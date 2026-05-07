Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoParis Saint-Germain
Puskas Arena
team-logoArsenal
Book Champions League Final Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para la Liga de Campeones de la UEFA 2026: PSG vs Arsenal, precios de las entradas para la final, horarios del sorteo y más

SHOPPING
Tickets
Liga de Campeones
Arsenal
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Atlético Madrid

¡Queda poco tiempo para disfrutar de la emoción de la liga europea esta temporada!

El PSG se medirá al Arsenal en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

Tras el 1-1 en la ida, los Gunners vencieron 2-1 en el global gracias a un 1-0 en el Emirates ante el Atlético, con gol decisivo de Bukayo Saka.

El PSG contuvo la reacción del Bayern: el 1-1 final, con gol postrero de Harry Kane, bastó para avanzar con un global de 6-5.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas para la final.

Entradas para la Liga de Campeones de la UEFA 2026.Reserva ahora

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

FechaPartidoLugarEntradas
Sábado 30 de mayoFinal de la Liga de Campeones de la UEFA (18:00 CET)Puskás Arena (Budapest)Entradas

¿Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Con el partido confirmado entre Arsenal y París Saint-Germain, ya se han iniciado los procesos de distribución de entradas.

Hay varias formas de conseguir entradas para la final de la Liga de Campeones:

  • Sorteos oficiales de los clubes: Arsenal y PSG disponen de unas 16 800 entradas cada uno. La venta prioritaria del Arsenal empieza hoy, 7 de mayo; el PSG usa un sistema por «fases» para sus abonados fieles.
  • Portal de reventa de la UEFA: si te perdiste el sorteo de marzo, su plataforma oficial es la única forma segura de comprar entradas a su valor nominal devueltas por otros aficionados.
  • Hospitalidad oficial: para presupuestos superiores a 3.500 €, la UEFA ofrece asientos garantizados con acceso a la sala VIP.
  • Aforo neutral: Además de las 34 000 entradas para los finalistas, el resto de localidades en el Puskás Aréna se asignaron al sorteo público de la UEFA y a la familia del fútbol internacional.
  • Mercado secundario: Para entradas de última hora, consulta plataformas como StubHub.

Entradas para la Liga de Campeones de la UEFA 2026.Reserva ahora.

¿Qué es el sorteo de la Liga de Campeones de la UEFA?

Al ser muy alta la demanda, la UEFA no vende entradas por orden de llegada. 

Para garantizar la imparcialidad, la UEFA utiliza un sistema de sorteo para el público en general.  

Aquí tienes todo lo que necesitas saber:

Plazo de solicitud

Los aficionados suelen solicitar las entradas en el portal oficial de la UEFA con meses de antelación (este año, antes del 19 de marzo de 2026).  

El sorteo

Al cerrarse el plazo, las solicitudes válidas se ordenan al azar. 

Los elegidos reciben un correo electrónico y disponen de un plazo limitado para comprar hasta dos entradas por persona.  

Entradas móviles

Todas las entradas se entregan exclusivamente a través de la aplicación UEFA Mobile Tickets. 

Es una medida de seguridad que evita la reventa no autorizada y asegura que solo los verdaderos aficionados ingresen al estadio.  

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA dependen del estadio, la ronda y los equipos.

Si consigues una entrada en el sorteo oficial, los precios para la final PSG-Arsenal de 2026 son:

CategoríaPrecio
Fans First70
Categoría 3180 €
Categoría 2650
Categoría 1950

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios, o sitios de reventa como StubHub para ver la disponibilidad actual.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Liga de Campeones?

AñoGanadorSubcampeónPuntuaciónSede
2025París Saint-GermainInter de Milán5-0Allianz Arena (Múnich)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Estadio de Wembley (Londres)
2023Manchester CityInter de Milán1-0Estadio Olímpico Atatürk (Estambul)
2022Real MadridLiverpool1-0Estadio de Francia (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragão (Oporto)
2020Bayern de MúnichParís Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisboa)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Estadio Metropolitano (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1Estadio NSC Olimpiyskiy (Kiev)
2017Real MadridJuventus4-1Estadio Millennium (Cardiff)
2016Real MadridAtlético de Madrid 5-3 (penaltis)San Siro (Milán)