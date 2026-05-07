Cómo conseguir entradas para la final de la Copa de Escocia 2026: Celtic vs. Dunfermline, información sobre Hampden Park, dónde comprarlas y más

El 23 de mayo se disputará en Hampden Park la 141.ª edición de la Copa de Escocia, en la que se enfrentaránel Celtic y el Dunfermline.

Hace un año, Aberdeen sorprendió al Celtic y ganó la Copa de Escocia tras empatar en el último minuto y ganar la final en los penaltis.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas para la Copa de Escocia, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Copa de Escocia 2026?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Sábado 23 de mayo Celtic vs Dunfermline (15:00 h BST) Hampden Park (Glasgow) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Copa de Escocia 2026

Los clubes venderán sus entradas a través de sus respectivas páginas web oficiales, y también se podrán adquirir en la web de la Federación Escocesa de Fútbol.

El aforo es limitado y la demanda suele superar la oferta. Cada finalista recibirá entre 20 000 y 25 000 entradas.

Además de adquirirlas por los canales oficiales, los aficionados pueden recurrir al mercado secundario. StubHub es una opción habitual para quienes buscan entradas por esta vía.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa de Escocia de 2026?

Como es habitual, la demanda aumenta a medida que avanza la competición y alcanza su pico en la final de mayo.

Aunque aún no se han confirmado los detalles oficiales de la final de 2026, los precios del Hampden Park del año pasado sirven de buena referencia y fueron los siguientes:

Sección Precio para adultos Precio con descuento Tribunas Norte y Sur 45-50 £ 25–30 £ Tribunas Este y Oeste 35–40 £ 20–25 £

Visita las webs oficiales de los clubes cerca de la fecha para más detalles o plataformas de reventa como StubHub para comprobar disponibilidad.

¿Dónde se celebra la final de la Copa de Escocia 2026?

Hampden Park

Hampden Park, actualmente llamado Barclays Hampden por motivos de patrocinio, es un estadio de fútbol ubicado en Glasgow, Escocia. Además de ser la casa de la selección escocesa, ha acogido la final y las semifinales de la Copa de Escocia desde 1903.

Su capacidad actual es de 51 866 espectadores, aunque el récord de asistencia alcanza los 149 547 espectadores, marcado en un partido internacional entre Escocia e Inglaterra en 1937.

Además, ha albergado seis finales europeas de clubes, entre ellas la Copa de Europa de 1960, que el Real Madrid ganó 7-3 al Eintracht de Fráncfort.

El encuentro pasó a la historia por el hat-trick de Alfredo Di Stéfano y los cuatro goles de Ferenc Puskás. Asistieron 127 621 espectadores, marca que aún no se ha superado en una final europea.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para la final de la Copa de Escocia de 2026?

Los paquetes de hospitalidad oficiales para la final de la Copa de Escocia de 2026 en Hampden Park incluyen asientos premium y palcos privados. Aunque los detalles se confirmarán cerca de la fecha del partido, opciones anteriores ofrecían:

Superbox: desde 675 £ por persona. Incluye recepción con champán, alta cocina, encuentro con una leyenda del fútbol y asientos en un balcón privado en la línea de medio campo.

desde 675 £ por persona. Incluye recepción con champán, alta cocina, encuentro con una leyenda del fútbol y asientos en un balcón privado en la línea de medio campo. Palcos VIP: (desde 499 £ por persona) Visión y cena privadas para grupos con personal de servicio dedicado y acceso a balcones privados.

(desde 499 £ por persona) Visión y cena privadas para grupos con personal de servicio dedicado y acceso a balcones privados. Hampden Suites: (desde 369 £ por persona) Acceso al salón previo al partido. Incluye menú de tres platos, barra libre (cerveza, vino y refrescos), charla con un exjugador y asientos acolchados en la Tribuna Sur.

(desde 369 £ por persona) Acceso al salón previo al partido. Incluye menú de tres platos, barra libre (cerveza, vino y refrescos), charla con un exjugador y asientos acolchados en la Tribuna Sur. Asientos Premium: (desde 150 £ por persona) Incluye acceso al salón antes del partido, bienvenida con bebida, comida a la venta y asientos ejecutivos en la tribuna norte o sur.

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