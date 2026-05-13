Cómo conseguir entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: guía sobre la fase de venta de última hora, reventa de entradas, equipos clasificados, calendario y mucho más

La Copa Mundial dela FIFA regresa a Norteamérica por primera vez desde EE. UU. '94.
Con la ampliación a 48 equipos, será el Mundial más grande de la historia.
La demanda de entradas será altísima a medida que se acerque el 11 de junio de 2026, día en que dará inicio el torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.
Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas: cuándo salen a la venta y cuánto cuestan.
Consulta el calendario completo: inauguración, semifinales, final y más.
|Etapa
|Fechas
|Ciudades
|Equipos
|Entradas
|Grupo A
|11 – 27 de junio
|Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
|México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
|Entradas
|Grupo B
|11 – 27 de junio
|Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Ángeles
|Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza
|Entradas
|Grupo C
|11-27 de junio
|Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Miami
|Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
|Entradas
|Grupo D
|11 – 27 de junio
|Los Ángeles, Vancouver, Seattle, San Francisco
|Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
|Entradas
|Grupo E
|11 – 27 de junio
|Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City
|Alemania, Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador.
|Entradas
|Grupo F
|11-27 de junio
|Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
|Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
|Entradas
|Grupo G
|11-27 de junio
|Seattle, Los Ángeles, Vancouver
|Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
|Entradas
|Grupo H
|11 – 27 de junio
|Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
|España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
|Entradas
|Grupo I
|11 – 27 de junio
|Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto
|Francia, Senegal, Irak, Noruega
|Entradas
|Grupo J
|11-27 de junio
|Kansas City, San Francisco, Dallas
|Argentina, Argelia, Austria, Jordania
|Entradas
|Grupo K
|11-27 de junio
|Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami
|Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.
|Entradas
|Grupo L
|11 – 27 de junio
|Dallas, Toronto, Boston, Filadelfia
|Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
|Entradas
|Octavos de final
|28 de junio – 3 de julio
|Todas las sedes (excepto GDL y MTY)
|Por confirmar
|Entradas
|Octavos de final
|4–7 de julio
|Vancouver, Seattle, Ciudad de México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey
|Por confirmar
|Entradas
|Cuartos de final
|9-11 de julio
|Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City
|Por confirmar
|Entradas
|Semifinales
|14-15 de julio
|Dallas, Atlanta
|Por confirmar
|Entradas
|3.º puesto
|18 de julio
|Miami
|Por confirmar
|Entradas
|Final
|19 de julio
|Nueva York Nueva Jersey
|Por confirmar
|Entradas
¿Cuándo comprar las entradas para el Mundial de 2026?
Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas disponibles que nunca.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de estos sitios.
MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para la Copa del Mundo 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más
¿Cómo comprar entradas para el Mundial de 2026?
Las compras directas se realizan exclusivamente a través del portal oficial de venta de entradas de la FIFA.
Como la fase de última hora funciona en tiempo real, asegúrate de tener tu FIFA ID activa y los métodos de pago guardados, pues las entradas para partidos en ciudades como Nueva York y Los Ángeles se agotan en minutos.
Fases de venta completadas
- Sorteo de preventa para titulares de Visa: (septiembre de 2025) El primer periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa ha finalizado.
- Sorteo de venta anticipada: (octubre de 2025) Finalizó el periodo exclusivo para residentes de EE. UU., Canadá y México.
- Sorteo por selección aleatoria: (diciembre de 2025 – enero de 2026) Finalizada la fase principal tras el sorteo final; se notificó y cobró a los seleccionados.
Fase de venta de última hora
Último periodo oficial de venta primaria.
Se vuelven a poner a la venta las entradas sobrantes de fases anteriores y las reservas de federaciones no asignadas. Al tratarse de transacciones en tiempo real, sabrás al instante si tu compra ha sido exitosa.
Mercado de reventa e intercambio de la FIFA
Si te perdiste los sorteos principales, es tu opción secundaria más segura. Es la única plataforma autorizada por la FIFA para que los aficionados intercambien entradas de forma segura.
La FIFA advierte que las entradas adquiridas en sitios web no autorizados pueden anularse sin reembolso, por lo que recomienda este mercado para transacciones seguras.
Mercados secundarios
Si se agotan los canales oficiales, los aficionados pueden recurrir al mercado secundario en sitios web como StubHub.
