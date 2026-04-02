Cómo conseguir entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: guía sobre la fase de venta de última hora, equipos clasificados, calendario y mucho más

La Copa Mundial dela FIFA vuelve a Norteamérica por primera vez desde EE. UU. '94.

Con el torneo ampliado a 48 equipos por primera vez, promete ser más grande y mejor que nunca. Como era de esperar, la demanda de entradas va a ser altísima a medida que se acerque el 11 de junio de 2026, fecha en la que dará comienzo el mayor torneo deportivo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo 2026, incluyendo cuándo salen a la venta y cuánto cuestan.

Venta de entradas de última hora Noticias sobre las entradas para el Mundial: todo lo que necesitas saber

A partir del 1 de abril de 2026, la FIFA ha lanzado oficialmente la fase de venta de última hora.

A diferencia de los sorteos anteriores basados en lotería, este plazo final funciona estrictamente por orden de llegada.

A partir de entonces, los mercados secundarios y el Mercado Oficial de Reventa de la FIFA (que reabrió el 2 de abril de 2026) serán los únicos lugares donde podrás comprar una entrada para el Mundial.

Con más de tres millones de entradas disponibles para esta fase, de un total de siete millones, los aficionados estarán desesperados por hacerse con una entrada para el Mundial.

Lista de partidos del Mundial de 2026: partidos inaugurales, semifinales, entradas para la final del Mundial y más

Etapa Fechas Ciudades Equipos Entradas Grupo A 11 – 27 de junio Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Atlanta México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa Entradas Grupo B 11-27 de junio Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Ángeles Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza Entradas Grupo C 11 – 27 de junio Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Miami Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Entradas Grupo D 11 – 27 de junio Los Ángeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía Entradas Grupo E 11 – 27 de junio Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Entradas Grupo F 11-27 de junio Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez Entradas Grupo G 11-27 de junio Seattle, Los Ángeles, Vancouver Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Entradas Grupo H 11 – 27 de junio Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay Entradas Grupo I 11-27 de junio Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto Francia, Senegal, Irak, Noruega Entradas Grupo J 11-27 de junio Kansas City, San Francisco, Dallas Argentina, Argelia, Austria, Jordania Entradas Grupo K 11-27 de junio Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia Entradas Grupo L 11 – 27 de junio Dallas, Toronto, Boston, Filadelfia Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá Entradas Octavos de final 28 de junio – 3 de julio Todas las ciudades sede (excepto GDL y MTY) Por confirmar Entradas Octavos de final 4 de julio – 7 de julio Vancouver, Seattle, Ciudad de México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey Por confirmar Entradas Cuartos de final 9-11 de julio Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City Por confirmar Entradas Semifinales 14-15 de julio Dallas, Atlanta Por confirmar Entradas 3.º puesto 18 de julio Miami Por confirmar Entradas Final 19 de julio Nueva York Nueva Jersey Por confirmar Entradas

¿Cuándo comprar las entradas para el Mundial de 2026?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para la Copa del Mundo (incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior al sorteo) han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad de entradas directas se encuentra ahora en su nivel más bajo de la historia.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora está actualmente en marcha, tras haberse iniciado el 1 de abril. A diferencia de las rondas anteriores, esta no es una lotería. Las entradas se venden estrictamente por orden de llegada, con confirmación inmediata. Esta es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

está actualmente en marcha, tras haberse iniciado el 1 de abril. A diferencia de las rondas anteriores, esta no es una lotería. Las entradas se venden estrictamente por orden de llegada, con confirmación inmediata. Esta es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026?

Los aficionados deben utilizar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA para todas las compras directas.

Dado que la actual fase de última hora funciona en tiempo real, debes asegurarte de que tu FIFA ID esté activa y de que tus métodos de pago estén guardados, ya que las entradas restantes para los partidos más destacados en ciudades como Nueva York y Los Ángeles se agotan a los pocos minutos de salir a la venta.

Fases de venta completadas

Sorteo de preventa para titulares de tarjetas Visa: (septiembre de 2025) El primer periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa ha finalizado.

para titulares de tarjetas (septiembre de 2025) El primer periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa ha finalizado. Sorteo de venta anticipada: (octubre de 2025) El periodo de exclusividad nacional para residentes de EE. UU., Canadá y México ha concluido.

(octubre de 2025) El periodo de exclusividad nacional para residentes de EE. UU., Canadá y México ha concluido. Sorteo por selección aleatoria: (diciembre de 2025 – enero de 2026) Ha finalizado la fase de venta más importante tras el sorteo final del torneo; se ha notificado a todos los solicitantes seleccionados y se les ha cobrado el importe correspondiente.

Fase de venta de última hora

Este es el último periodo oficial de venta primaria.

Las entradas que queden de fases anteriores, junto con las reservas de las federaciones no asignadas, se vuelven a poner a la venta en el sistema. Dado que se trata de transacciones en «tiempo real», sabrás inmediatamente si tu compra se ha realizado con éxito al finalizar el proceso.

Mercado de reventa y intercambio de la FIFA

Si te perdiste los sorteos principales, esta es tu opción secundaria oficial más segura. Se trata de la única plataforma autorizada por la FIFA para que los aficionados intercambien entradas de forma segura.

La FIFA advierte de que las entradas compradas en sitios web de terceros no autorizados pueden ser canceladas sin derecho a reembolso, por lo que se recomienda encarecidamente el mercado de reventa para realizar transacciones seguras.

Mercados secundarios

Si se agotan los canales oficiales, los aficionados pueden recurrir al mercado secundario en sitios web como StubHub.

Aunque estos ofrecen una segunda oportunidad fiable para conseguir entradas agotadas, los precios dependen de la demanda del mercado y pueden ser significativamente más altos que el valor nominal para los partidos de la fase eliminatoria.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026?

El lugar principal y más fiable para conseguir entradas es el portal oficial de venta de entradas de la FIFA. Los aficionados deben tener un ID de la FIFA registrado para participar en las ventas en directo por orden de llegada.

Los precios oscilan actualmente entre unos 60 dólares para los primeros partidos de la fase de grupos y más de 6.000 dólares para las localidades de categoría 1 de la final en el MetLife Stadium.

Más allá de las ventas iniciales, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA ya está abierto como la única plataforma aprobada por la FIFA para las transferencias entre aficionados. La disponibilidad aquí es esporádica; se recomienda a los aficionados que consulten el portal varias veces al día, ya que las entradas son publicadas por otros aficionados en tiempo real.

Para los aficionados que necesiten entradas para fechas concretas o partidos muy demandados que ya no aparecen en el portal oficial, los sitios web de reventa como StubHub o Ticombo ofrecen la mayor flexibilidad, aunque a un precio más elevado. Asegúrate siempre de utilizar una plataforma con una garantía sólida para el comprador.

¿Puedo comprar entradas de reventa para el Mundial de 2026?

Sí. El Mercado de Reventa de la FIFA es el canal oficial para intercambios seguros y volvió a abrir el 2 de abril. Se puede acceder a él a través del portal de entradas de la página web de la FIFA para residentes internacionales, estadounidenses y canadienses.

Los residentes en México deben utilizar el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también ha reabierto sus puertas para gestionar las transacciones de reventa locales bajo las garantías oficiales.

Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular y viable para los aficionados que buscan bloques de asientos específicos o entradas para los partidos más esperados del torneo. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio web en el que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA anunció anteriormente que, con la aplicación de precios dinámicos, las entradas pueden partir de tan solo 60 dólares para los primeros partidos de la fase de grupos, pero pueden llegar a alcanzar los 6730 dólares para la final.

Es probable que los precios fluctúen a lo largo de las distintas fases de puesta a la venta y venta de entradas.

A continuación se muestran las estimaciones:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 $ - 2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿En qué consiste el sistema de precios variables de la FIFA?

El enfoque de la FIFA en materia de venta de entradas se ajusta a las tendencias de diversos sectores del deporte y el entretenimiento, en los que los precios fluctúan para optimizar las ventas y la asistencia.

La FIFA aplica una política de precios variables (junto con una política de precios dinámicos) para la venta de entradas del Mundial de 2026, lo que significa que los precios pueden fluctuar a lo largo de las distintas fases de venta en función de la demanda y la disponibilidad para cada partido.

Los precios de las entradas están sujetos a cambios en cualquier momento, lo que ofrece mayor flexibilidad para hacer frente a posibles imprevistos.

Con los precios variables de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los precios se fijan de forma flexible antes de que las entradas se pongan a la venta en cada fase de venta. Sin embargo, los precios dinámicos entrarán en vigor una vez que se abra una fase de venta.

¿Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Podrás disfrutar de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos que incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones.

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo que no sea de un país anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos de final/Cuartos de final/Tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de 1400 USD por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos, dependiendo del estadio

Son válidos todos los días de partido y todas las fases

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Ve a tu equipo en acción en todos los partidos de las primeras fases, independientemente de la sede.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de la ronda de 32

Todos los días y lugares de los partidos son válidos

«Sigue a mi equipo» no está disponible en este momento para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.)

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

A partir de 6750 USD por persona

También hay disponibles palcos privados y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

¿Qué equipos se han clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Un total de 211 equipos emprendieron el camino hacia la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA, y las 48 plazas para selecciones nacionales ya están oficialmente cubiertas. Esto incluye a las tres naciones anfitrionas —Canadá, México y Estados Unidos— que se clasificaron automáticamente.

El cuadro definitivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el siguiente:

AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán

Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán CAF (África): Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chequia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía

El proceso de clasificación concluyó el 31 de marzo de 2026, y los ganadores de las eliminatorias intercontinentales y europeas se aseguraron su plaza en el torneo ampliado a 12 grupos que comenzará este mes de junio.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

País Estadio (ciudad) Aforo Canadá BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 72 766 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Estadio Gillette (Boston) 63 815 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 Estadio NRG, Houston 68 311 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 Lumen Field, Seattle 65 123

¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y abarcará 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes: