Dos potencias del fútbol mundial se enfrentan en un gran duelo de la Liga de Naciones de la UEFA: Inglaterra recibe a España en el estadio de Wembley, en Londres. El partido promete un choque imperdible tras sus memorables enfrentamientos en la Eurocopa y llevará el fútbol internacional de máximo nivel a uno de sus escenarios más emblemáticos.

La demanda de entradas para Wembley es altísima, pero conseguir una no tiene por qué ser difícil. GOAL te ofrece toda la información esencial sobre el partido, sus horarios, los precios oficiales de las entradas y dónde comprarlas ya por internet.

¿Cuándo empieza el España contra Inglaterra de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El España contra Inglaterra se disputa en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

¿Dónde comprar entradas para el España contra Inglaterra?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de venta de entradas de la FA en England Football, así como de los canales oficiales de la UEFA. La venta general y los periodos de acceso prioritario para los miembros del England Supporters Travel Club se abren varias semanas antes del partido, aunque las entradas de los canales oficiales suelen agotarse rápidamente.

Si las entradas de la web oficial están agotadas, plataformas de reventa como StubHub son una opción para conseguirlas antes del inicio del encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España contra Inglaterra?

Las entradas del proveedor oficial cuestan desde 35 libras en la categoría 4. Los precios habituales para adultos llegan hasta las 80 libras en las principales zonas del estadio, mientras que las entradas para la zona familiar parten de las 25 libras.

Si se agotan las entradas oficiales de venta general, plataformas de reventa como StubHub ofrecen otra opción para conseguir entradas a última hora, con precios desde unas 76 libras.

España contra Inglaterra en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de España e Inglaterra

España llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones, en los que ha marcado siete goles y ha encajado tres. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial, con la que completó un torneo perfecto. Antes, en esa misma racha, venció a Francia por 2-0 en semifinales y se impuso por un ajustado 2-1 a Bélgica en cuartos de final. El equipo de Luis de la Fuente no perdió ninguno de esos cinco partidos.

Inglaterra suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, una serie de muchos goles en la que ha marcado 11 y ha encajado otros 11. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-6 ante Francia en las semifinales del Mundial, antes de que una derrota por 1-2 frente a Argentina en la final pusiera fin a su torneo. Entre sus resultados anteriores figuran una victoria por 1-2 ante Noruega y otra por 2-3 frente a México.

España contra Inglaterra: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en la Eurocopa 2024, cuando España venció a Inglaterra por 2-1. En sus últimos cinco duelos, España lleva ventaja con tres victorias frente a una de Inglaterra, mientras que el otro partido terminó en empate. En la Liga de Naciones, España ganó por 2-3 en Madrid en octubre de 2018, mientras que Inglaterra se impuso por 1-2 en el partido de vuelta el mes anterior.