Aunque ofrecen una opción fiable para conseguir entradas agotadas, los precios dependen de la demanda y pueden ser significativamente más altos que el valor nominal, sobre todo en la fase eliminatoria.
¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026?
El lugar más fiable es la web oficial de venta de entradas de la FIFA. Para participar en las ventas por orden de llegada, los aficionados deben tener un ID de la FIFA registrado.
Los precios van desde unos 60 dólares para los primeros partidos de la fase de grupos hasta más de 6.000 dólares para las localidades de categoría 1 de la final en el MetLife Stadium.
Además, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, única plataforma oficial para transferencias entre aficionados, ya está activo. La disponibilidad es irregular, por lo que se aconseja consultar el portal varias veces al día, ya que las entradas se publican en tiempo real.
Si necesitas entradas para fechas concretas o partidos muy demandados que ya no aparecen en el portal oficial, las webs de reventa como StubHub ofrecen más flexibilidad, aunque a un precio mayor. Asegúrate de usar siempre una plataforma con una garantía sólida para el comprador.
¿Puedo comprar entradas de reventa para la Copa del Mundo de 2026?
Sí. El Mercado de Reventa de la FIFA reabrió el 2 de abril y es el canal oficial para intercambios seguros; se accede desde el portal de entradas de la web de la FIFA para residentes internacionales, estadounidenses y canadienses.
En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también está activo y ofrece garantías oficiales.
Los mercados secundarios, como StubHub, siguen siendo una opción popular y viable para los aficionados que buscan zonas de asientos concretas o entradas para los partidos más esperados del torneo. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la página web en la que compres.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026?
La FIFA informó que, gracias a la tarifa dinámica, los boletos costarán desde 60 dólares en la fase de grupos hasta 6.730 dólares para la final.
Es probable que los precios varíen a lo largo de las distintas fases de venta.
A continuación se muestran las estimaciones:
|Fase
|Rango de precios de las entradas
|Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)
|60-620 $
|Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México):
|75–2735 $
|Octavos de final
|105 $ - 750 $
|Octavos de final
|170 $ - 980 $
|Cuartos de final
|275 $ - 1 775 $
|Semifinales
|420 $ - 3 295 $
|Final
|2.030 $ - 7.875 $
¿En qué consiste el sistema de precios variables de la FIFA?
Este sistema, habitual en deporte y entretenimiento, ajusta los precios para optimizar ventas y asistencia.
En la venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026 se usan precios variables (o dinámicos): pueden cambiar en cada fase según demanda y disponibilidad de cada partido.
Los precios pueden cambiar en cualquier momento, lo que ofrece flexibilidad ante imprevistos.
Con el sistema de precios variables de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los precios se fijan de forma flexible antes de cada fase de venta. Sin embargo, los precios dinámicos entrarán en vigor una vez que se abra la fase de venta.
¿Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Podrás disfrutar de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos que incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones.
Partido individual
- Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)
- Octavos, cuartos y final por el tercer puesto: cualquier partido
- Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.
- Desde 1400 USD por persona.
Serie de sedes
- Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.
- Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.
- Válido para todos los días de partido y fases.
- Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.
- Desde 8.275 USD por persona
Sigue a mi equipo
- Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.
- Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.
- Válido para todos los días y sedes.
- «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).
- Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA
- Desde 6750 USD por persona.
También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.
¿Qué equipos se han clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Un total de 211 equipos compitieron por las 48 plazas de la 23.ª Copa Mundial de la FIFA, ya cubiertas. Canadá, México y Estados Unidos, anfitriones, se clasificaron automáticamente.
El cuadro definitivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el siguiente:
- AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán
- CAF (África): Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez
- CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos
- CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Oceanía): Nueva Zelanda
- UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía
El proceso de clasificación terminó el 31 de marzo de 2026, y los ganadores de las eliminatorias intercontinentales y europeas se aseguraron su lugar en el torneo ampliado a 12 grupos, que comenzará este junio.
¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.
|País
|Estadio (ciudad)
|Capacidad
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|72 766
|México
|Estadio Banorte (Ciudad de México)
|48 821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Boston)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG, Houston
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Los Ángeles)
|69 650
|Estadio Hard Rock, Miami
|64 091
|Estadio MetLife, Nueva York
|78 576
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|65 827
|Levi's Stadium, San Francisco
|69 391
|Lumen Field, Seattle
|65 123
¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se jugarán 104 partidos durante 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.
¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son:
- Canadá: Toronto y Vancouver
- México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle