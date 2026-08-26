Cómo conseguir entradas para la Conference League de la UEFA 2026/27: equipos de la fase de liga, próximos partidos, precios de las entradas, información y más

La Conference League de la UEFA puede que no sea la principal competición de clubes del continente, pero un título europeo siempre es un premio muy codiciado y supone un enorme impulso para los clubes, y sus aficionados. Un partido de fútbol europeo bajo los focos siempre ofrece un ambiente eléctrico y puedes reservar entradas hoy mismo.

Aunque apenas sea la sexta edición de la Conference League de la UEFA, la competición sigue creciendo en prestigio. Ha ofrecido una plataforma para que los equipos emergentes ganen exposición europea y para que los clubes más pequeños logren victorias internacionales de prestigio.

Con equipos como Brighton, Atalanta, Monaco y Ajax aspirando a la gloria en la Conference League durante la campaña 2026/27, todo está preparado para más partidos apasionantes en los próximos meses.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital sobre las entradas de la Conference League de la UEFA, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos seleccionados de la Conference League de la UEFA

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Atalanta vs Pafos New Balance Arena (Bérgamo) Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Freiburg vs Jablonec Europa-Park-Stadion (Friburgo) Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Copenhagen vs Sporting Braga Parken Stadium (Copenhague) Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Twente vs Thun De Grolsch Veste (Enschede) Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Brann vs Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Entradas Jue., 22 de oct. (18:45) Crvena Zvezda vs Copenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrado) Entradas Jue., 22 de oct. (21:00) Ajax vs Atalanta Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam) Entradas Jue., 22 de oct. (21:00) Borac Banja Luka vs KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Entradas Jue., 22 de oct. (21:00) Sporting Braga vs Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Entradas Jue., 22 de oct. (21:00) Monaco vs Freiburg Stade Louis II (Monaco) Entradas

Cómo comprar entradas para la Conference League de la UEFA

Las entradas oficiales para la Conference League de la UEFA, tanto para la fase de liga como para las eliminatorias, se venden exclusivamente a través de los portales oficiales de venta de entradas de cada club anfitrión/local, mientras que las entradas para la final de la Conference League de la UEFA se venden de forma centralizada a través del Portal de Entradas de la UEFA.

Los aficionados locales pueden comprar entradas oficiales directamente a través de la web oficial de su club. Cada club establece sus propias normas de compra, normalmente exigiendo una membresía o dando prioridad a los abonados antes de abrir un periodo de venta general al público.

La UEFA exige que los equipos locales reserven al menos el 5% de la capacidad de su estadio para los aficionados visitantes. Estas entradas para la afición visitante se distribuyen exclusivamente a través de los canales oficiales de venta del club visitante.

Las entradas para la final de 2027 en Besiktas Park, en Estambul, se venderán directamente por la UEFA mediante un sistema neutral de sorteo público en la web oficial de la UEFA. que se espera que se abra a mediados de marzo de 2027. Los equipos que se clasifiquen para la final también recibirán una asignación directa de entradas para venderlas a sus propios aficionados registrados.

Si buscas entradas de última hora para los partidos, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Conference League de la UEFA?

Los precios oficiales de las entradas para la Conference League de la UEFA varían significativamente en función de si compras entradas para partidos de la fase de liga o de las eliminatorias, o para la gran final.

En los partidos estándar de la competición, el precio de las entradas lo controlan individualmente los clubes anfitriones, lo que significa que los precios reflejan los estándares de la liga nacional y la estructura de asientos de cada estadio. Por lo general, oscilan entre aproximadamente 30 £ y 95 £.

Sin embargo, la UEFA aplica directrices estrictas para los aficionados visitantes. En la actual campaña 2026/27, el precio de las entradas en las zonas designadas para la afición visitante está limitado a 20 €.

En finales importantes recientes, como la final de 2026 en Leipzig, las entradas oficiales vendidas a través del Portal de Entradas de la UEFA se dividieron en cuatro categorías principales de asientos, junto con opciones especializadas:

Fans First : situadas directamente detrás de las porterías. Estas localidades están reservadas exclusivamente para aficionados registrados de los dos finalistas participantes (25 €-40 €).

Categoría 3 : ubicada en las esquinas y en los anillos superiores del estadio detrás de las líneas de gol (45 €-65 €).

Categoría 2 : situada en las esquinas del estadio y en las filas más altas de las tribunas principales/laterales. (140 €).

Categoría 1 : estos asientos están situados en las tribunas principales de los laterales largos, en los anillos inferior y medio, y ofrecen una vista privilegiada desde la banda (190 €).

Sigue de cerca las webs oficiales de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Quién compite en la Conference League de la UEFA 2026/27?

36 equipos compiten en la fase de liga de la Conference League de la UEFA 2026/27. Esta es la tercera temporada en la que se utiliza el nuevo formato, en el que cada equipo disputa un total de 6 partidos contra 6 clubes diferentes en una estructura de liga.

Los ocho primeros clasificados de la liga se clasifican automáticamente para los octavos de final de las eliminatorias. Los equipos que terminan del noveno al 24.º puesto compiten en una ronda de play-off a doble partido, y los 8 ganadores se unen a los clasificados automáticamente en octavos de final. Después, la competición continúa en un formato tradicional de eliminatorias hasta la final.

A continuación, puedes encontrar una lista de todos los clubes que participan actualmente en la fase de liga 2026/27 de la Conference League:

Lista de clubes de la Conference League de la UEFA 2026-27