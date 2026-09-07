Alemania inicia una nueva era en la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27, ya que Jurgen Klopp se pone al frente de Alemania por primera vez, tras su nombramiento como seleccionador después de una decepcionante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial de 2026. Encuadrada en la Liga A, Grupo A2, Alemania afronta seis partidos contra Países Bajos, Grecia y Serbia entre septiembre y noviembre, lo que brinda a los aficionados de toda Europa varias oportunidades de ver los primeros pasos de Klopp en el fútbol de selecciones.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para la Liga de Naciones de Alemania, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo juega Alemania en la Liga de Naciones?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Jueves, 24 de septiembre de 2026 - 20:45 Países Bajos vs Alemania Johan Cruijff Arena, Ámsterdam Entradas Domingo, 27 de septiembre de 2026 - 20:45 Alemania vs Grecia WWK Arena, Augsburgo Entradas Jueves, 1 de octubre de 2026 - 20:45 Alemania vs Serbia Allianz Arena, Múnich Entradas Domingo, 4 de octubre de 2026 - 20:45 Grecia vs Alemania Toumba Stadium, Tesalónica Entradas Viernes, 13 de noviembre de 2026 - 20:45 Serbia vs Alemania Sede por confirmar, Serbia Entradas Lunes, 16 de noviembre de 2026 - 20:45 Alemania vs Países Bajos Sede por confirmar, Alemania Entradas

Los partidos de Alemania como local se reparten entre tres estadios diferentes en esta campaña, con Augsburgo y Múnich ya confirmadas como sedes y un tercer recinto aún por anunciar para el duelo final ante Países Bajos en noviembre.

¿Dónde comprar entradas para Alemania en la Liga de Naciones?

Las entradas para los partidos de Alemania como local se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la DFB, con periodos de prioridad normalmente reservados para los miembros antes de que el cupo restante salga a la venta general.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para esta campaña:

Venta general oficial - se abre una vez cierran los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada

Entradas para los partidos fuera de casa - las asignaciones para Ámsterdam, Tesalónica y Serbia varían según la federación anfitriona y pueden ser limitadas

Con el nombramiento de Klopp generando ya un interés significativo en esta selección alemana, se recomienda encarecidamente reservar con antelación en todos los casos.

¿Cuánto cuestan las entradas para Alemania en la Liga de Naciones?

Los precios oficiales para los partidos de Alemania como local varían según la ubicación del asiento y el estadio, y los canales de venta de la DFB ofrecen toda la gama, desde localidades estándar hasta asientos premium, a precio oficial mientras haya disponibilidad.

Entradas más baratas: desde unos 40 € hasta 50 €, normalmente en las gradas altas de recintos como el WWK Arena de Augsburgo

Entradas de gama media: por lo general entre 80 € y 150 €, con una mejor vista a lo largo de las bandas en estadios como el Allianz Arena

Entradas premium: a partir de 250 € para los partidos de mayor perfil, incluidos los encuentros ante Países Bajos al inicio y al final de la campaña

Entradas para partidos fuera de casa (Ámsterdam y Tesalónica): los precios varían según la federación anfitriona, y el Johan Cruijff Arena suele tener un precio más alto dado su tamaño y perfil

StubHub es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas.

Como en cualquier campaña internacional de alta demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca cada jornada, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Todo lo que necesitas saber sobre Alemania en la Liga de Naciones

La Liga de Naciones de la UEFA 2026/27 es la quinta edición de la competición, y Alemania regresa a la Liga A, la máxima categoría del torneo, en el Grupo A2 junto a Países Bajos, Grecia y Serbia. Esta es la segunda campaña consecutiva en la que Alemania y Países Bajos han quedado emparejadas, lo que añade un aliciente extra a ambos enfrentamientos.

Algunas cosas que conviene saber sobre lo que está en juego:

Un nuevo comienzo con Klopp - esta campaña marca el inicio de su etapa, con contrato hasta el Mundial de 2030, tras la salida de Nagelsmann después de la eliminación en el Mundial ante Paraguay

Ascenso y descenso están en juego entre ligas, en función de cómo termine el grupo

Una vía hacia la clasificación para futuros torneos también es posible, ya que un buen rendimiento en la Liga de Naciones puede ofrecer un camino hacia la clasificación para la Eurocopa a los equipos que no lo logren por otras vías

Seis partidos en una ventana condensada - todos los encuentros del grupo se disputan entre septiembre, octubre y noviembre, lo que da a los aficionados un periodo corto pero cargado de acción para ver a Alemania en juego

Con Alemania tratando de recuperarse de una tercera eliminación consecutiva decepcionante en un gran torneo, esta campaña adquiere una importancia extra como primer indicador de la dirección del equipo bajo su nuevo seleccionador.