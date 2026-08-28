La Liga de Naciones de la UEFA 2026/27, que es la quinta edición de la competición internacional, está a punto de comenzar y hoy mismo puedes ver en acción por todo el continente a las mayores selecciones europeas reservando tus entradas.
La fase de liga de la competición arranca este septiembre/octubre y se presenta como un periodo apasionante, con las selecciones disputando cuatro partidos en apenas unos 10 días. Tras la conclusión de la fase de liga en noviembre, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final se celebrarán en junio de 2027.
Portugal defiende la corona de la Liga de Naciones de la UEFA que ganó en 2025 y es la selección más exitosa de la competición, tras haber conquistado también la edición inaugural en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva, después de ser subcampeona en 2021 y 2025 y levantar el trofeo en 2023.
Deja que GOAL te guíe con toda la información clave sobre las entradas de la Liga de Naciones de la UEFA, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.
Próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA
Fecha y hora (local)
Partido
Lugar
Entradas
jue, 24 de septiembre (20.45 h)
Países Bajos vs Alemania
Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam)
jue, 24 de septiembre (19.45 h)
Portugal vs Gales
Estádio José Alvalade (Lisboa)
jue, 24 de septiembre (20.45 h)
Noruega vs Dinamarca
Ullevaal Stadion (Oslo)
vie, 25 de septiembre (20.45 h)
Italia vs Bélgica
Stadio Olimpico (Roma)
sáb, 26 de septiembre (20.45 h)
Chequia vs Croacia
Fortuna Arena (Praga)
sáb, 26 de septiembre (19.45 h)
Inglaterra vs España
Wembley Stadium (Londres)
dom, 27 de septiembre (18.00 h)
Dinamarca vs Gales
Parken Stadium (Copenhague)
dom, 27 de septiembre (20.45 h)
Noruega vs Portugal
Ullevaal Stadion (Oslo)
dom, 27 de septiembre (20.45 h)
Alemania vs Grecia
WWK Arena (Augsburgo)
lun, 28 de septiembre (20.45 h)
Bélgica vs Francia
King Baudouin Stadium (Bruselas)
mar, 29 de septiembre (20.45 h)
Chequia vs Inglaterra
Fortuna Arena (Praga)
mar, 29 de septiembre (20.45 h)
España vs Croacia
Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)
jue, 1 de octubre (20.45 h)
Alemania vs Serbia
Allianz Arena (Múnich)
jue, 1 de octubre (20.45 h)
Dinamarca vs Portugal
Parken Stadium (Copenhague)
jue, 1 de octubre (19.45 h)
Gales vs Noruega
Cardiff City Stadium (Cardiff)
vie, 2 de octubre (20.45 h)
Bélgica vs Türkiye
Stade Maurice Dufrasne (Lieja)
sáb, 3 de octubre (20.45 h)
España vs Chequia
Carlos Tartiere (Oviedo)
dom, 4 de octubre (20.45 h)
Países Bajos vs Serbia
Philips Stadion (Eindhoven)
dom, 4 de octubre (20.45 h)
Portugal vs Dinamarca
Estádio do Dragão (Oporto)
mar, 6 de octubre (19.45 h)
Inglaterra vs República Checa
Wembley Stadium (Londres)
Calendario completo de la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27
Fase
Ronda
Fecha(s)
Entradas
Fase de liga
Jornada 1
24-26 de septiembre de 2026
Jornada 2
27-29 de septiembre de 2026
Jornada 3
1-3 de octubre de 2026
Jornada 4
4-6 de octubre de 2026
Jornada 5
12-14 de noviembre de 2026
Jornada 6
15-17 de noviembre de 2026
Cuartos de final
Ida
25-27 de marzo de 2027
Por confirmar
Vuelta
28-30 de marzo de 2027
Por confirmar
Fase final
Semifinales
9-10 de junio de 2027
Por confirmar
Final
13 de junio de 2027
Por confirmar
Cómo comprar entradas para la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27
Para la fase de liga/grupos (septiembre - noviembre de 2026): las entradas oficiales para los partidos individuales de la fase de grupos son gestionadas íntegramente por las asociaciones nacionales participantes. Tendrás que comprar las entradas directamente en el portal oficial de la federación de fútbol de la selección anfitriona (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra en casa, FAW para los partidos de Gales en casa, etc.).
Para la fase final (junio de 2027): las entradas oficiales para el torneo final se distribuirán exclusivamente a través del portal de venta de entradas de la UEFA.
Las entradas oficiales para los partidos iniciales de la fase de grupos ya están a la venta o se encuentran actualmente terminando sus fases de venta. La mayoría de las asociaciones abren sus ventanas de venta aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes de la jornada concreta. La mayoría de las asociaciones dan acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o la membresía 'Red Wall' de Gales, antes de que las entradas restantes salgan a la venta general al público.
Para la fase final de la Liga de Naciones (junio de 2027), la venta pública de entradas y los sorteos de solicitud a través de la UEFA se abrirán en abril/mayo de 2027, después de que se hayan clasificado las cuatro selecciones finalistas. Para prepararte para la fase final de junio, merece la pena crear una cuenta 'myUEFA', para que puedas recibir alertas automáticas sobre las ventanas de venta de entradas.
Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27?
Las entradas oficiales para la fase de liga de la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27 se venden y fijan de manera individual por la asociación de fútbol de la nación anfitriona, en lugar de a través de un portal centralizado de la UEFA. Como cada país establece sus propios precios en función del estadio y del enfrentamiento, los precios de las entradas y las definiciones de categorías varían de un partido a otro.
Aunque las secciones exactas de asientos dependen por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las asociaciones dividen las entradas en 3 o 4 categorías públicas principales, junto con opciones familiares y premium.
Tomando a Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en Wembley Stadium pueden clasificarse aproximadamente de la siguiente manera:
- Categoría 1 (Premium / lateral inferior y medio): ubicada a lo largo de las bandas principales, ofrece las mejores vistas. Los precios de admisión general para estas zonas preferentes oscilan entre 65 £ y 80 £, con asientos premium disponibles entre 95 £ y 120 £.
- Categoría 2 (esquinas / lateral superior): situada en las esquinas del estadio o en niveles más altos. Suelen costar alrededor de 45 £.
- Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías): a menudo es donde se ubican los aficionados locales más ruidosos o las secciones visitantes designadas. Las entradas estándar de fondo tienen un precio desde unas 35 £.
- Zonas familiares y concesiones: muchas naciones anfitrionas ofrecen tarifas muy rebajadas para familias y jóvenes. Por ejemplo, pueden encontrarse entradas de zona familiar por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.
Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa, como StubHub, para consultar la disponibilidad actual.
¿Qué selecciones están en los grupos A de la Liga de Naciones de la UEFA?
Grupo A1
Grupo A2
Grupo A3
Grupo A4
Francia
Alemania
España
Portugal
Italia
Países Bajos
Croacia
Dinamarca
Bélgica
Serbia
Inglaterra
Noruega
Turkey
Grecia
Chequia
Gales
Las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a los cuartos de final en marzo de 2027.
¿Quiénes son los recientes campeones de la Liga de Naciones de la UEFA?
Año
Campeones
Subcampeones
Resultado
2025
Portugal
España
5-3 (en los penaltis)
2023
España
Croacia
5-4 (en los penaltis)
2021
Francia
España
2-1
2019
Portugal
Países Bajos
1-0