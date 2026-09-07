España afronta la UEFA Nations League 2026/27 como vigente campeona del mundo, y la demanda para ver en directo a La Roja nunca ha sido tan alta tras su triunfo en el Mundial de 2026. Encuadrada en la Liga A, Grupo A3, junto a Inglaterra, Croacia y Chequia, España disputará seis partidos entre septiembre y noviembre mientras busca añadir el título de la Nations League a un palmarés cada vez más amplio.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para comprar entradas para la Nations League de España, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es la Nations League de España?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Sábado, 26 de septiembre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs España Wembley Stadium, Londres Entradas Martes, 29 de septiembre de 2026 - 20:45 España vs Croacia Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla Entradas Sábado, 3 de octubre de 2026 - 20:45 España vs Chequia Carlos Tartiere, Oviedo Entradas Martes, 6 de octubre de 2026 - 20:45 Croacia vs España Poljud Stadium, Split Entradas Jueves, 12 de noviembre de 2026 - 20:45 Chequia vs España Epet Arena, Praga Entradas Domingo, 15 de noviembre de 2026 - 20:45 España vs Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Nations League de España?

La forma más fiable de conseguir entradas para los partidos de España en la Nations League es a través de StubHub, especialmente teniendo en cuenta la rapidez con la que se han agotado las asignaciones oficiales en esta campaña. Como uno de los mayores mercados de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia gama de opciones de asientos a lo largo del calendario de España, desde el desplazamiento a Wembley hasta el cierre en casa en el Riyadh Air Metropolitano.

Estas son algunas razones por las que merece la pena consultar StubHub para esta campaña:

Acceso más allá de las ventas oficiales agotadas : los partidos de Sevilla y Oviedo ya se han agotado en origen, lo que convierte a StubHub en una de las únicas vías que quedan para conseguir un asiento

Transferencias garantizadas : cada compra está respaldada por el programa FanProtect de StubHub, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

No se requiere ser miembro de la federación : útil para los aficionados internacionales sin acceso a los canales oficiales de la RFEF ni a las ventanas prioritarias

Amplia selección de asientos : en todos los estadios del calendario de España, desde localidades en los anillos superiores hasta opciones premium en zonas centrales

Paquetes hospitality : disponibles para los partidos de mayor perfil, incluido el cierre en casa contra Inglaterra en Madrid

Dado el nivel de demanda que ya está mostrando esta campaña, se recomienda encarecidamente reservar pronto para cada uno de los partidos restantes, en especial para el decisivo encuentro de noviembre contra Inglaterra.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Nations League de España?

Los precios de las entradas para la Nations League de España varían de forma significativa en función del partido, la ubicación del asiento y la cercanía con la fecha del encuentro en el momento de la compra. Esta es una guía aproximada de lo que cabe esperar en StubHub:

Asientos más baratos: desde unos 45 € hasta 60 € para los partidos con mayor disponibilidad, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías

Asientos de gama media: por lo general, entre 100 € y 200 €, con una visión más clara desde las bandas en estadios como el Riyadh Air Metropolitano

Premium y hospitality: a partir de 300 € para los partidos más importantes del grupo, incluido el cierre contra Inglaterra en Madrid y cualquier reventa de los encuentros agotados de Sevilla y Oviedo

Partidos agotados (Sevilla y Oviedo): sin existencias oficiales, los precios de reventa en el mercado secundario están muy por encima del valor facial dada la magnitud de la demanda

Como ocurre con cualquier partido en el que participe la vigente campeona del mundo, los precios en el mercado secundario pueden cambiar rápidamente, por lo que asegurarse un asiento lo antes posible es la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Todo lo que necesitas saber sobre la Nations League

La UEFA Nations League 2026/27 es la quinta edición de la competición, y España regresa a la Liga A, la máxima categoría, en el Grupo A3 junto a Inglaterra, Croacia y Chequia. España llega a esta campaña como vigente campeona de Europa y del mundo, lo que añade un peso considerable a cada partido de este grupo.

Algunas cosas que conviene saber sobre lo que está en juego:

Estatus de campeona del mundo : el triunfo de España en el Mundial de 2026 ha disparado la demanda de entradas para la selección hasta niveles sin precedentes, con dos de los tres partidos en casa ya agotados

Una repetición de la Euro 2024 : el partido inaugural de España contra Inglaterra es una reedición de la final de la Euro 2024, que ganó España

Ascenso y descenso están en juego entre ligas, en función de cómo termine el grupo

Seis partidos en una ventana condensada : todos los encuentros de grupo se disputan entre septiembre, octubre y noviembre, lo que ofrece a los aficionados un periodo corto pero cargado de acción para ver a España en juego

Con Croacia y Chequia decididas a dar la sorpresa ante la campeona del mundo, este promete ser uno de los grupos más seguidos de toda la Nations League.