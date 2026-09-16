Cómo conseguir entradas para la Euroliga de baloncesto 2026/2027: fechas, precios, información sobre el calendario, ventas de última hora y más

La Euroliga de baloncesto cuenta con 20 clubes europeos e internacionales de élite que compiten a lo largo de una exigente temporada regular de 38 jornadas que comienza el 24 de septiembre de 2026. La competición reúne talento de primer nivel, intensas rivalidades y ambientes inigualables en pabellones emblemáticos de todo el mundo.
Desde enfrentamientos entre potencias históricas hasta duelos de alto voltaje en el Play-In y los Playoffs, cada partido tiene una enorme importancia. Los aficionados podrán disfrutar de potencias del baloncesto como Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos y Fenerbahce en la lucha por la gloria continental.
GOAL te ofrece todos los detalles que necesitas para asegurar tu asiento en la mejor acción de la Euroliga. Descubre las fechas de los partidos, los canales oficiales de venta, las opciones en el mercado secundario y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.
¿Cuándo es la Euroliga de baloncesto?
Fecha y hora
Partido
Lugar
Entradas
24 de sep. de 2026 a las 20:00
Dubai Basketball vs Real Madrid
Coca-Cola Arena, Dubái
24 de sep. de 2026 a las 19:00
Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
24 de sep. de 2026 a las 20:00
Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas
Belgrade Arena, Belgrado
24 de sep. de 2026 a las 21:15
Panathinaikos vs Paris Basketball
Telekom Center, Atenas
24 de sep. de 2026 a las 20:30
Saski Baskonia vs Olympiacos
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
24 de sep. de 2026 a las 20:30
FC Barcelona vs Anadolu Efes
Palau Blaugrana, Barcelona
24 de sep. de 2026 a las 20:45
LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv
LDLC Arena, Lyon
25 de sep. de 2026 a las 20:00
Beşiktaş vs Valencia Basket
Beşiktaş GAİN Complex, Estambul
25 de sep. de 2026 a las 20:45
Fenerbahce vs Virtus Bologna
Ulker Sports Arena, Estambul
25 de sep. de 2026 a las 20:45
KK Partizan vs Olimpia Milano
Belgrade Arena, Belgrado
29 de sep. de 2026 a las 20:00
Dubai Basketball vs FC Barcelona
Coca-Cola Arena, Dubái
29 de sep. de 2026 a las 20:00
Anadolu Efes vs Real Madrid
Basketball Development Centre, Estambul
29 de sep. de 2026 a las 20:00
Žalgiris Kaunas vs Olympiacos
Žalgirio Arena, Kaunas
29 de sep. de 2026 a las 20:45
Fenerbahce vs Bayern Munich
Ulker Sports Arena, Estambul
29 de sep. de 2026 a las 20:00
Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv
Belgrade Arena, Belgrado
29 de sep. de 2026 a las 20:30
Olimpia Milano vs Virtus Bologna
Mediolanum Forum, Milán
29 de sep. de 2026 a las 20:30
Valencia Basket vs Saski Baskonia
Roig Arena, Valencia
29 de sep. de 2026 a las 20:45
Paris Basketball vs KK Partizan
adidas arena, París
30 de sep. de 2026 a las 21:05
Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
30 de sep. de 2026 a las 21:15
Panathinaikos vs LDLC ASVEL
Telekom Center, Atenas
1 de oct. de 2026 a las 19:00
Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
1 de oct. de 2026 a las 20:00
Crvena zvezda vs Anadolu Efes
Belgrade Arena, Belgrado
1 de oct. de 2026 a las 20:30
Virtus Bologna vs Olympiacos
SuperTennis Arena, Bolonia
1 de oct. de 2026 a las 20:45
Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas
adidas arena, París
2 de oct. de 2026 a las 20:00
Beşiktaş vs FC Barcelona
Beşiktaş GAİN Complex, Estambul
2 de oct. de 2026 a las 20:45
Fenerbahce vs Dubai Basketball
Ulker Sports Arena, Estambul
2 de oct. de 2026 a las 20:00
LDLC ASVEL vs Valencia Basket
LDLC Arena, Lyon
2 de oct. de 2026 a las 20:00
Bayern Munich vs KK Partizan
BMW Park, Múnich
2 de oct. de 2026 a las 21:15
Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv
Telekom Center, Atenas
2 de oct. de 2026 a las 20:30
Saski Baskonia vs Olimpia Milano
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
7 de oct. de 2026 a las 20:45
Paris Basketball vs LDLC ASVEL
Adidas Arena, París
8 de oct. de 2026 a las 20:00
Dubai Basketball vs Crvena zvezda
Coca-Cola Arena, Dubái
8 de oct. de 2026 a las 20:00
Bayern Munich vs Virtus Bologna
BMW Park, Múnich
8 de oct. de 2026 a las 21:00
Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
8 de oct. de 2026 a las 21:15
Panathinaikos vs Fenerbahce
Telekom Center, Atenas
8 de oct. de 2026 a las 20:30
Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv
Roig Arena, Valencia
8 de oct. de 2026 a las 20:45
Real Madrid vs KK Partizan
Movistar Arena, Madrid
9 de oct. de 2026 a las 21:15
Olympiacos vs Anadolu Efes
Peace and Friendship Stadium, Piraeus
9 de oct. de 2026 a las 20:30
FC Barcelona vs Žalgiris Kaunas
Palau Blaugrana, Barcelona
9 de oct. de 2026 a las 20:30
Saski Baskonia vs Beşiktaş
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
¿Dónde comprar entradas para la Euroliga de baloncesto?
Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas de Euroleague Basketball y de las taquillas de cada club anfitrión. Estas plataformas actúan como distribuidores principales de entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.
Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Euroliga de baloncesto?
Los precios estándar de las entradas en los portales oficiales de los clubes anfitriones suelen comenzar en 20 $ para asientos de admisión general en el anillo superior, y varían en función de la ciudad anfitriona, la categoría del partido y el rival.
Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.
Todo lo que necesitas saber sobre la Euroliga de baloncesto
Euroleague Basketball es la principal competición europea profesional de clubes de baloncesto y está ampliamente considerada como la liga más competitiva fuera de la NBA. La liga se disputa con un calendario completo de todos contra todos, seguido de partidos de Play-In, series de Playoffs al mejor de cinco y la espectacular Final Four que pone fin a la temporada.
Entre los aspectos más destacados del torneo y las reglas que debes conocer están:
- La temporada regular abarca 38 jornadas y se disputa desde finales de septiembre hasta mediados de abril.
- Los seis primeros equipos se clasifican directamente para los Playoffs, mientras que los equipos del séptimo al décimo puesto compiten en el Play-In Showdown.
- Los ganadores de las series de cuartos de final al mejor de cinco logran una plaza en el prestigioso fin de semana de la Final Four.
- Los derbis de gran demanda y los partidos más destacados agotan rápidamente las entradas en los canales oficiales, por lo que reservar con antelación es fundamental.