre y noviembre, lo que brinda a los aficionados un periodo corto pero cargado de acción para ver a Inglaterra en juego

Para Thomas Tuchel, los primeros resultados, especialmente contra España y Croacia, serán vistos como un indicador clave del progreso de cara a los grandes torneos que aún están por venir.

Todo lo que necesitas saber sobre Wembley Stadium

Wembley Stadium es el estadio nacional de Inglaterra y la sede de los tres partidos en casa del combinado inglés en esta campaña de la Nations League.

Capacidad: unas 90.000 personas, lo que lo convierte en el estadio de fútbol más grande del Reino Unido y uno de los mayores de Europa

Historia: reconstruido en el emplazamiento del Wembley original y reabierto en 2007, reconocible al instante por su arco de 134 metros

Grandes ocasiones: ha albergado múltiples finales de la UEFA Champions League, la final de la FA Cup cada año y el camino de Inglaterra hasta la final de la Eurocopa 2020

Cómo llegar: la estación de Wembley Park está a pocos minutos a pie del estadio y cuenta con buenas conexiones de London Underground y servicios ferroviarios nacionales

Sigue siendo la casa permanente de la selección masculina de Inglaterra, y pocos recintos en el continente pueden igualar su ambiente para un gran partido internacional. Con tres encuentros de Inglaterra en este estadio en esta campaña, no faltan oportunidades para vivirlo en persona.