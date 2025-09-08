Cómo conseguir entradas para la MLB Mexico City Series 2026: Arizona Diamondbacks contra San Diego Padres, calendario e información

Este es un año épico para los amantes del deporte en México: no solo su país es coanfitrión del Mundial este verano, sino que «La Tierra del Sol» también da la bienvenida a algunas de las mayores estrellas del béisbol este mes de abril, y ya puedes reservar entradas para los partidos de la MLB Mexico City Series.

Varios equipos de la MLB se han enfrentado en suelo mexicano durante los últimos 30 años y 20 000 personas presenciaron la doble jornada de 2024.

Se espera que vuelva a haber un lleno total cuando los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres se enfrenten en días consecutivos (25 y 26 de abril) en el Estadio Alfredo Harp Helu.

¿Estamos listos para otra fiesta del béisbol en México? Podrías descubrirlo en persona. Deja que GOAL te guíe a través de toda la información y los detalles esenciales que necesitas para la MLB Mexico City Series 2026, incluyendo dónde puedes comprar entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo son los partidos de la MLB Mexico City Series 2026?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Sábado, 25 de abril Padres de San Diego contra Diamondbacks de Arizona (16:00) Estadio Alfredo Harp Helu (Ciudad de México) Entradas Domingo, 26 de abril Padres de San Diego contra Diamondbacks de Arizona (14:00 h) Estadio Alfredo Harp Helu (Ciudad de México) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para la MLB Mexico City Series 2026?

Las entradas para la MLB Mexico City Series 2026 salieron a la venta para el público general el 19 de enero a través de la página «MLB World Tour: Mexico City Series» del sitio web de la MLB.

No obstante, en noviembre y diciembre de 2025 se abrieron periodos de preventa especiales para los abonados de los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres, antes de la venta general.

A lo largo de la temporada, las entradas para los partidos de la MLB se pueden comprar a través de la página web oficial de la MLB o de las páginas web de cada equipo. Sin embargo, cuanto más se acerque la fecha del partido, más difícil puede resultar comprarlas por estas vías, especialmente para algunos de los encuentros más destacados.

También puede que le interese considerar sitios de reventa como StubHub, que podrían ofrecer a los aficionados la mejor oportunidad de conseguir entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la MLB Mexico City Series 2026?

Las entradas oficiales para los partidos de la Serie de la MLB en Ciudad de México 2026 estaban disponibles inicialmente a partir de 100 $ (1788 MXN), con un precio que variaba significativamente en función de la ubicación del asiento en el Estadio Alfredo Harp Helu. Debido a la gran demanda y a los modelos de «precios dinámicos», los precios de las entradas han fluctuado desde su lanzamiento inicial.

Los precios de las entradas de la MLB, en general, varían en función del equipo, el enfrentamiento, la ubicación del asiento y la demanda. Las entradas para los partidos de la temporada regular pueden costar entre 15 y 30 dólares para la entrada general o los asientos de la grada superior, mientras que los asientos premium de la grada inferior y los asientos en el banquillo costarán más. Esos precios aumentarán aún más para las entradas de los partidos de los playoffs y la Serie Mundial.

Los mejores asientos para los partidos de la MLB dependen de lo que busques. Aquí tienes una breve descripción:

Detrás del home plate: vistas privilegiadas de la acción, ideales para los aficionados más acérrimos.

vistas privilegiadas de la acción, ideales para los aficionados más acérrimos. Asientos a nivel del banquillo: vistas de cerca de los jugadores y de la estrategia en el campo.

vistas de cerca de los jugadores y de la estrategia en el campo. Gradas del exterior: ideales para ver los jonrones y disfrutar de una experiencia animada con los aficionados.

ideales para ver los jonrones y disfrutar de una experiencia animada con los aficionados. Asientos denivel club y palcos: servicios premium, salones exclusivos y mayor comodidad.

Recuerda estar atento a la página web de la MLB para obtener información adicional y también a sitios secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar de la Serie de la MLB en Ciudad de México

No hay nada como disfrutar en persona de las imágenes, los sonidos y la emoción de un partido de béisbol en directo. El chasquido del bate, el rugido de la multitud, el aroma de las palomitas y los perritos calientes: los partidos de la MLB ofrecen momentos inolvidables para todos los aficionados.

Los anteriores enfrentamientos de la temporada regular celebrados en México han estado definitivamente a la altura de todas las expectativas previas al partido. Desde 1996 hasta 2019, ambos inclusive, todos los partidos de la temporada regular celebrados en México tuvieron lugar en Monterrey.

Los momentos memorables han continuado desde que los partidos se trasladaron a Ciudad de México en 2023, con más de 10 carreras anotadas en cada uno de los partidos disputados en el Estadio Alfredo Harp Helu. De hecho, se han registrado la asombrosa cifra de 107 carreras en los siete partidos anteriores de la temporada regular en México.

Aunque los San Diego Padres han participado en numerosos enfrentamientos competitivos en México, incluyendo una emocionante doble jornada contra los San Francisco Giants en 2023, esta será la primera vez que los Arizona Diamondbacks participen en un encuentro de temporada regular en «La Tierra del Sol».

En el pasado, numerosas estrellas de la MLB han cautivado al público mexicano, y este año no será una excepción. Por citar solo a algunos, contaremos con Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill y Manny Machado, que jugarán con los San Diego Padres. En cuanto a los Arizona Diamondbacks, vale la pena estar atentos a jugadores como Corbin Carroll, Ketel Marte y Geraldo Perdomo.

Partidos de la MLB celebrados en México: resultados y marcadores anteriores

Aunque en las últimas tres décadas se han celebrado numerosos partidos de exhibición y de pretemporada de la MLB en México, los partidos que se enumeran a continuación son únicamente los encuentros de la temporada regular que se han disputado allí: