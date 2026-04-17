Cómo conseguir entradas para la final de la Stanley Cup de 2026: dónde comprarlas, pronósticos de la NHL y mucho más

Los aficionados al hockey sobre hielo se preparan para el final de temporada de la NHL. Los playoffs empiezan en abril y culminan en junio con la final de la Stanley Cup.

Da igual qué equipos lleguen: reserva tus entradas ya y vive la acción en directo.

No te pierdas uno de los eventos más importantes del calendario deportivo estadounidense. Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas para la Stanley Cup, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Stanley Cup 2026?

Fecha Evento Lugar Entradas Junio de 2026 Finales de la Copa Stanley Por confirmar Entradas



Las Finales de la Stanley Cup 2026 comenzarán en la primera semana de junio. De extenderse a siete partidos, el último se jugaría el 21 de junio.

La NHL no confirmará el calendario exacto de la Stanley Cup hasta el final de las finales de conferencia.

Cómo comprar entradas para la final de la Stanley Cup 2026

Las entradas oficiales suelen ponerse a la venta tras las finales de conferencia, hacia finales de mayo o principios de junio, a través de Ticketmaster o en las webs de los equipos.

También puedes conseguirlas en el mercado secundario, como StubHub.

¿Cuál es el calendario y el formato de los playoffs de la NHL de 2026?

Tras la temporada regular, en la que cada uno de los 32 equipos juega 82 partidos, los 16 mejores (8 del Este y 8 del Oeste) avanzan a los playoffs.

Los tres primeros de cada división avanzan directo, mientras que los dos mejores equipos restantes de cada conferencia entran como comodines.

Los playoffs constan de cuatro rondas de series al mejor de siete partidos:

Primera ronda (cuartos de final de conferencia): los ocho emparejamientos se definen por la clasificación de las divisiones y los puestos de comodín.

(cuartos de final de conferencia): los ocho emparejamientos se definen por la clasificación de las divisiones y los puestos de comodín. Segunda ronda (semifinales de conferencia o finales de división) : Los ocho equipos restantes se enfrentan dentro de sus divisiones para definir al campeón de división.

(semifinales de conferencia o finales de división) Los ocho equipos restantes se enfrentan dentro de sus divisiones para definir al campeón de división. Finales de Conferencia: Los cuatro equipos restantes luchan por el título de la Conferencia Este o la Conferencia Oeste.

Los cuatro equipos restantes luchan por el título de la Conferencia Este o la Conferencia Oeste. Finales de la Stanley Cup: Los campeones de cada conferencia se enfrentan para determinar al campeón de la Stanley Cup.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Stanley de 2026?

Para la final de la Copa Stanley de 2026, se espera que las entradas oscilen desde unos 400 $, según el enfrentamiento, el recinto y la ubicación del asiento. Más detalles se confirmarán una vez conocidos los finalistas.

A modo de ejemplo, estos fueron los precios iniciales aproximados por partido para las Finales de la Copa Stanley de 2025:

Partido Precio de salida (aprox.) Partido 1 563 Partido 2 406 $ Partido 3 470 Partido 4 505 Partido 5 1.002 Partido 6 887

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para la final de la Stanley Cup de 2026?

Se esperan los siguientes paquetes oficiales de hospitalidad para la Final de la Stanley Cup:

Suites privadas: asientos junto a la ventana o alquiler de suite con opción a catering (entre 75 y 150 USD por invitado).

asientos junto a la ventana o alquiler de suite con opción a catering (entre 75 y 150 USD por invitado). Salones Elite: Acceso a salones VIP con comida de primera calidad y servicio personalizado.

Acceso a salones VIP con comida de primera calidad y servicio personalizado. Algunos paquetes incluyen fiestas VIP previas, visitas al recinto, sesiones de autógrafos y recuerdos coleccionables.

Qué esperar de las Finales de la Stanley Cup de 2026

A medida que avanza la postemporada de la NHL, una cosa es segura: los Florida Panthers no levantarán la Stanley Cup por tercer año consecutivo. Los campeones de 2024 y 2025 no se clasificaron para los playoffs tras perder casi la mitad de sus partidos de la temporada regular.

Los Edmonton Oilers respiran aliviados al ver a Florida fuera de la pelea. Mientras los Panthers celebraban dos títulos seguidos, el equipo canadiense quedó subcampeón por dos años consecutivos.

El equipo de Kris Knoblauch ya está en playoffs y busca su primer título desde 1990.

Aun así, en términos históricos, Edmonton aún está lejos de otros equipos canadienses: los Oilers suman cinco títulos, mientras que los Montreal Canadiens lideran con 24.

Las casas de apuestas apuntan a Colorado Avalanche y Tampa Bay Lightning como favoritos. Los Lightning reinaron en 2020 y 2021, pero Colorado les destronó en 2022 y, con el mejor récord de la temporada regular, buscan mantener su nivel en los playoffs.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Stanley Cup?