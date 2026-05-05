La final de la Liga de Campeones Femenina se disputará el 23 de mayo en el Estadio Ullevaal de Oslo. ElBarcelona se medirá al Lyon en un partido decisivo.

El año pasado, 38 356 espectadores vieron al Arsenal levantar el trofeo en el Estadio José Alvalade de Lisboa, y se espera que miles de aficionados vuelvan a llenar las gradas para cerrar esta temporada.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeonas Femenina de 2026?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Sábado 23 de mayo Barcelona vs Lyon (18:00 CET) Estadio Ullevaal (Oslo, Noruega) Entradas



El MHPArena de Stuttgart, el Hampden Park de Glasgow y el Ullevaal Stadion de Oslo aspiraron a acoger la final de la Liga de Campeonas Femenina de 2026. El Comité Ejecutivo de la UEFA seleccionó la sede noruega.

Inaugurado en 1926, el Ullevaal Stadion acoge cada año la final de la Copa de Noruega y los partidos internacionales de la selección noruega. Con capacidad para 28 000 espectadores, es el estadio más grande del país.

Además, ha acogido conciertos de Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden, Bruce Springsteen y A-ha.

Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeonas Femenina de 2026

Para la final de la Liga de Campeones Femenina de 2026, la UEFA realizó un sorteo entre las solicitudes recibidas del 16 de marzo al 1 de abril.

En mayo se liberarán lotes de última hora y asignaciones para los finalistas en el portal de la UEFA.

También puedes adquirir entradas de última hora en el mercado secundario, como en StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones Femenina de 2026?

Para la final de la Liga de Campeones Femenina de 2026 en el Ullevaal Stadion de Oslo, la UEFA ha establecido los siguientes precios:

Categoría 1 ( gradas principal y opuesta ): desde 70 €.

gradas principal y opuesta desde 70 €. Categoría 2 ( esquinas ): desde 40 €.

esquinas desde 40 €. Categoría 3: Detrás de las porterías, desde 20 €.

Consulta el portal oficial de entradas de la UEFA para más información y sitios secundarios como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para la final de la Liga de Campeones Femenina de 2026?

La UEFA ofrece el paquete «Sports Bar», desde 450 € por persona.

Consulta todos los detalles en la web oficial de la UEFA.

Ubicado en la esquina de la tribuna principal (nivel 4), incluye:

Asientos de categoría 1 en la tribuna principal

El servicio de hospitalidad empieza dos horas antes del partido y dura hasta 60 minutos después.

Selección de platos locales e internacionales

Vino, cerveza y refrescos incluidos.

¿Qué esperar de la final de la Liga de Campeones Femenina de 2026?

Será la segunda vez que la final se juegue en Escandinavia desde que adoptó formato de evento único. En mayo de 2021 el Barcelona venció 4-0 al Chelsea en el Gamla Ullevi de Gotemburgo, Suecia.

Esa fue la primera de tres coronas europeas del Barcelona, que repitió en 2023 y 2024. En 2025, el equipo español llegó a su quinta final consecutiva, pero el Arsenal lo destronó en Lisboa con un gol de Stina Blackstenius en la segunda parte.

El título del Arsenal alivió a los aficionados de la WSL, pues fue apenas la segunda vez que un equipo inglés ganaba el torneo. El club londinense ya había abierto camino en 2007 con Karen Carney, Lianne Sanderson y Rachel Yankey.

Aun así, ambos quedan lejos del Lyon, que encadenó cinco títulos entre 2016 y 2020 y suma ocho en total.