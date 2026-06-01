La final del Mundial 2026 se jugará el 19 dejulio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El mayor evento deportivo del mundo regresa a Norteamérica por primera vez desde 1994, cuando Estados Unidos lo organizó y Brasil se proclamó campeón.

Tras la venta oficial de la FIFA y con reventas que superan los 30 000 dólares, aquí tienes todo lo que necesitas saber para estar allí.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cuánto costarán y mucho, mucho más.

¿Cuándo es la final del Mundial de la FIFA 2026?

Fecha Partido Lugar Entradas Domingo 19 de julio Final: Por confirmar vs. Por confirmar MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los precios han generado debate, pues algunas de las entradas más caras del torneo se han vendido para esta final en el MetLife Stadium.

Precios oficiales de la final de la Copa Mundial de la FIFA

Sin embargo, hay una gran diferencia entre el precio oficial de la FIFA y lo que se paga en el mercado secundario.

Los precios oficiales de la FIFA oscilaban entre 2.030 y 6.730 dólares, según la categoría de asiento estándar.

No obstante, al aplicar un sistema de precios dinámicos a su inventario principal, el valor de las localidades premium de Categoría 1 llegó a los 32 970 dólares.

El sistema oficial de precios nominales se divide en cuatro secciones:

Categoría 1 (nivel inferior, laterales preferentes): desde 6.730 dólares , con primera fila llegando a 32.970 dólares .

desde , con primera fila llegando a dólares Categoría 2 (inferior y superior, esquinas y bordes): 4.210 dólares .

dólares Categoría 3 (nivel superior, detrás de las porterías): 2.790 dólares .

dólares Categoría 4 (nivel superior, más alejada del campo): la opción más barata, a 2.030 $.

Mercado secundario y reventa

Al no fijar la FIFA un límite en su mercado oficial de reventa, los precios de venta se han desvinculado del valor nominal.

Entradas más baratas : Si solo buscas la entrada más barata para acceder al estadio, en el mercado secundario las filas más altas de la grada superior cuestan entre 8.000 y 9.775 dólares .

: Si solo buscas la entrada más barata para acceder al estadio, en el mercado secundario las filas más altas de la grada superior cuestan entre dólares El precio medio actual, considerando todas las secciones, ronda los 11 272 dólares .

actual, considerando todas las secciones, ronda los dólares Asientos premium en la grada inferior: Si prefieres un asiento verificado de Categoría 1 cerca del campo, el mercado secundario oscila entre 15 000 y más de 38 000 dólares.

¿Cómo comprar entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, la venta primaria tiene ahora su disponibilidad más baja.

Lo esencial:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora , con asignación por orden de llegada y confirmación inmediata. Es la última oportunidad de adquirir entradas oficiales directamente a la FIFA.

, con asignación por orden de llegada y confirmación inmediata. Es la última oportunidad de adquirir entradas oficiales directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Si necesitas revender o intercambiar tus entradas, usa el Mercado de Reventa/Intercambio dela FIFA, abierto desde el 2 de octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) atiende a residentes de México.

Los mercados secundarios, como StubHub, también ofrecerán entradas de última hora para la final de la Copa Mundial 2026.

Los precios en estas plataformas varían según oferta y demanda; revisa siempre sus términos y condiciones.

¿Dónde se celebra la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

No se veía una asistencia tan numerosa en una final de la Copa del Mundo desde 1994. Aunque Canadá y México son coanfitriones con Estados Unidos, la final se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Este recinto multifuncional, ubicado en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford, a unos 8 km al oeste de Nueva York,

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

El recinto ya ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Para prepararse, acogió la final de la Copa Mundial de Clubes 2023, en la que el Chelsea venció al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores.