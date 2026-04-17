Cómo conseguir entradas para la Liga de Campeones de la UEFA 2026: información sobre la fase eliminatoria, próximos partidos, precios y más

Tras los cuartos de final de la Liga de Campeones, solo quedan cuatro equipos en liza por la gloria en el torneo de clubes más importante de Europa.

En las semifinales a doble partido, el Arsenal se medirá al Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich al vigente campeón, el París Saint-Germain.

Los ganadores se verán las caras en la final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

No te pierdas la oportunidad de vivir tu sueño europeo. GOAL te cuenta todo sobre los próximos partidos y cómo conseguir entradas.

Próximos partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

Fecha Partido Lugar Entradas Martes 28 de abril Semifinal, ida: París Saint-Germain vs Bayern de Múnich (21:00 CET) Parc des Princes (París) Entradas Miércoles 29 de abril Semifinal, ida: Atlético de Madrid - Arsenal (21:00 CET) Estadio Metropolitano (Madrid) Entradas Martes 5 de mayo Vuelta: Arsenal-Atlético de Madrid (20:00 BST) Estadio Emirates (Londres) Entradas Miércoles 6 de mayo Semifinales, vuelta: Bayern de Múnich vs París Saint-Germain (21:00 CET) Allianz Arena (Múnich) Entradas Sábado 30 de mayo Final de la Liga de Campeones de la UEFA (18:00 CET) Puskás Arena (Budapest) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

Salvo la final de la Liga de Campeones de la UEFA, no se pueden comprar entradas para los partidos directamente a la UEFA.

En su lugar, cada club vende sus propias entradas para los partidos en los que participa. Para conseguirlas, visita la web del club que juegue el partido que te interese.

El aforo es limitado y la demanda suele superar la oferta.

Aunque los portales oficiales de los clubes son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la Liga de Campeones, quienes deseen asistir a los partidos pueden considerar sitios de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios varían según estadio, ronda y rival.

Los clubes fijan los precios de la fase de grupos al inicio de la temporada y los aumentan en rondas posteriores.

Para los próximos partidos de ida de las semifinales, los precios oficiales son:

Paris Saint-Germain vs Bayern de Múnich: desde 70 €

desde 70 € Atlético de Madrid vs Arsenal: desde 35 €.

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios, o sitios de reventa como StubHub para ver la oferta actual.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Liga de Campeones?