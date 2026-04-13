Cómo conseguir entradas para la Liga de Campeones de la UEFA 2026: información sobre la fase eliminatoria, próximos partidos, precios y mucho más

La Liga de Campeones entra en su fase decisiva este marzo, con los octavos de final que reúnen a la élite europea tras una tensa ronda de eliminatorias.

Equipos como Real Madrid, París Saint-Germain y Bayern de Múnich ya están en cuartos.

Si quieres vivir la acción en directo, GOAL te ofrece toda la información sobre los próximos partidos y cómo conseguir entradas.

Próximos partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

Nota: En el calendario siguiente, primero se indica la hora GMT y luego la hora local del equipo anfitrión.

Fecha Partido Lugar Entradas Martes, 14 de abril Atlético de Madrid vs Barcelona (20:00 h) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Entradas Liverpool vs París Saint-Germain (20:00 h) Anfield (Liverpool) Entradas Miércoles 15 de abril FC Bayern Múnich vs Real Madrid (20:00 h) Allianz Arena (Múnich) Entradas Arsenal vs Sporting CP (20:00 h) Emirates Stadium (Londres) Entradas Martes 28 de abril Semifinal 1: Partido de ida (20:00 h) Por determinar Entradas Miércoles 29 de abril Semifinal 2: Partido de ida (20:00 h) Por determinar Entradas Martes 5 de mayo Semifinal 2: Vuelta (20:00 h) Por determinar Entradas Miércoles 6 de mayo Semifinal 1: Vuelta (20:00 h) Por determinar Entradas Sábado 30 de mayo Final de la Liga de Campeones de la UEFA Puskás Aréna (Budapest) Entradas

¿Cuál es el calendario de la Liga de Campeones de la UEFA 2026?

Las rondas clasificatorias empezaron en junio, por lo que la competición dura casi doce meses y la final se jugará en el Puskas Arena de Budapest a finales de mayo. Estas son las fechas de las jornadas restantes:

20-21 de enero: Fase de grupos (Jornada 7)

28 de enero: Fase de grupos (jornada 8)

17-18 de febrero: Playoffs (ida)

24-25 de febrero: Fase eliminatoria (vuelta)

10-11 de marzo: Octavos de final (ida)

17-18 de marzo: Octavos de final (vuelta)

7-8 de abril: Cuartos de final (ida)

14-15 de abril: Cuartos de final (vuelta)

28-29 de abril: Semifinales (ida)

5-6 de mayo: Semifinales (vuelta)

30 de mayo: Final

Cómo comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

A excepción de la final, no se pueden comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones directamente a través de la UEFA. Debes adquirirlas en la página web del club que dispute el partido que te interese.

Aunque los portales oficiales de los clubes son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la Liga de Campeones, también puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub para conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA depende de los clubes, el estadio y la fase del torneo. Por ejemplo, una semifinal con Real Madrid o Arsenal cuesta mucho más que un partido de fase de grupos en Limassol contra el Pafos.

Los clubes fijan los precios de la fase de grupos al inicio de la temporada, pero pueden subirlos en eliminatorias según el rival y la demanda.

Consulta los portales oficiales de los clubes para conocer disponibilidad y precios. En plataformas de reventa como StubHub puedes encontrar entradas desde 60 €.